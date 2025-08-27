في تصعيد جديد... فرنسا تعلن تقليص عدد طلبات التأشيرة بسفارتها في الجزائر

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة بيرفوي مايا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250827/في-تصعيد-جديد-فرنسا-تعلن-تقليص-عدد-طلبات-التأشيرة-بسفارتها-في-الجزائر-1104180733.html
في تصعيد جديد... فرنسا تعلن تقليص عدد طلبات التأشيرة بسفارتها في الجزائر
في تصعيد جديد... فرنسا تعلن تقليص عدد طلبات التأشيرة بسفارتها في الجزائر
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الفرنسية في الجزائر عن تراجع أعداد العاملين فيها وفي القنصليات الفرنسية الأخرى داخل البلاد بنحو 30 في المئة، بسبب عدم استجابة وزارة الشؤون... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T09:28+0000
2025-08-27T09:28+0000
العالم
حول العالم
أخبار فرنسا
الجزائر
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104016/23/1040162352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b2ed2bd028444b0007c32d1f62abc4b.jpg
جاء ذلك في بيان للسفارة، يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "الوسط" الجزائرية، التي أشارت إلى أن ذلك سيؤدي لانخفاض عدد الأعوان العاملين بالسفارة والقنصليات الثلاث بكل من الجزائر العاصمة وهران وعنابة ابتداء من تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.وأوضح بيان السفارة أن هذا التاريخ هو موعد التحاق الموظفين الجدد بمختلف المصالح الدبلوماسية الفرنسية، وهو ما يعني أن عدم دخولهم الجزائر سيكون نتيجته نقص في عدد الموظفين بالسفارة والقنصليات.ولفت البيان إلى أن انخفاض عدد الموظفين سيؤثر سلبا على قدرة السفارة والقنصليات على الموافقة على التأشيرات الخاصة بطلب السفر إلى فرنسا من قبل الجزائريين.وقال البيان إن الأولوية في تقديم الخدمات خلال تلك الفترة ستكون للمواطنين الفرنسيين إضافة إلى تأشيرات الطلاب الخاصة بالسفر إلى فرنسا.واتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.وتقول الجزائر إن باريس ركزت بشكل أحادي على اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين في وضع غير نظامي، مع تحريف مقاصده الأصلية، مما أدى إلى حرمان المواطنين الجزائريين من حقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الطعن الإداري والقضائي، وتقويض واجب الحماية القنصلية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وجّه، في وقت سابق من الشهر الجاري، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، حيث طلب بتعليق الإعفاء من التأشيرات لجوزات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.
https://sarabic.ae/20250806/فرنسا-تعلن-تعليق-إعفاء-التأشيرة-للجوازات-الجزائرية-الرسمية--1103453333.html
https://sarabic.ae/20240817/نواب-جزائريون-فرنسا-تستخدم-ملف-التأشيرات-لمعاقبة-بلادنا-1091845943.html
أخبار فرنسا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104016/23/1040162352_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1559591051793953b81e51ae199b3aad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, حول العالم, أخبار فرنسا , الجزائر, الأخبار
العالم, حول العالم, أخبار فرنسا , الجزائر, الأخبار

في تصعيد جديد... فرنسا تعلن تقليص عدد طلبات التأشيرة بسفارتها في الجزائر

09:28 GMT 27.08.2025
© Fotolia / Kovalenkovpetrمبنى وزارة الخارجية الفرنسية
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© Fotolia / Kovalenkovpetr
تابعنا عبر
أعلنت السفارة الفرنسية في الجزائر عن تراجع أعداد العاملين فيها وفي القنصليات الفرنسية الأخرى داخل البلاد بنحو 30 في المئة، بسبب عدم استجابة وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لطلبات تأشيرات الاعتماد الخاصة بالموظفين الجدد.
جاء ذلك في بيان للسفارة، يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "الوسط" الجزائرية، التي أشارت إلى أن ذلك سيؤدي لانخفاض عدد الأعوان العاملين بالسفارة والقنصليات الثلاث بكل من الجزائر العاصمة وهران وعنابة ابتداء من تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
فرنسا تعلن تعليق إعفاء التأشيرة للجوازات الجزائرية الرسمية
6 أغسطس, 19:08 GMT
وأوضح بيان السفارة أن هذا التاريخ هو موعد التحاق الموظفين الجدد بمختلف المصالح الدبلوماسية الفرنسية، وهو ما يعني أن عدم دخولهم الجزائر سيكون نتيجته نقص في عدد الموظفين بالسفارة والقنصليات.
ولفت البيان إلى أن انخفاض عدد الموظفين سيؤثر سلبا على قدرة السفارة والقنصليات على الموافقة على التأشيرات الخاصة بطلب السفر إلى فرنسا من قبل الجزائريين.
وقال البيان إن الأولوية في تقديم الخدمات خلال تلك الفترة ستكون للمواطنين الفرنسيين إضافة إلى تأشيرات الطلاب الخاصة بالسفر إلى فرنسا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
نواب جزائريون: فرنسا تستخدم "ملف التأشيرات" لمعاقبة بلادنا
17 أغسطس 2024, 14:18 GMT
واتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
وتقول الجزائر إن باريس ركزت بشكل أحادي على اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين في وضع غير نظامي، مع تحريف مقاصده الأصلية، مما أدى إلى حرمان المواطنين الجزائريين من حقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الطعن الإداري والقضائي، وتقويض واجب الحماية القنصلية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وجّه، في وقت سابق من الشهر الجاري، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، حيث طلب بتعليق الإعفاء من التأشيرات لجوزات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала