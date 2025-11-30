مقاتلة تركية دون طيار تحقق إنجازا غير مسبوقا في العالم... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
حققت الطائرة المقاتلة التركية دون طيار "بيرقدار قزل إلما" إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحت أول طائرة دون طيار في العالم تطلق صاروخ "جو – جو" يتجاوز مدى الرؤية على... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
مقاتلة تركية دون طيار تحقق إنجازا غير مسبوقا في العالم... فيديو

10:05 GMT 30.11.2025
© AP Photo / Francisco Seco
أشخاص يقفون بجوار الطائرة بدون طيار القتالية من طراز بيرقدار قزل إلما على متن السفينة الهجومية البرمائية التركية TCG Anadolu L400، الراسية في إسطنبول، تركيا، 20 نيسان/ أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Francisco Seco
حققت الطائرة المقاتلة التركية دون طيار "بيرقدار قزل إلما" إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحت أول طائرة دون طيار في العالم تطلق صاروخ "جو – جو" يتجاوز مدى الرؤية على هدف نفاث، وذلك خلال اختبار أجري قبالة ساحل سينوب.
وأطلقت "قزل إلما" صاروخ "غوكدوغان" المطوّر محليا بدقة عالية، بعد اكتشاف الهدف وتتبعه بواسطة رادار "مراد إيسا" التابع لشركة "أسيلسان"، وذلك في أول إطلاق ناجح لصاروخ "جو – جو" محلي الصنع، موجه برادار وطني على هدف جوي.
وأظهر الاختبار مشاركة 5 مقاتلات "إف – 16" في طلعات مشتركة مع "قزل إلما"، بالإضافة إلى طائرة "بيرقدار أقينجي" التي وثّقت الحدث من الجو، مما أبرز مفاهيم القتال الجوي المستقبلية بين المنصات المأهولة وغير المأهولة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وتتميز مقاتلة "بيرقدار قزل إلما" بمقطع راداري منخفض، وأجهزة استشعار متطورة، بالإضافة إلى رادار "MURAD AESA"، ونظام الاستهداف "TOYGUN"، وهي قادرة على نشر مجموعة واسعة من الذخائر المحلية، وقد سبق لها تحقيق ضربات دقيقة باستخدام ذخائر "TOLUN" و"TEBER-82".
ويعكس هذا الإنجاز قدرة المقاتلة التركية "قزل غلما" على مهام "جو – أرض" و"جو – جو"، وتعزز دورها في استراتيجية الدفاع التركية، فيما تواصل شركة "بايكار" المطورة لها، والرائدة عالميا في تصدير الطائرات المسيرة، تحقيق إيرادات سنوية بلغت 1.8 مليار دولار، مع اتفاقيات تصدير لطائراتها المسيرة TB2 و"أقينجي" مع عشرات الدول.
