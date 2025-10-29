https://sarabic.ae/20251029/البرلمان-الفرنسي-يراجع-اتفاقية-الهجرة-لعام-1986-ويدفع-بالعلاقات-مع-الجزائر-إلى-أقصاها--1106483029.html

البرلمان الفرنسي يراجع اتفاقية الهجرة لعام 1986 ويدفع بالعلاقات مع الجزائر إلى أقصاها

وتأتي مراجعة الاتفاقيات دون استشارة الطرف الجزائري، أي بطريقة أحادية ما يعتبر خرقا لأعراف الاتفاقيات الدولية، وعشية احتفال الجزائر بالذكرى 71 للاستقلال.وبحسب رودويل، "نقض اتفاقية 1968 من طرف واحد، يعني تفاقم ظاهرة الهجرة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى الحد منها، لأن انهيار الاتفاقية سالفة الذكر، يحيل البلدين للاحتكام إلى اتفاقيات "إيفيان"، التي تكرس التنقل الحر للأشخاص بين البلدين، وهو ما تخشاه فرنسا".مراجعة أحادية وغير مجديةقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "مجتمع السلم"، أحمد صادوق، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية ليس سببها فقط ما تعلق بمراجعة الاتفاقيات وخاصة اتفاقية الهجرة لسنة 1968، وإنما نتيجة لتوترات سابقة تدخل في إطار التصعيد، النقاش الحاصل الآن في البرلمان الأوروبي، أعتقد أنه لن يجدي في حلحلة العلاقات".واعتبر صادوق أن "مراجعتها سينعكس سلبا على الجميع سواء فرنسا والجزائر، فملايين الجزائريين في فرنسا، ومن الحكمة أن نتعامل مع هذا الواقع بايجابية، وندفع به في اتجاه التفهم خاصة في بلد مثل فرنسا التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان على أراضيها".كما أكد صادوق، أنه "إذا أرادت فرنسا تجاوب من الجزائر وعلاقات عادية هناك الكثير من الملفات تحتاج لدراسة ومراجعة وليس فقط ملف اتفاقيات الهجرة، ملف الذاكرة أيضا، فهي ترفض الاعتراف والاعتذاروالتعويض إلى اليوم، على فرنسا التوقف على تحريك الملفات الحساسة ذات التأثير على الأمن القومي ،والاحتكام للقانون الدولي".وخضعت اتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين سنة 1968، أي بعد ست سنوات من استقلال الجزائر إلى مراجعات عدة، أولى التعديلات التي خضعت لها هذه الاتفاقية كان سنة 1985، حيث فرضت باريس، بموجب ذلك، التأشيرة على الجزائريين، لكنها أبقت على مزايا أخرى كالإقامة والعمل.وجاءت المراجعة الثانية عام 1994، وتم فيها إلغاء إفراغ بعض بنود الاتفاقية من مضمونها، فيما جاءت المراجعة الثالثة سنة 2001 حيث تم إلغاء ما تبقى من امتيازات، لكن تم الاحتفاظ بالمبادئ الرئيسية والاستثناءات من القانون العام.ويرتكز اليمين واليمين المتطرف الفرنسي إلى إلغاء الاتفاقية بحجة أن تقرير برلماني تم تقديمه مؤخرا يقر بخسارة باريس مبلغ ملياري يورو لصالح الجزائر بسبب اتفاقية 1968، وهو الأمر الذي انتقده النائب الاشتراكي، فيليب برون، واصفا إياه بأنه "عمل سياسي موجه".وقال برون إن "الحديث عن خسارة فرنسا ملياري يورو سنويا لصالح الجزائر بسبب اتفاقية 1968 الخاصة بالهجرة، رقم غير موثق ولا يستند إلى بيانات مالية دقيقة"، مبينا أن "التقرير يبدو وكأنه تكليف سياسي هدفه إثارة الجدل الإعلامي لصالح قنوات مقربة من اليمين المتطرف".فرنسا تسعى لإلهاء الرأي العام بملف العلاقات مع الجزائرقال المحلل السياسي حكيم بوغرارة لـ" سبوتنيك": "مناقشة اتفاقية الهجرة من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية فيه أخطاء شكلية، فالمعاهدات والاتفاقيات، يتم إبرامها بين طرفين في حالة المرافعة أو التجميد أو التعديل أو الإلغاء و يجب أن يكون بحضور الطرفين".وأردف بوغرارة: "الجزائر لديها الكثير من الملفات تحتاج إلى نقاش دولي عدا علاقتها مع باريس، لأن اتفاقية الهجرة أفرغت من محتواها مثلما تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق، لكن السياقات التي جاءت فيها مختلفة فقط".واستطرد بو غرارة: "لا أعتقد أن هذه الاستفزازات ستؤدي إلى القطيعة نظرا للعلاقات التاريخية والذاكرة المشتركة والتعاون في المجال الأمني والمصالح الخاصة بالرعايا في البلدين، والتي تتطلب حد أدنى من الخدمات القنصلية"، مشيرا إلى أن "النقاش البرلماني سيخدم الظرف الداخلي الفرنسي، في محاولة لتشتيت الرأي العام الفرنسي، الذي يقضي ضرورة اختلاق ملفات على الأقل إعلاميا من أجل ربح الوقت والتغطية على الفشل الفرنسي".وتعيش الجزائر وباريس على وقع أزمة دبلوماسية وسياسية ، منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، الأخيرة عام 2002، وكان من المقرر أن يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا مباشرة في غضون ستة أشهر لكن الزيارة تأجلت، بعد توتر العلاقات على خلفية تصريحات وتصريحات مضادة بين البلدين.

