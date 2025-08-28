عربي
مقتل عسكريين لبنانيين اثنين جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الناقورة - عاجل
برلماني: خطاب الرموز السياسية الفرنسية يتسم بالوصاية والضغط الرمزي على الجزائر
برلماني: خطاب الرموز السياسية الفرنسية يتسم بالوصاية والضغط الرمزي على الجزائر
برلماني: خطاب الرموز السياسية الفرنسية يتسم بالوصاية والضغط الرمزي على الجزائر

حصري
قال البرلماني الجزائري، عبد الوهاب يعقوبي، إن العلاقات الجزائرية الفرنسية بطبيعتها تاريخية ومعقدة، تحكمها تقاطعات سياسية وذاكرة ثقيلة، لكنها في الوقت ذاته لا تزال قائمة على مصالح متبادلة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الثقافي.
وأضاف يعقوبي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أنه رغم التوترات المتكررة، فإن باب التهدئة والتفاهم لم يغلق نهائيًا، وهناك دائمًا مجال لإعادة بناء الثقة، شرط الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكداً أن الجزائر اليوم تقف على أرضية سيادية قوية ومنفتحة على من يتعامل معها بندّية ومسؤولية.
وحول السيناريوهات المحتملة للمشهد الراهن، أوضح البرلماني الجزائري أن البلدين أمام خيارين أساسيين، إما أن تتغلب العقلانية والمصالح الاستراتيجية ويُعاد تفعيل قنوات الحوار السياسي والدبلوماسي بطريقة سلسة، أو تتواصل الاستفزازات الإعلامية والسياسية، ما سيؤدي إلى تصعيد ليس في صالح الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالتعاون القنصلي والثقافي.
وفيما يتعلق بنوايا فرنسا تجاه الداخل الجزائري، قال يعقوبي: "لسنا في موقع لتوجيه اتهامات رسمية، لكننا نلاحظ خطابا فرنسيا، من الرموز السياسية اليمينية، يتسم أحيانًا بالوصاية أو الضغط الرمزي، وهو ما يرفضه الشعب الجزائري ومؤسساته".
يعتقد يعقوبي أن الهدف ليس زعزعة الثقة، خاصة أن الواقع الدولي اليوم لا يسمح بمغامرات كهذه، خاصة مع تزايد وزن الجزائر في معادلات الطاقة والهجرة والساحل الأفريقي.
وأكد أن الجزائر تملك من الوعي والإرادة الشعبية والمؤسساتية ما يكفي لحماية استقرارها، وهي مستعدة للتعاون مع الجميع، لكنها لا تقبل الإملاءات ولا الضغط عبر الملفات الحساسة.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية على خلفية بيان دبلوماسي
أمس, 15:55 GMT
واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر إلى مقر الوزارة، للتعبير عن استيائها الشديد من بيان أصدرته السفارة الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.
وأوضح بيان، صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن البيان الفرنسي "غير مقبول شكلا ومضمونا"، معتبرا أنه يتضمن "عرضا مغالطا ومنحازا للوقائع"، ويمثل محاولة للتوجه مباشرة إلى الرأي العام الجزائري، محملا الوزارة مسؤولية حصرية عن تأخر اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين.
وقد استقبل الدبلوماسي الفرنسي المدير العام للتشريفات بالوزارة، حيث تم توجيه انتقادات لاذعة لما وصفته الجزائر بـ"الخرق الجسيم" للأعراف الدبلوماسية.
وأكد البيان أن هذا التصرف ينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدم اعتماد الأعوان الفرنسيين جاء ردا على قرار فرنسي مماثل، حيث رفضت السلطات الفرنسية منذ أكثر من عامين اعتماد ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين، إضافة إلى 46 عونا دبلوماسيا وقنصليا جزائريا، رغم تقديم طلبات اعتمادهم منذ أكثر من ستة أشهر.
وأوضح البيان أن هذا الرفض الفرنسي تسبب في أضرار جسيمة للجالية الجزائرية في فرنسا، حيث أثر سلبا على جودة الخدمات والحماية القنصلية المقدمة لهم.
وخلال اللقاء، تم تذكير القائم بأعمال السفارة الفرنسية بأن الجزائر طبقت مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم، بعد استنفاد كافة المحاولات الدبلوماسية لتسوية الخلاف.
كما أكدت الوزارة أن قضية التأشيرات تتجاوز مسألة الاعتمادات، مشيرة إلى أن فرنسا تستخدم هذا الملف كـ"أداة ضغط" ضمن سياسة "القبضة الحديدية" التي تسعى لفرضها على الجزائر.
وأضاف البيان أن السلطات الفرنسية فتحت مرحلة جديدة من سياسة الضغط تستهدف حاملي جوازات السفر العادية، عبر أساليب الابتزاز والمساومة، بعد أن أنهت الجزائر العمل باتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية لعام 2013.
واتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
وتقول الجزائر إن باريس ركزت بشكل أحادي على اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين في وضع غير نظامي، مع تحريف مقاصده الأصلية، مما أدى إلى حرمان المواطنين الجزائريين من حقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الطعن الإداري والقضائي، وتقويض واجب الحماية القنصلية.
