فرنسا ترفع عدد تأشيرات الدراسة للجزائريين لتتجاوز 8 آلاف تأشيرة في 2026
أثار قرار السفارة الفرنسية في الجزائر توفير ألف تأشيرة سفر إضافية للطلاب خلال العام الجامعي المقبل 2026، تساؤلات حول السياسة التي تتبعها باريس فيما يتعلق بمنح... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
فالقرار الذي أعلنته السفارة الفرنسية في الجزائر، يوم الاثنين الماضي، تزامن مع سريان قرار سابق يتضمن خفض التأشيرات الفرنسية لعموم الجزائريين بنسبة 30 في المئة، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، يوم الثلاثاء.وبعد القرار الجديد يصل العدد الإجمالي لتأشيرات الطلاب الجزائريين إلى 8 آلاف و351 تأشيرة، مقارنة بـ 7 آلاف و351 تأشيرة في العام الماضي.ولفتت الصحيفة إلى أن الخطوة الفرنسية تكشف وجود سياسة تمييزية لدى باريس في التعامل مع تأشيرات الجزائريين، مشيرة إلى أنها تحاول استقطاب النخب الجزائرية، بينما تضع تضييقات على العامة.يذكر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا شهدت توترات متزايدة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمغربية "الصحراء الغربية" العام الماضي، وهو ما اعتبرته الجزائر مساسا بمصالحها الاستراتيجية.
أثار قرار السفارة الفرنسية في الجزائر توفير ألف تأشيرة سفر إضافية للطلاب خلال العام الجامعي المقبل 2026، تساؤلات حول السياسة التي تتبعها باريس فيما يتعلق بمنح التأشيرات للجزائريين.
فالقرار الذي أعلنته السفارة الفرنسية في الجزائر، يوم الاثنين الماضي، تزامن مع سريان قرار سابق يتضمن خفض التأشيرات الفرنسية لعموم الجزائريين بنسبة 30 في المئة، حسبما ذكرت صحيفة
"الشروق" الجزائرية، يوم الثلاثاء.
وبعد القرار الجديد يصل العدد الإجمالي لتأشيرات الطلاب الجزائريين إلى 8 آلاف و351 تأشيرة، مقارنة بـ 7 آلاف و351 تأشيرة في العام الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخطوة الفرنسية تكشف وجود سياسة تمييزية
لدى باريس في التعامل مع تأشيرات الجزائريين، مشيرة إلى أنها تحاول استقطاب النخب الجزائرية، بينما تضع تضييقات على العامة.
يذكر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا
شهدت توترات متزايدة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمغربية "الصحراء الغربية" العام الماضي، وهو ما اعتبرته الجزائر مساسا بمصالحها الاستراتيجية.