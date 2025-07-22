https://sarabic.ae/20250722/تصعيد-فرنسي-يضر-بمئات-الآلاف-من-الجزائريين-في-فرنسا--ما-القصة-1102910267.html

تصعيد فرنسي يضر بمئات الآلاف من الجزائريين في فرنسا ... ما القصة

تصعيد فرنسي يضر بمئات الآلاف من الجزائريين في فرنسا ... ما القصة

سبوتنيك عربي

أثارت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي حول عدم الاعتداد بجوازات السفر الصادرة عن القنصليات الجزائرية، موجة غضب في الشارع الجزائري، وتساؤلات حول مسار التصعيد... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T12:55+0000

2025-07-22T12:55+0000

2025-07-22T12:55+0000

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وأدلى الوزير الفرنسي بتصريحات للصحافة الفرنسية، أعلن فيها عزمه توجيه تعليمات للمحافظات الفرنسية بعدم الاعتراف بهذه الجوازات في إجراءات منح تصاريح الإقامة.على الجانب الآخر، أكدت الخارجية الجزائرية على لسان مصدر دبلوماسي، أن "إصدار جوازات السفر للمواطنين الجزائريين يمثل حقا دستوريا وواجبا سياديا تلتزم به الدولة الجزائرية"، مشددا على أن "الاعتراف بهذه الوثائق يعد التزاما قانونيا على فرنسا".وأضاف المصدر الجزائري أن "التصريح الفرنسي يسيء استعمال السلطة، ويحمل أبعادا سياسية واضحة، كما أنه غير مؤسس قانونيا ولا يستند إلى أي نص في التشريع الفرنسي ذاته".في أبريل/ نيسان الماضي، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن "الجزائر اتخذت قرارا سياديا باعتبار 12 موظفا من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، أشخاصا غير مرغوب بهم، مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة".وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن "القرار السيادي، جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام، الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا".تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الجزائري، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الجزائري، أبو جرة سلطاني، إن الإجراءات الفرنسية هي فصل جديد آخر من تصعيد اليمين المتطرف الذي يقوده وزير داخلية فرنسا ضد الجزائر.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التصعيد يأتي لدواعي سياسية وانتخابية، مع عدم استبعاد المزيد من التصعيد الذي يضر بالمصالح الثنائية للبلدين.هل من سند قانوني؟فيما قال عبد الوهاب يعقوبي، النائب في البرلمان الجزائري عن الجالية في الخارج - دائرة باريس وشمال فرنسا، إن التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية الفرنسي تندرج، بكل أسف، في إطار مقاربات شعبوية ظرفية تفتقر إلى السند القانوني وتتناقض مع الالتزامات الدولية للدول ذات السيادة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إصدار جواز السفر هو صلاحية سيادية أصيلة للدولة الجزائرية، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول، ويُمارس عبر ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.وتابع: "كل مساس بهذا الحق، أو تشكيك ضمني فيه، يشكل تجاوزا خطيرا للأعراف الدولية، ويفتح الباب أمام انزلاقات قانونية وسياسية تمس بمبادئ الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي، ويزداد هذا الإجراء غرابة إذا علمنا أن السلطات الإدارية الفرنسية نفسها تطلب بانتظام هذه الجوازات ضمن ملفات الإقامة والتسجيل، مما يجعل الموقف المعلن متناقضا، وتمييزيا، وقابلا للطعن أمام القضاء الفرنسي والأوروبي والدولي".بشأن عدد الجزائريين الذين سيتأثرون بالقرار، يقول يعقوبي: "بالنظر إلى الحجم الكبير للجالية الجزائرية في فرنسا – وهي الجالية الأجنبية الأكبر عددا – فإن أي تشكيك في صلاحية الوثائق القنصلية الجزائرية قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مئات الآلاف من المواطنين، خاصة أولئك الذين يجددون وثائقهم أو يستكملون إجراءات الإقامة، العمل، الدراسة، أو لم الشمل العائلي".ويرى أن مثل هذا التوجه، إذا ما تم تطبيقه فعليا، ستكون له تداعيات خطيرة على استقرار أوضاع الجالية وعلى علاقات الثقة والتكامل التي تأسست على مدى عقود، وسينظر إليه كإجراء تميزي مجحف يتنافى مع المبادئ التي تحرص الجمهورية الفرنسية على إبرازها في المحافل الدولية، وعلى رأسها احترام سيادة القانون، والمساواة، وحقوق الإنسان.وشدد على أن الامتناع عن الاعتراف بالجوازات الصادرة عن القنصليات الجزائرية، إن (حدث)، من شأنه أن يربك مسارات الحياة اليومية لعشرات الآلاف من المواطنين، وأن يعطّل بشكل تعسفي حقوقهم المشروعة في الإقامة والتنقل والعمل والتعليم.تبعات قانونيةمن الناحية القانونية يوضح البرلماني الجزائري" وفق القانون الفرنسي ذاته، مخالفة لمبدأ المساواة أمام المرفق العام، ويقع في خانة التمييز الممنوع والمجحف، ومن غير المقبول أن تحمل المواطن الملتزم بالقانون تبعات سجال سياسي ظرفي أو رهانات انتخابية داخلية".بشأن الخطوات التي ستتخذها الجزائر، أوضح يعقوبي أن الجزائر دولة مسؤولة، وتتعامل مع كل خلاف وفقًا للقنوات الدبلوماسية والشرعية الدولية. وهي ترفض من حيث المبدأ الانجرار وراء التصريحات الأحادية والمواقف الاستفزازية، مهما كانت خلفياتها.واستطرد" فإن سيادة الجزائر ومصالح مواطنيها في الخارج لا تقبل المساومة، وأي إجراء يمسّ بحقوقهم أو يطعن في شرعية مؤسسات الدولة سيُقابل بما يقتضيه الموقف من رد متكافئ ومدروس، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وحرصًا على حماية كرامة الدولة الجزائرية وحقوق جاليتها".إجراءات تصعيديةفي يونيو/ حزيران الماضي، سربت الصحف الفرنسية معلومات تفيد بأن سلطات باريس قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بـ"تجميد أصول مسؤولين جزائريين".وفق التسريبات التي نقلتها إحدى الصحف الفرنسية، فإن الخطوة جاءت بعد رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.وردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية حينها على الأمر في مقالة لها قائلة: "لم تنحدر فرنسا في تسييرها علاقتها مع الجزائر يومًا إلى هذا الدرك السحيق، ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال، ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية، ومرةً أخرى، تحمل كل هذه الممارسات بصمةَ مميزة لمسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية".وتابعت: "في هذه القضية بالذات، تقول الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، لهؤلاء: "تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!"وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت السفير الفرنسي، وأبلغته احتجاج الحكومة على "المعاملات الاستفزازية" التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.وكانت الجزائر قد أعلنت، في 11 يناير الماضي، رفضها الاتهامات الفرنسية لها بـ"التصعيد والإذلال" ضد باريس، مستنكرة "انخراط اليمين المتطرف في حملة تضليل وتشويه ضدها".

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