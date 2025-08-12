https://sarabic.ae/20250812/الجزائر-ترد-على-الإجراء-الدبلوماسي-الفرنسي-أسباب-الأزمة-وكيف-تصاعدت-1103625715.html

الجزائر ترد على الإجراء الدبلوماسي الفرنسي... أسباب الأزمة وكيف تصاعدت

الجزائر ترد على الإجراء الدبلوماسي الفرنسي... أسباب الأزمة وكيف تصاعدت

أعربت السلطات الجزائرية، عن رفضها بشكل قاطع للإجراء "التمييزي" المؤقت، الذي اقترحته السلطات الفرنسية، والذي يستهدف حصريا الموظفين الجزائريين المعتمدين لدى...

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مصدر مطّلع، قوله إن "المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية، استلمت المذكرة الشفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس (آب الجاري)، والمتعلقة باقتراح إجراء مؤقت جديد بشأن وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية".وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء الجديد يتعارض بشكل أساسي مع التزام فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة على الأراضي الفرنسية، كما يعيق حسن سير البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا.ولفت إلى أن المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على أن الدولة المعتمدة تمنح جميع التسهيلات لأداء وظائف التمثيل الدبلوماسي، فيما تفرض المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على الدولة المضيفة السماح للمكاتب القنصلية بأداء وظائفها بكل حرية.وأضاف المصدر أن الإجراء الجديد "يعد انتهاكا للالتزام الذي يقع على عاتق فرنسا، وفقا للمادة 27 الفقرة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وينص هذا الالتزام صراحة على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد الطائرة".وقال المصدر المطّلع إنه "في إطار احترام التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تمنح فرنسا للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بطاقات وصول دائمة إلى مناطق الأمان ذات الوصول المنظم في المطارات"، موضحًا أن "أي إجراء يستبعد البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية من هذا النظام المعمول به يعد انتهاكًا صارخا لالتزام معترف به بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية القنصلية الجزائرية - الفرنسية".ووجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء الماضي، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، وطلب تعليق الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية. ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى "مصير" الكاتب الجزائري المعارض، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، بوعلام صنصال، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المسجونين في الجزائر، وطلب اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد. وأثار قرار ماكرون، تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من هاجم القرار وطالب الجزائر بالرد بالمثل، وآخرون اعتبروه بمثابة "صفعة" للمسؤولين الجزائريين "الفاسدين"، وفريق ثالث عبّر عن "فرحته بالقرار ودعا إلى القطيعة التامة بين البلدين".

