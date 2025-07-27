https://sarabic.ae/20250727/أكاديمي-جزائري-فرنسا-تخاطر-بخسارة-ما-تبقى-من-رصيدها-في-شمال-أفريقيا-1103089050.html
أكاديمي جزائري: فرنسا تخاطر بخسارة ما تبقى من رصيدها في شمال أفريقيا
أكاديمي جزائري: فرنسا تخاطر بخسارة ما تبقى من رصيدها في شمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
قال الأكاديمي الجزائري وعضو البرلمان السابق، الدكتور أحمد الشريف، إن التصعيد الحالي بين الجزائر وفرنسا ليس حادثا ظرفيًا، بل هو امتداد لتراكمات تاريخية لم تحل... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T15:09+0000
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر تعيش مرحلة استعادة القرار السيادي الكامل، وترفض أن تكون موضوعا للضغط أو الوصاية، لكن في المقابل، نعتقد أن الجزائر، كدولة عاقلة ومسؤولة، حريصة على تفادي الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، وتسعى دائمًا إلى معالجة الخلافات ضمن الأطر الدبلوماسية الهادئة، دون تفريط في الكرامة الوطنية.ويرى البرلماني السابق، أن المسار الأخطر هو تحويل الخلاف السياسي إلى أدوات ضغط تمس الجالية الجزائرية في فرنسا، أو توظيف الإعلام لإثارة الكراهية والتمييز، في حين أن تعكير المناخ الاقتصادي أو تعطيل التعاون الأمني سيكون مضرًا للطرفين، لا سيما في ظل السياق الجيوسياسي المتوتر إقليميًا ودوليا.ويرى أن المسار الأقل خسارة فهو العودة إلى منطق الشراكة الندية، والإقرار بأن الجزائر اليوم ليست الجزائر الضعيفة أو التابعة، بل بلد مستقل ووازن، ينفتح على من يحترم سيادته ويقدّر خصوصياته.واشار إلى أن فرنسا تخاطر بخسارة ما تبقى من رصيدها المعنوي والاقتصادي في شمال إفريقيا، إذ تغير وعي الشعوب، وتغيرت موازين القوة، ما يعني أن استمرار باريس في تبني مقاربات فوقية أو استعلائية تجاه الجزائر سيؤدي إلى تسريع فك الارتباط الرمزي والاقتصادي معها.وتابع: "الجالية الجزائرية في فرنسا ليست مجرد أرقام في الإحصاءات، بل هي امتداد للهوية الوطنية خارج الحدود، وهي تلعب دورا مهما في الاقتصاد الفرنسي وفي الربط الحضاري بين الشعبين، ما يعني أن أي محاولة للضغط على هذه الجالية أو تهميشها، ستكون خطأ جسيما، وقد تؤدي إلى حراك احتجاجي سلمي في الشارع الفرنسي، دفاعا عن الكرامة والعدالة".وختم بقوله: "إن وعي الجالية الجزائرية، يدعوها إلى التمسك بالسلمية، ورفض الاستفزاز، والمطالبة بحقوقها ضمن الأطر القانونية، كما على الدولة الفرنسية".وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "استمرار هذا الأمر يعتبر انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية".وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الجمعة، عن "استغرابها إزاء الإجراء الفرنسي الذي حال دون وصول أعوان السفارة الجزائرية في باريس إلى المناطق المخصصة للحقائب الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية".وردا على ذلك، أعلنت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري"، محتفظة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.وفي وقت سابق، أثارت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، حول عدم الاعتداد بجوازات السفر الصادرة عن القنصليات الجزائرية، موجة غضب في الشارع الجزائري، وتساؤلات حول مسار التصعيد المستمر منذ فترة.وأدلى الوزير الفرنسي بتصريحات للصحافة الفرنسية، أعلن فيها عزمه توجيه تعليمات للمحافظات الفرنسية بـ"عدم الاعتراف بهذه الجوازات" في إجراءات منح تصاريح الإقامة.على الجانب الآخر، أكدت الخارجية الجزائرية، على لسان مصدر دبلوماسي، أن "إصدار جوازات السفر للمواطنين الجزائريين يمثل حقا دستوريا وواجبا سياديا تلتزم به الدولة الجزائرية"، مشددًا على أن "الاعتراف بهذه الوثائق يعد التزاما قانونيا على فرنسا".
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https://sarabic.ae/20250724/الجزائر-تقرر-تطبيق-مبدأ-المعاملة-بالمثل-مع-فرنسا-ردا-على-إجراء-ضد-بعثتها-الدبلوماسية-1103003436.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, الجزائر, أخبار فرنسا , غزة, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, الجزائر, أخبار فرنسا , غزة, لبنان
أكاديمي جزائري: فرنسا تخاطر بخسارة ما تبقى من رصيدها في شمال أفريقيا
حصري
قال الأكاديمي الجزائري وعضو البرلمان السابق، الدكتور أحمد الشريف، إن التصعيد الحالي بين الجزائر وفرنسا ليس حادثا ظرفيًا، بل هو امتداد لتراكمات تاريخية لم تحل بشكل عادل، وفي مقدمتها ملف الذاكرة والاستعمار.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر تعيش مرحلة استعادة القرار السيادي الكامل
، وترفض أن تكون موضوعا للضغط أو الوصاية، لكن في المقابل، نعتقد أن الجزائر، كدولة عاقلة ومسؤولة، حريصة على تفادي الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، وتسعى دائمًا إلى معالجة الخلافات ضمن الأطر الدبلوماسية الهادئة، دون تفريط في الكرامة الوطنية.
ويرى البرلماني السابق، أن المسار الأخطر هو تحويل الخلاف السياسي إلى أدوات ضغط تمس الجالية الجزائرية في فرنسا، أو توظيف الإعلام لإثارة الكراهية والتمييز، في حين أن تعكير المناخ الاقتصادي أو تعطيل التعاون الأمني سيكون مضرًا للطرفين، لا سيما في ظل السياق الجيوسياسي المتوتر إقليميًا ودوليا.
ويرى أن المسار الأقل خسارة فهو العودة إلى منطق الشراكة الندية
، والإقرار بأن الجزائر اليوم ليست الجزائر الضعيفة أو التابعة، بل بلد مستقل ووازن، ينفتح على من يحترم سيادته ويقدّر خصوصياته.
واشار إلى أن فرنسا تخاطر بخسارة ما تبقى من رصيدها المعنوي والاقتصادي في شمال إفريقيا، إذ تغير وعي الشعوب، وتغيرت موازين القوة، ما يعني أن استمرار باريس في تبني مقاربات فوقية أو استعلائية تجاه الجزائر سيؤدي إلى تسريع فك الارتباط الرمزي والاقتصادي معها.
وأشار إلى أن الشراكات الجزائرية المتزايدة مع قوى دولية صاعدة ، منها روسيا والصين وتركيا تجعل فرنسا أمام خيار" إما مراجعة علاقاتها بجدية، أو البقاء في موقع المتفرج على انحسار نفوذها.
وتابع: "الجالية الجزائرية في فرنسا ليست مجرد أرقام في الإحصاءات، بل هي امتداد للهوية الوطنية خارج الحدود، وهي تلعب دورا مهما في الاقتصاد الفرنسي وفي الربط الحضاري بين الشعبين، ما يعني أن أي محاولة للضغط على هذه الجالية أو تهميشها، ستكون خطأ جسيما، وقد تؤدي إلى حراك احتجاجي سلمي في الشارع الفرنسي، دفاعا عن الكرامة والعدالة".
وختم بقوله: "إن وعي الجالية الجزائرية، يدعوها إلى التمسك بالسلمية، ورفض الاستفزاز، والمطالبة بحقوقها ضمن الأطر القانونية، كما على الدولة الفرنسية".
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس السبت، "استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس لإيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية".
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "استمرار هذا الأمر يعتبر انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية".
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الجمعة، عن "استغرابها إزاء الإجراء الفرنسي الذي حال دون وصول أعوان السفارة الجزائرية في باريس إلى المناطق المخصصة للحقائب الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية".
وردا على ذلك، أعلنت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل
"بشكل صارم وفوري"، محتفظة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.
وفي وقت سابق، أثارت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، حول عدم الاعتداد بجوازات السفر الصادرة عن القنصليات الجزائرية، موجة غضب في الشارع الجزائري، وتساؤلات حول مسار التصعيد المستمر منذ فترة.
وأدلى الوزير الفرنسي بتصريحات للصحافة الفرنسية، أعلن فيها عزمه توجيه تعليمات للمحافظات الفرنسية بـ"عدم الاعتراف بهذه الجوازات" في إجراءات منح تصاريح الإقامة.
على الجانب الآخر، أكدت الخارجية الجزائرية، على لسان مصدر دبلوماسي، أن "إصدار جوازات السفر للمواطنين الجزائريين يمثل حقا دستوريا وواجبا سياديا تلتزم به الدولة الجزائرية"، مشددًا على أن "الاعتراف بهذه الوثائق يعد التزاما قانونيا على فرنسا".