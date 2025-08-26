https://sarabic.ae/20250826/ماكرون-يرد-على-نتنياهو-مكافحة-معاداة-السامية-لا-يجب-أن-تستخدم-كسلاح-سياسي-1104169656.html

ماكرون يرد على نتنياهو: مكافحة معاداة السامية لا يجب أن تستخدم كسلاح سياسي

ماكرون يرد على نتنياهو: مكافحة معاداة السامية لا يجب أن تستخدم كسلاح سياسي

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، ردا على رسالة الأخير المؤرخة 17 أغسطس/آب الجاري،... 26.08.2025

وأكد ماكرون في رسالته، التي اطلعت عليها صحيفة فرنسية، أن "مكافحة معاداة السامية لا يجب أن تستخدم كسلاح سياسي، ولن تتسبب في أي توتر بين فرنسا وإسرائيل".ودافع ماكرون عن موقفه، قائلا: "إن التزامنا بضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة ينبع من قناعتنا بأن السلام الدائم هو السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل واندماجها الإقليمي في شرق أوسط ينعم بالسلام".وكان قصر الإليزيه قد وصف تصريحات نتنياهو في 19 أغسطس/آب الجاري بأنها "بغيضة" و"خاطئة".وأكد ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطين "لا يعني بأي حال التسامح مع حماس أو أي جماعات إرهابية قد تهدد إسرائيل مستقبلا". وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت عن رسالة شديدة اللهجة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهما إياه بتأجيج معاداة السامية في فرنسا من خلال مواقفه الأخيرة تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية.الرسالة، التي نُشرت تفاصيلها الثلاثاء الماضي، تسلط الضوء على تصاعد التوترات بين البلدين بشأن قضايا الشرق الأوسط.ويحذر نتنياهو، في الرسالة، من أن انتقادات ماكرون العلنية لإسرائيل وتلميحاته بالاعتراف بدولة فلسطينية تزامنت مع ارتفاع مقلق في حوادث معاداة السامية في فرنسا. ويصف رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه التصريحات بأنها "استرضاء" وليست دبلوماسية، معتبرا أنها تعزز موقف حركة حماس وتزيد من الكراهية ضد اليهود في أوروبا. واستشهد نتنياهو بحوادث استهدفت اليهود في فرنسا، بما في ذلك هجوم أغسطس/آب على رجل يرتدي قلنسوة يهودية في ليفري-غارغان، حيث سُرقت نجمة داود الخاصة به.كما أشار إلى تخريب مكاتب شركة "إل عال" الإسرائيلية في باريس برسومات جدارية وصفتها بـ"شركة طيران إبادة جماعية"، وهجوم حارق في يونيو/حزيران على مدرسة يهودية ابتدائية في ليون، حيث رُسم صليب معقوف وشعارات مؤيدة للفلسطينيين.وأضاف أن حاخامات يتعرضون لاعتداءات جسدية في شوارع باريس، مؤكدا: "هذه ليست حوادث معزولة، بل وباء".

