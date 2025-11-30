https://sarabic.ae/20251130/مصر-تعلن-إطلاق-سراح-3-من-مواطنيها-كانوا-مختطفين-في-دولة-أفريقية-1107642431.html
مصر تعلن إطلاق سراح 3 من مواطنيها كانوا مختطفين في دولة أفريقية
سبوتنيك عربي
2025-11-30T12:05+0000
وأكدت الوزارة في بيان لها عبر مواقع التواصل حرصها على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين في الخارج وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم، مشددة على مسؤوليتها في صون حقوقهم وتسهيل أي إجراءات تتعلق بسلامتهم.ودعت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها المقيمين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وحمل أوراقهم الثبوتية، وتوخي الحذر، وتجنب السفر خارج العاصمة في الوقت الراهن لضمان سلامتهم، مؤكدة استمرار اتصالاتها مع الجانب المالي لتعزيز حماية الجالية المصرية.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عن إطلاق سراح 3 مواطنين مصريين اختطفوا في مالي، وذلك بعد تنسيق مكثف مع الحكومة المالية والسفارة المصرية في باماكو ومختلف أجهزة الدولة المعنية.
وأكدت الوزارة في بيان لها عبر مواقع التواصل حرصها على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين في الخارج وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم، مشددة على مسؤوليتها في صون حقوقهم وتسهيل أي إجراءات تتعلق بسلامتهم.
ودعت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها المقيمين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وحمل أوراقهم الثبوتية، وتوخي الحذر، وتجنب السفر خارج العاصمة في الوقت الراهن لضمان سلامتهم، مؤكدة استمرار اتصالاتها مع الجانب المالي لتعزيز حماية الجالية المصرية.