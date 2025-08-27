https://sarabic.ae/20250827/في-تصعيد-جديد-فرنسا-تعلن-تقليص-عدد-طلبات-التأشيرة-بسفارتها-في-الجزائر-1104180733.html

في تصعيد جديد... فرنسا تعلن تقليص عدد طلبات التأشيرة بسفارتها في الجزائر

أعلنت السفارة الفرنسية في الجزائر عن تراجع أعداد العاملين فيها وفي القنصليات الفرنسية الأخرى داخل البلاد بنحو 30 في المئة، بسبب عدم استجابة وزارة الشؤون... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في بيان للسفارة، يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "الوسط" الجزائرية، التي أشارت إلى أن ذلك سيؤدي لانخفاض عدد الأعوان العاملين بالسفارة والقنصليات الثلاث بكل من الجزائر العاصمة وهران وعنابة ابتداء من تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.وأوضح بيان السفارة أن هذا التاريخ هو موعد التحاق الموظفين الجدد بمختلف المصالح الدبلوماسية الفرنسية، وهو ما يعني أن عدم دخولهم الجزائر سيكون نتيجته نقص في عدد الموظفين بالسفارة والقنصليات.ولفت البيان إلى أن انخفاض عدد الموظفين سيؤثر سلبا على قدرة السفارة والقنصليات على الموافقة على التأشيرات الخاصة بطلب السفر إلى فرنسا من قبل الجزائريين.وقال البيان إن الأولوية في تقديم الخدمات خلال تلك الفترة ستكون للمواطنين الفرنسيين إضافة إلى تأشيرات الطلاب الخاصة بالسفر إلى فرنسا.واتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.وتقول الجزائر إن باريس ركزت بشكل أحادي على اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين في وضع غير نظامي، مع تحريف مقاصده الأصلية، مما أدى إلى حرمان المواطنين الجزائريين من حقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الطعن الإداري والقضائي، وتقويض واجب الحماية القنصلية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وجّه، في وقت سابق من الشهر الجاري، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، حيث طلب بتعليق الإعفاء من التأشيرات لجوزات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.

