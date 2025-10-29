https://sarabic.ae/20251029/الجزائر-ثالث-أكبر-احتياطي-للهيليوم-عالميا-والأولى-أفريقيا-1106535934.html
الجزائر ثالث أكبر احتياطي للهيليوم عالميا والأولى أفريقيا
الجزائر ثالث أكبر احتياطي للهيليوم عالميا والأولى أفريقيا
سبوتنيك عربي
كشف تقرير صادر عن مؤسسة "فرونترز للأبحاث العلمية والتكنولوجية"، أن الجزائر تمتلك احتياطيات من غاز الهيليوم تقدر بـ 8.2 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، ما يضعها... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T19:13+0000
2025-10-29T19:13+0000
2025-10-29T19:13+0000
الجزائر
اقتصاد
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092465705_0:123:2352:1446_1920x0_80_0_0_6550f757de64681664cf3754d5114f96.jpg
وأشار التقرير إلى أن استخراج الهيليوم في الجزائر، يتم أساسا من الغاز الطبيعي المسال في مجمع "حاسي الرمل"، أحد أكبر الحقول الغازية في العالم ومصدر رئيسي لهذه المادة النادرة، بحسب وسائل إعلام جزائرية.كما أوضح التقرير أن القيمة السوقية العالمية للهيليوم تقدر بنحو 4.1 مليارات دولار عام 2024، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 6.06 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.7% خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030.ويعد الهيليوم عنصرا أساسيا في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الطب والتصوير بالرنين المغناطيسي، والحوسبة الكمومية، وصناعة الرقائق الإلكترونية، وأبحاث الفضاء، وأنظمة التبريد العميق.وتبرز هذه الاستخدامات المتنوعة الأهمية المتزايدة للهيليوم في دعم الاقتصاد الصناعي الحديث، وسط سباق عالمي لتأمين إمدادات مستقرة من هذا المورد النادر.البرلمان الفرنسي يراجع اتفاقية الهجرة لعام 1968 ويدفع بالعلاقات مع الجزائر إلى أقصاهاالجزائر تحقّق 13 اكتشافا نفطيا بين يناير وأغسطس 2025
https://sarabic.ae/20251026/الجزائر-توقع-اتفاقيات-شراكة-تمتد-لثلاثين-سنة-مع-السعودية-وتتعاون-من-دول-الساحل-1106417816.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092465705_131:0:2222:1568_1920x0_80_0_0_8867ce7dae229dad7fd3e3bf432c4c09.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, اقتصاد, العالم, العالم العربي
الجزائر, اقتصاد, العالم, العالم العربي
الجزائر ثالث أكبر احتياطي للهيليوم عالميا والأولى أفريقيا
كشف تقرير صادر عن مؤسسة "فرونترز للأبحاث العلمية والتكنولوجية"، أن الجزائر تمتلك احتياطيات من غاز الهيليوم تقدر بـ 8.2 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، ما يضعها في المرتبة الأولى أفريقيا، والثانية عربيا بعد قطر، والثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة وقطر.
وأشار التقرير إلى أن استخراج الهيليوم في الجزائر، يتم أساسا من الغاز الطبيعي المسال في مجمع "حاسي الرمل"، أحد أكبر الحقول الغازية في العالم ومصدر رئيسي لهذه المادة النادرة، بحسب وسائل إعلام جزائرية.
وبحسب البيانات، تتصدر الولايات المتحدة الترتيب العالمي باحتياطي يبلغ 20.6 مليار متر مكعب، تليها قطر بـ 10.1 مليارات متر مكعب، ثم الجزائر بـ 8.2 مليارات متر مكعب، في مؤشر على احتدام المنافسة الدولية للسيطرة على هذا المورد الحيوي.
كما أوضح التقرير أن القيمة السوقية العالمية للهيليوم
تقدر بنحو 4.1 مليارات دولار عام 2024، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 6.06 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.7% خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030.
ويعكس هذا النمو المتسارع توسع استخدامات الهيليوم في مجالات الصناعة والبحث العلمي، مما يمنح الدول المالكة له، وفي مقدمتها الجزائر، موقعًا استراتيجيا في الاقتصاد العالمي للطاقة والتكنولوجيا.
ويعد الهيليوم عنصرا أساسيا في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الطب والتصوير بالرنين المغناطيسي، والحوسبة الكمومية، وصناعة الرقائق الإلكترونية، وأبحاث الفضاء، وأنظمة التبريد العميق.
وتبرز هذه الاستخدامات المتنوعة الأهمية المتزايدة للهيليوم في دعم الاقتصاد الصناعي
الحديث، وسط سباق عالمي لتأمين إمدادات مستقرة من هذا المورد النادر.