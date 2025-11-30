وزيرالخارجية الجزائري: معالجة رواسب الاستعمار أمر حتمي لمواصلة بناء مستقبل أفريقيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزيرالخارجية الجزائري: معالجة رواسب الاستعمار أمر حتمي لمواصلة بناء مستقبل أفريقيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن "القارة الأفريقية أدركت يقينًا لا لبس فيه أن معالجة رواسب الاستعمار صارت أمرًا حتميًا، لمواصلة مسيرتها بحزم نحو... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T11:31+0000
2025-11-30T11:31+0000
الجزائر
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
جاء ذلك في كلمة الافتتاح التي ألقاها عطاف نيابة عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال أشغال المؤتمر الدولي حول "تجريم الاستعمار في أفريقيا"، الذي انطلق في المركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر العاصمة بالتنسيق الوثيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.وأوضح الوزير، أن "فكرة تنظيم هذا الملتقى التاريخي تعود إلى مبادرة شخصية للرئيس تبون طرحها خلال القمة العادية للاتحاد الأفريقي مطلع العام الجاري، وحظيت بتزكية وإجماع قادة القارة".وأضاف عطاف، أن "أفريقيا، بانطلاقها في مشروع "إحقاق العدالة التاريخية" هذا تؤكد أن نضالها لن يتوقف، طالما بقيت هناك محاولات لطمس التاريخ وقلب الحقائق، وطالما لم تعترف الدول الاستعمارية السابقة صراحة ومسؤولية بجرائمها".وختم عطاف بالقول إن "المؤتمر يمثل خطوة تاريخية لاستعادة الكرامة وتصحيح السردية، وإعلانًا واضحًا بأن افريقيا لن تبني مستقبلها إلا بعد تصفية كامل تركة الاستعمار وإنصاف ضحاياه".
11:31 GMT 30.11.2025
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© flickr.com / habib kaki
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن "القارة الأفريقية أدركت يقينًا لا لبس فيه أن معالجة رواسب الاستعمار صارت أمرًا حتميًا، لمواصلة مسيرتها بحزم نحو مستقبل يليق بأبنائها وبناتها في كنف الكرامة والعزة والعدل والإنصاف".
جاء ذلك في كلمة الافتتاح التي ألقاها عطاف نيابة عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال أشغال المؤتمر الدولي حول "تجريم الاستعمار في أفريقيا"، الذي انطلق في المركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر العاصمة بالتنسيق الوثيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأوضح الوزير، أن "فكرة تنظيم هذا الملتقى التاريخي تعود إلى مبادرة شخصية للرئيس تبون طرحها خلال القمة العادية للاتحاد الأفريقي مطلع العام الجاري، وحظيت بتزكية وإجماع قادة القارة".
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
الجزائر ثالث أكبر احتياطي للهيليوم عالميا والأولى أفريقيا
29 أكتوبر, 19:13 GMT
وأضاف عطاف، أن "أفريقيا، بانطلاقها في مشروع "إحقاق العدالة التاريخية" هذا تؤكد أن نضالها لن يتوقف، طالما بقيت هناك محاولات لطمس التاريخ وقلب الحقائق، وطالما لم تعترف الدول الاستعمارية السابقة صراحة ومسؤولية بجرائمها".

ووصف الوزير الجزائري، الاستعمار بأنه "كسوف أخرج أفريقيا من تاريخ البشرية وحرمها من المساهمة في صناعته"، مشددًا على أنه أوقف مسار بناء الدول الوطنية الأفريقية.

وختم عطاف بالقول إن "المؤتمر يمثل خطوة تاريخية لاستعادة الكرامة وتصحيح السردية، وإعلانًا واضحًا بأن افريقيا لن تبني مستقبلها إلا بعد تصفية كامل تركة الاستعمار وإنصاف ضحاياه".
