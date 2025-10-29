عربي
الجزائر ثالث أكبر احتياطي للهيليوم عالميا والأولى أفريقيا
الجزائر ثالث أكبر احتياطي للهيليوم عالميا والأولى أفريقيا
كشف تقرير صادر عن مؤسسة "فرونترز للأبحاث العلمية والتكنولوجية"، أن الجزائر تمتلك احتياطيات من غاز الهيليوم تقدر بـ 8.2 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، ما يضعها... 29.10.2025
كشف تقرير صادر عن مؤسسة "فرونترز للأبحاث العلمية والتكنولوجية"، أن الجزائر تمتلك احتياطيات من غاز الهيليوم تقدر بـ 8.2 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، ما يضعها في المرتبة الأولى أفريقيا، والثانية عربيا بعد قطر، والثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة وقطر.
وأشار التقرير إلى أن استخراج الهيليوم في الجزائر، يتم أساسا من الغاز الطبيعي المسال في مجمع "حاسي الرمل"، أحد أكبر الحقول الغازية في العالم ومصدر رئيسي لهذه المادة النادرة، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وبحسب البيانات، تتصدر الولايات المتحدة الترتيب العالمي باحتياطي يبلغ 20.6 مليار متر مكعب، تليها قطر بـ 10.1 مليارات متر مكعب، ثم الجزائر بـ 8.2 مليارات متر مكعب، في مؤشر على احتدام المنافسة الدولية للسيطرة على هذا المورد الحيوي.

الجزائر توقع اتفاقيات شراكة تمتد لثلاثين سنة مع السعودية وتتعاون من دول الساحل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
الجزائر توقع اتفاقيات شراكة تمتد لثلاثين سنة مع السعودية وتتعاون من دول الساحل
26 أكتوبر, 16:58 GMT
كما أوضح التقرير أن القيمة السوقية العالمية للهيليوم تقدر بنحو 4.1 مليارات دولار عام 2024، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 6.06 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.7% خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030.

ويعكس هذا النمو المتسارع توسع استخدامات الهيليوم في مجالات الصناعة والبحث العلمي، مما يمنح الدول المالكة له، وفي مقدمتها الجزائر، موقعًا استراتيجيا في الاقتصاد العالمي للطاقة والتكنولوجيا.

ويعد الهيليوم عنصرا أساسيا في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الطب والتصوير بالرنين المغناطيسي، والحوسبة الكمومية، وصناعة الرقائق الإلكترونية، وأبحاث الفضاء، وأنظمة التبريد العميق.
وتبرز هذه الاستخدامات المتنوعة الأهمية المتزايدة للهيليوم في دعم الاقتصاد الصناعي الحديث، وسط سباق عالمي لتأمين إمدادات مستقرة من هذا المورد النادر.
البرلمان الفرنسي يراجع اتفاقية الهجرة لعام 1968 ويدفع بالعلاقات مع الجزائر إلى أقصاها
الجزائر تحقّق 13 اكتشافا نفطيا بين يناير وأغسطس 2025
