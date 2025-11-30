https://sarabic.ae/20251130/كيم-جونغ-أون-يتعهد-بتجهيز-القوات-الجوية-لكوريا-الديمقراطية-بـأصول-استراتيجية-1107628803.html
كيم جونغ أون يتعهد بتجهيز القوات الجوية لكوريا الديمقراطية بـ"أصول استراتيجية"
حضر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، احتفالا بالذكرى الـ80 لتأسيس القوات الجوية، مؤكدا أنه سيتم تزويدها بأصول عسكرية استراتيجية جديدة...
جاءت تصريحات كيم خلال احتفال أقيم، يوم الجمعة الماضي، في مطار كالما التابع لمجموعة "كيل يونغ جو هيرو فلاينغ" التاسعة والخمسين ضمن الجناح الجوي الثاني، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد.وفي كلمته، شدد زعيم كوريا الديمقراطية على أن "القوات الجوية في بيونغ يانغ ستتولى دورا محوريا في مهام الردع النووي"، مشيرا إلى ضرورة التصدي لأي أعمال تجسس أو استفزازات عسكرية تستهدف المجال الجوي للبلاد.وتعمل بيونغ يانغ على تعزيز قدراتها الجوية ضمن خطة لتحديث قواتها، إذ أجرت في مايو/ آيار 2025 أول مناورة جوية بالذخيرة الحية، وكشفت في مارس/ آذار عن نظام جوي للإنذار المبكر والتحكم.وشهد الحدث عرضا جويا وفنيا، إضافة إلى منح وسام "كيم جونغ إيل" للقوات الجوية، وهو أعلى وسام في البلاد.
حضر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، احتفالا بالذكرى الـ80 لتأسيس القوات الجوية، مؤكدا أنه سيتم تزويدها بأصول عسكرية استراتيجية جديدة وتُكلَّف بـ"مهمة جديدة مهمة".
جاءت تصريحات كيم خلال احتفال أقيم، يوم الجمعة الماضي، في مطار كالما التابع لمجموعة "كيل يونغ جو هيرو فلاينغ" التاسعة والخمسين ضمن الجناح الجوي الثاني، بحسب وكالة
الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد.
وفي كلمته، شدد زعيم كوريا الديمقراطية على أن "القوات الجوية في بيونغ يانغ ستتولى دورا محوريا في مهام الردع النووي"، مشيرا إلى ضرورة التصدي لأي أعمال تجسس أو استفزازات عسكرية تستهدف المجال الجوي للبلاد.
وتعمل بيونغ يانغ على تعزيز قدراتها الجوية ضمن خطة لتحديث قواتها، إذ أجرت في مايو/ آيار 2025 أول مناورة جوية بالذخيرة الحية، وكشفت في مارس/ آذار عن نظام جوي للإنذار المبكر والتحكم.
وشهد الحدث عرضا جويا وفنيا، إضافة إلى منح وسام "كيم جونغ إيل" للقوات الجوية، وهو أعلى وسام في البلاد.