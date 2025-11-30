مقاتلة تركية دون طيار تحقق إنجازا غير مسبوقا في العالم... فيديو
© AP Photo / Francisco Secoأشخاص يقفون بجوار الطائرة بدون طيار القتالية من طراز "بيرقدار قزل إلما" على متن السفينة الهجومية البرمائية التركية" TCG Anadolu L400"، الراسية في إسطنبول، تركيا، 20 نيسان/ أبريل 2023
© AP Photo / Francisco Seco
حققت الطائرة المقاتلة التركية دون طيار "بيرقدار قزل إلما" إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحت أول طائرة دون طيار في العالم تطلق صاروخ "جو – جو" يتجاوز مدى الرؤية على هدف نفاث، وذلك خلال اختبار أجري قبالة ساحل سينوب.
وأطلقت "قزل إلما" صاروخ "غوكدوغان" المطوّر محليا بدقة عالية، بعد اكتشاف الهدف وتتبعه بواسطة رادار "مراد إيسا" التابع لشركة "أسيلسان"، وذلك في أول إطلاق ناجح لصاروخ "جو – جو" محلي الصنع، موجه برادار وطني على هدف جوي.
وأظهر الاختبار مشاركة 5 مقاتلات "إف – 16" في طلعات مشتركة مع "قزل إلما"، بالإضافة إلى طائرة "بيرقدار أقينجي" التي وثّقت الحدث من الجو، مما أبرز مفاهيم القتال الجوي المستقبلية بين المنصات المأهولة وغير المأهولة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
Dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi havadan havaya füze ile hedefini vurdu.— BAYKAR (@BaykarTech) November 30, 2025
For the first time in the world, an unmanned combat aircraft struck its target with a BVR air-to-air missile.
Bayraktar #KIZILELMA ✈️🚀🍎
✅ GÖKDOĞAN Füzesi Atış Testi
✅ GÖKDOĞAN… pic.twitter.com/KCSxlaA2Hu
وتتميز مقاتلة "بيرقدار قزل إلما" بمقطع راداري منخفض، وأجهزة استشعار متطورة، بالإضافة إلى رادار "MURAD AESA"، ونظام الاستهداف "TOYGUN"، وهي قادرة على نشر مجموعة واسعة من الذخائر المحلية، وقد سبق لها تحقيق ضربات دقيقة باستخدام ذخائر "TOLUN" و"TEBER-82".
ويعكس هذا الإنجاز قدرة المقاتلة التركية "قزل غلما" على مهام "جو – أرض" و"جو – جو"، وتعزز دورها في استراتيجية الدفاع التركية، فيما تواصل شركة "بايكار" المطورة لها، والرائدة عالميا في تصدير الطائرات المسيرة، تحقيق إيرادات سنوية بلغت 1.8 مليار دولار، مع اتفاقيات تصدير لطائراتها المسيرة TB2 و"أقينجي" مع عشرات الدول.