مصر تعلن إطلاق سراح 3 من مواطنيها كانوا مختطفين في دولة أفريقية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251130/مصر-تعلن-إطلاق-سراح-3-من-مواطنيها-كانوا-مختطفين-في-دولة-أفريقية-1107642431.html
مصر تعلن إطلاق سراح 3 من مواطنيها كانوا مختطفين في دولة أفريقية
مصر تعلن إطلاق سراح 3 من مواطنيها كانوا مختطفين في دولة أفريقية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عن إطلاق سراح 3 مواطنين مصريين اختطفوا في مالي، وذلك بعد تنسيق مكثف مع الحكومة المالية والسفارة المصرية في باماكو... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T12:05+0000
2025-11-30T12:05+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e520c7cacc9027dcbeb0aa42f16e1f85.jpg
وأكدت الوزارة في بيان لها عبر مواقع التواصل حرصها على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين في الخارج وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم، مشددة على مسؤوليتها في صون حقوقهم وتسهيل أي إجراءات تتعلق بسلامتهم.ودعت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها المقيمين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وحمل أوراقهم الثبوتية، وتوخي الحذر، وتجنب السفر خارج العاصمة في الوقت الراهن لضمان سلامتهم، مؤكدة استمرار اتصالاتها مع الجانب المالي لتعزيز حماية الجالية المصرية.
https://sarabic.ae/20251127/مصر-تعلن-استعادة-131-مواطنا-من-ليبيا-1107556264.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_a0e0fff449a870ee7a0613ea51e631c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تعلن إطلاق سراح 3 من مواطنيها كانوا مختطفين في دولة أفريقية

12:05 GMT 30.11.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عن إطلاق سراح 3 مواطنين مصريين اختطفوا في مالي، وذلك بعد تنسيق مكثف مع الحكومة المالية والسفارة المصرية في باماكو ومختلف أجهزة الدولة المعنية.
وأكدت الوزارة في بيان لها عبر مواقع التواصل حرصها على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين في الخارج وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم، مشددة على مسؤوليتها في صون حقوقهم وتسهيل أي إجراءات تتعلق بسلامتهم.
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
مصر تعلن استعادة 131 مواطنا من ليبيا
27 نوفمبر, 15:02 GMT
ودعت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها المقيمين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وحمل أوراقهم الثبوتية، وتوخي الحذر، وتجنب السفر خارج العاصمة في الوقت الراهن لضمان سلامتهم، مؤكدة استمرار اتصالاتها مع الجانب المالي لتعزيز حماية الجالية المصرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала