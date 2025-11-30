عربي
https://sarabic.ae/20251130/كيم-جونغ-أون-يتعهد-بتجهيز-القوات-الجوية-لكوريا-الديمقراطية-بـأصول-استراتيجية-1107628803.html
كيم جونغ أون يتعهد بتجهيز القوات الجوية لكوريا الديمقراطية بـ"أصول استراتيجية"
كيم جونغ أون يتعهد بتجهيز القوات الجوية لكوريا الديمقراطية بـ"أصول استراتيجية"
سبوتنيك عربي
حضر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، احتفالا بالذكرى الـ80 لتأسيس القوات الجوية، مؤكدا أنه سيتم تزويدها بأصول عسكرية استراتيجية جديدة... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T06:28+0000
2025-11-30T06:28+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_0:57:1570:940_1920x0_80_0_0_3d4b8fa5f76ac55726b6d62043ac99cd.jpg
جاءت تصريحات كيم خلال احتفال أقيم، يوم الجمعة الماضي، في مطار كالما التابع لمجموعة "كيل يونغ جو هيرو فلاينغ" التاسعة والخمسين ضمن الجناح الجوي الثاني، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد.وفي كلمته، شدد زعيم كوريا الديمقراطية على أن "القوات الجوية في بيونغ يانغ ستتولى دورا محوريا في مهام الردع النووي"، مشيرا إلى ضرورة التصدي لأي أعمال تجسس أو استفزازات عسكرية تستهدف المجال الجوي للبلاد.وتعمل بيونغ يانغ على تعزيز قدراتها الجوية ضمن خطة لتحديث قواتها، إذ أجرت في مايو/ آيار 2025 أول مناورة جوية بالذخيرة الحية، وكشفت في مارس/ آذار عن نظام جوي للإنذار المبكر والتحكم.وشهد الحدث عرضا جويا وفنيا، إضافة إلى منح وسام "كيم جونغ إيل" للقوات الجوية، وهو أعلى وسام في البلاد.
https://sarabic.ae/20251113/كوريا-الديمقراطية-الأسلحة-النووية-الخيار-الأكثر-دقة-لردع-أخطر-وأكثر-الدول-عدوانية-1107093765.html
كوريا الشمالية
كيم جونغ أون يتعهد بتجهيز القوات الجوية لكوريا الديمقراطية بـ"أصول استراتيجية"
06:28 GMT 30.11.2025

06:28 GMT 30.11.2025
© AP Photo / Alexander Kazakovزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
حضر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، احتفالا بالذكرى الـ80 لتأسيس القوات الجوية، مؤكدا أنه سيتم تزويدها بأصول عسكرية استراتيجية جديدة وتُكلَّف بـ"مهمة جديدة مهمة".
جاءت تصريحات كيم خلال احتفال أقيم، يوم الجمعة الماضي، في مطار كالما التابع لمجموعة "كيل يونغ جو هيرو فلاينغ" التاسعة والخمسين ضمن الجناح الجوي الثاني، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد.
وفي كلمته، شدد زعيم كوريا الديمقراطية على أن "القوات الجوية في بيونغ يانغ ستتولى دورا محوريا في مهام الردع النووي"، مشيرا إلى ضرورة التصدي لأي أعمال تجسس أو استفزازات عسكرية تستهدف المجال الجوي للبلاد.
وتعمل بيونغ يانغ على تعزيز قدراتها الجوية ضمن خطة لتحديث قواتها، إذ أجرت في مايو/ آيار 2025 أول مناورة جوية بالذخيرة الحية، وكشفت في مارس/ آذار عن نظام جوي للإنذار المبكر والتحكم.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
كوريا الديمقراطية: الأسلحة النووية الخيار الأكثر دقة لردع أخطر وأكثر الدول عدوانية
13 نوفمبر, 23:21 GMT
وشهد الحدث عرضا جويا وفنيا، إضافة إلى منح وسام "كيم جونغ إيل" للقوات الجوية، وهو أعلى وسام في البلاد.
