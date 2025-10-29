https://sarabic.ae/20251029/الجزائر-ثالث-أكبر-احتياطي-للهيليوم-عالميا-والأولى-أفريقيا-1106535934.html

الجزائر ثالث أكبر احتياطي للهيليوم عالميا والأولى أفريقيا

الجزائر ثالث أكبر احتياطي للهيليوم عالميا والأولى أفريقيا

كشف تقرير صادر عن مؤسسة "فرونترز للأبحاث العلمية والتكنولوجية"، أن الجزائر تمتلك احتياطيات من غاز الهيليوم تقدر بـ 8.2 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، ما يضعها...

وأشار التقرير إلى أن استخراج الهيليوم في الجزائر، يتم أساسا من الغاز الطبيعي المسال في مجمع "حاسي الرمل"، أحد أكبر الحقول الغازية في العالم ومصدر رئيسي لهذه المادة النادرة، بحسب وسائل إعلام جزائرية.كما أوضح التقرير أن القيمة السوقية العالمية للهيليوم تقدر بنحو 4.1 مليارات دولار عام 2024، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 6.06 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.7% خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030.ويعد الهيليوم عنصرا أساسيا في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الطب والتصوير بالرنين المغناطيسي، والحوسبة الكمومية، وصناعة الرقائق الإلكترونية، وأبحاث الفضاء، وأنظمة التبريد العميق.وتبرز هذه الاستخدامات المتنوعة الأهمية المتزايدة للهيليوم في دعم الاقتصاد الصناعي الحديث، وسط سباق عالمي لتأمين إمدادات مستقرة من هذا المورد النادر.البرلمان الفرنسي يراجع اتفاقية الهجرة لعام 1968 ويدفع بالعلاقات مع الجزائر إلى أقصاهاالجزائر تحقّق 13 اكتشافا نفطيا بين يناير وأغسطس 2025

