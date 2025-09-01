https://sarabic.ae/20250901/عريضة-تطالب-بعزل-ماكرون-بسبب-استبداده-المتزايد-تحصل-على-أكثر-من-126-ألف-توقيع-1104397586.html

عريضة تطالب بعزل ماكرون بسبب "استبداده المتزايد" تحصل على أكثر من 126 ألف توقيع

عريضة تطالب بعزل ماكرون بسبب "استبداده المتزايد" تحصل على أكثر من 126 ألف توقيع

الجزائر—سبوتنيك. وجاء في العريضة التي نشرها موقع الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، وتقدم بها ثيبو ماغنيز، وحصلت على 126215 توقيع حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش من اليوم الاثنين، "أظهر الرئيس إيمانويل ماكرون استبدادا متزايدا، مُتجاهلا المبادئ الديمقراطية ودور البرلمان، من خلال الاستخدام المُسيء للمادة 49.3 لفرض إصلاحات كبرى، لا سيما إصلاح نظام التقاعد، دون استشارة برلمانية، مما يُقيّد النقاش الديمقراطي".واعتبرت العريضة أن "انفتاح ماكرون على إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، وهي مبادرة اعتبرتها روسيا عملا حربيا، يزيد من خطر التصعيد العسكري، إضافة إلى السماح لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية بصواريخ فرنسية، يُخالف مبدأ عدم العداء ويُعرّض فرنسا للخطر المباشر كهدف مُحتمل".وشددت على أن "هذه المواقف غير المسؤولة تعرض فرنسا لردود فعل انتقامية، وتزيد من خطر اندلاع صراع واسع النطاق في أوروبا. كما أنها تُظهر إدارةً متهورةً للسياسة الخارجية، تُعرّض أمن الشعب الفرنسي للخطر".وأعلن زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان لوك ميلانشون، الثلاثاء الماضي، أن تشكيلته السياسية تعتزم طرح مقترح أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون في 23 أيلول/سبتمبر المقبل.كما جدد ميلانشون في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر" التأكيد على أن "إيمانويل ماكرون يجب أن يرحل باعتبار أنه سبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها فرنسا".يأتي هذا بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الاثنين الماضي، أنه سيطرح ثقة حكومته على البرلمان في 8 سبتمبر/ أيلول، خلال جلسة استثنائية حول قضية الميزانية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، رفض مؤتمر رؤساء الكتل البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مشروع القرار المقترح من طرف حزب "فرنسا الأبية" اليساري لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون وعدم جدولته في الدورة النصفية، ما يعني نهاية مسار هذا المقترح.وقبلها، وافق مكتب الجمعية الوطنية (البرلمان) على مشروع القرار المقترح من طرف حزب "فرنسا الأبية" اليساري لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، بأغلبية 12 صوتا مقابل 10 أصوات.وجاء طرح المشروع، وقتذاك، من قبل حزب "فرنسا الأبية" بعد استبعاده من الحكومة الجديدة رغم فوز ائتلافه في الانتخابات التشريعية الماضية، وطبقاً للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على "إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته".وكان رئيس الوزراء الفرنسي بايرو قد كُلف بتشكيل الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي جراء خلاف بشأن الموازنة. وكانت موازنة عام 2025 على رأس أولويات هذه الحكومة والتي جاء تشكيلها بعد شهور من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة.وأشار رئيس الوزراء بوقت سابق إلى أن معدل الدين العام لفرنسا ارتفع إلى 114 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لتصبح فرنسا واحدة من أعلى دول منطقة اليورو من حيث معدل الدين العام.

