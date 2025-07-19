https://sarabic.ae/20250719/سيناريوهات-الأزمة-بين-الجزائر-والاتحاد-الأوروبي-ما-التداعيات-الاقتصادية-والسياسية-1102824017.html

سيناريوهات الأزمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.. ما التداعيات الاقتصادية والسياسية؟

سيناريوهات الأزمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.. ما التداعيات الاقتصادية والسياسية؟

سبوتنيك عربي

دخلت التوترات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرحلة متقدمة، بشأن اتفاق الشراكة المعمول به منذ عام 2005، بعد اللجوء إلى التحكيم الدولي، بسبب ما يعده الاتحاد قيودا... 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T13:10+0000

2025-07-19T13:10+0000

2025-07-19T13:10+0000

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وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها، الخميس الماضي، ردا على الإجراء من قبل الاتحاد الأوروبي: "قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي".وأشار البيان إلى أن "وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وجه في هذا السياق رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية".وأضاف الوزير الوزير عطاف في رسالته أن "الجانب الجزائري تفاجأ من قرار الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه جاء بعد جلستين فقط من المشاورات جرت خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، مؤكدا أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية".وأوضح الوزير أن الجزائر "تقدمت بمقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، غير أنها لم تتلقَ أي رد رسمي من الطرف الأوروبي، ما يجعل من قرار إطلاق التحكيم انقطاعا مفاجئا وغير مبرر للحوار، رغم الأجواء البناءة والهادئة التي سادت الاجتماعات السابقة".ما حقيقة أحادية الإجراءات؟من جهته قال النائب عبد الوهاب يعقوبي، عضو البرلمان الجزائري، إن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لم تكن مفاجئة ولا معزولة، بل هي حصيلة مسار طويل من التراكمات والإشارات الواضحة التي تجاهلتها السلطات الجزائرية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي لم يفعل آلية التحكيم بشكل فجائي، بل بعد جولتين فاشلتين من المشاورات، ومراسلات موثقة، وملاحظات رسمية على مدى شهور.وتابع: "غياب المبادرة الجزائرية، وتعطيل الآليات المؤسسية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة (مثل مجلس الشراكة الذي ترأسه الجزائر في 2025)، أعطى الانطباع بأن الجزائر غير مهتمة أو غير قادرة على الحوار المتكافئ، ما شجع الطرف الأوروبي على المضي قدما بإجراء أحادي من الناحية السياسية، لكنه مشروع من الناحية الاتفاقية".ويرى أن "رد الفعل البطيء، والصمت الإعلامي والمؤسساتي الجزائري بعد إعلان التحكيم، يعكس أزمة في إدارة العلاقة الثنائية ويطرح تساؤلات جدية حول من يدير ملفاتنا الاستراتيجية وكيف؟".وتابع يعقوبي: "الإجراء الذي قام به الاتحاد الأوروبي، أعلن عنه منذ سنة في 14 يونيو 2024 - وقدمت حوله سؤالا لوزير الشؤون الخارجية يوم 24 جويلية(تموز) 2024 - للاسف الجواب الوزير استبعد التحكيم الذي يستند إلى المادتين 92 و100 من اتفاق الشراكة الجزائرية الأوروبية، واللتين تنظّمان سبل تسوية الخلافات، وتنصان صراحة على إمكانية اللجوء إلى التحكيم في حال فشل المشاورات، وهو ما حدث فعلا".الشكل القانوني؟ويرى اليعقوبي أنه من حيث الشكل القانوني، الاتحاد الأوروبي في موقع قانوني صلب، لكن على الجانب الجزائري، هناك قصور واضح في استغلال نفس الأدوات القانونية المتاحة في الاتفاق، إذ لم تفعَّل الآليات الاستباقية (مثل طلب تمديد المشاورات، أو الدعوة لعقد مجلس الشراكة، أو تقديم مبادرات تفاوضية)، ما أضعف الموقف الجزائري وجعل ردّ فعل الجزائر يبدو دفاعيا ومتأخرا، أي أن الأزمة ليست في قانونية الإجراء، بل في غياب المرافعة الجزائرية القانونية والسياسية قبل الوصول إلى هذه المرحلة.الآثار المترتبة على الإجراءاتوفق البرلماني الجزائري، فإن هناك بعض التداعيات التي تترتب على القرار منها:سياديا: تضرر صورة الجزائر كدولة قادرة على إدارة علاقاتها الاقتصادية والسياسية بندية، خاصة حين تترك خصمها يتحرك دون رد مؤسساتي واضح.اقتصاديا: قد تترتب عن هذا التحكيم تعويضات مالية، أو فرض قيود جديدة على الصادرات الجزائرية، أو خسائر في الثقة مع المستثمرين الأجانب، خصوصا إذا صدر حكم ضد الجزائر.قانونيا: يمكن أن يستخدم الحكم ضد الجزائر في نزاعات مشابهة مستقبلا، ما يشكل سابقة قانونية دولية تضعف موقع الجزائر االتفاوضي.دبلوماسيا: هذا النزاع يعمق عزلة الجزائر ويطرح تساؤلات عن كفاءة منظومتها التفاوضية وغياب رؤية متكاملة للسياسات التجارية الخارج، وفق يعقوبي.أربعة سيناريوهات رئيسيةيقول يعقوبي إن الإجراءات التي اتخذت تطرح العديد من التساؤلات ويتوقع معها بعض السيناريوهات منها:السيناريو الأسوأ: أن تدان الجزائر بموجب قرار تحكيمي دولي ملزم، مع ما يترتب عليه من تعويضات والتزامات إضافية.السيناريو المتوسط: أن تستأنف المفاوضات تحت ضغط التحكيم، ويتم التوصل إلى تسوية تفاوضية تحفظ ماء الوجه للطرفين.السيناريو الإيجابي المشروط: أن تستغل الجزائر هذه الأزمة لإعادة هيكلة موقفها التفاوضي، وتبادر بمراجعة شاملة لاتفاق الشراكة.السيناريو العبثي: أن تستمر حالة الجمود والارتجال، في غياب رد جزائري حقيقي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتراجع ثقة الشركاء الدوليين.ويرى يعقوبي أن كل سيناريو من هذه السيناريوهات يعتمد على مدى قدرة الجزائر على الانتقال من موقع المتفرج إلى موقع الفاعل الاستراتيجي.ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها الجزائر؟وشدد يعقوبي على أن الجزائر يمكنها اتخاذ بعض الإجراءات ومنها:تشكيل خلية أزمة دائمة، تجمع خبراء في القانون الدولي، الدبلوماسية، الاقتصاد والتجارة، وتدعم كبار الاطارات من مديريات التعاون الدولي في وزارات الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والمالية والصناعة.تعيين فريق تحكيم وطني عالي الكفاءة، معروف دوليا، يملك تفويضا سياسيا وقانونيا واضحا، وكذلك تفعيل الآليات البرلمانية، من خلال دعوة لجنة الشؤون الخارجية والتعاون للانعقاد بشكل عاجل، وفتح جلسات استماع، ومساءلة الحكومة حول تحركاتها، وإطلاق تقييم شامل لاتفاق الشراكة، وتقديم مقترحات تعديل رسمية في ضوء مصالح الجزائر الاقتصادية، وأخيرا بناء استراتيجية تجارية دولية متكاملة، توازن بين السيادة والانفتاح، وتربط الأداء الداخلي بالالتزامات الخارجية.اتفاق غير متوازنفي الإطار قال رئيس المجلس الوطني للجباية بالجزائر، سلامي أبو بكر، إن الاتفاق الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، انعكس سلبيا على الجزائر، بينما استفاد الاتحاد الأوروبي بدرجة ساحقة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي يستفيد سنويا بما يقارب 6 مليار دولار "رسوم جمركية"، في المقابل لم تستفد الجزائر، فضلا عن أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالعديد من البنود، خاصة ما يتعلق بنقل التكنولوجيا والجوانب الأخرى.ويرى أن عدم التوازن في الاستفادة من الاتفاقية، يمنح أي طرف الحق في المطالبة بتعديل الاتفاقية، وهو ما ينطبق على الاتفاقية.ولفت إلى أن الجزائر ستدرس الأمر وتقرر إما إن كانت ستذهب للتحكيم الدولي، أو أنها قد تطعن على أي أحكام قد تراها غير موضوعية.وشدد على حق الجزائر في المطالبة بتعديل الاتفاقية، وكذلك الطعن على أي أحكام للهيئات الدولية، مع الأخذ بالاعتبار أنها لن تتملص من التزاماتها الدولية واحترام هيئات التحكيم الدولية.ولفت إلى أنه يحق لكل طرف أن يدافع عن مصالحه، سواء كان الاتحاد الأوروبي أو الجزائر، وأن اللجوء للتحكيم الدولي، يتم بناء على البنود التي تتضمنها الاتفاقية وما تنص عليه التشريعات المنظمة في كل بلد.إجراءات أحاديةمن ناحيته قال البرلماني الجزائري، موسى خرفي، إن الإجراءات الأحادية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة مع الجزائر تتمثل في تقييد واردات معينة من الجزائر (بمبررات بيئية أو تجارية أو سياسية)، وتجميد أو إعادة توجيه بعض بنود التعاون المالي أو التقني، وفرض شروط جديدة في مجالات كالهجرة أو الطاقة دون التشاور الكافي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اتخاذ الاتحاد الأوروبي لإجراءات أحادية دون العودة للطرف الجزائري، يعد إخلالا بمبدأ حسن النية، وقد يصنف ضمن الخرق الجزئي للاتفاقية من الناحية القانونية.وأوضح أن بعض القطاعات التصديرية الجزائرية نحو السوق الأوروبية تتضرر بسبب الإجراءات الجديدة، فيما تتوتر العلاقات السياسية، مما قد يدفع الجزائر إلى مراجعة أوسع لاتفاق الشراكة.ويرى خرفي أنه من حق الجزائر، كطرف سيادي، مراجعة شاملة للاتفاق إذا تبين أن بنوده لم تعد تخدم التنمية الوطنية، خاصة إذا تكررت الإجراءات الأحادية، بالإضافة لتعزيز مبدأ الندية والاحترام المتبادل لضمان شراكة متوازنة وحقيقية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، طالب الرئيس عبد المجيد تبون حكومته "بإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بندا بندا"، من أجل تحقيق الاستفادة المشتركة.تعد اتفاقية "الشراكة" مع الاتحاد الأوروبي، الموقعة في فالنسيا (إسبانيا) في أبريل/ نيسان 2002، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام الأول من سبتمبر/ أيلول 2005، أبرز الملفات الخلافية بين الجزائر والجانب الأوروبي منذ سنوات.

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