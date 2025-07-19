https://sarabic.ae/20250719/ظاهرة-غريبة-تمنع-الجزائريين-من-ارتياد-الشواطئ-خلال-الصيف-1102822428.html
ظاهرة غريبة تمنع الجزائريين من ارتياد الشواطئ خلال الصيف
ظاهرة غريبة تمنع الجزائريين من ارتياد الشواطئ خلال الصيف
سبوتنيك عربي
غطت الطحالب البحرية عددا من الشواطئ التي اعتاد الجزائريون ارتيادها كل موسم صيف، في ظاهرة غريبة جعلت السباحة في تلك الأماكن شبه مستحيلة. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T12:10+0000
2025-07-19T12:10+0000
2025-07-19T12:10+0000
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وبحسب المتخصصين، غطت الطحالب أغلب الشواطئ في ولايات عدة، أبرزها شاطئ "تمنفوست" (لتبيروز سابقا)، "ليدان"، "لافيجي"، "سركوف" وغيرها.وأضاف المتخصصون أن ما يظهر على الشواطئ يسمى بـ"الزهور الطحلبية"، وانتشارها وتكاثرها أيضا سببه التلوث، الناتج أساسا من مياه الصرف الصحي والأسمدة والمبيدات الحشرية، علاوة على ذلك، الصيد العشوائي الذي يخل بالنظام البيئي، بحسب موقع "العربية".وبيّنت مقاطع فيديو التي نشرها المتطوعون حدة الظاهرة، التي بدت معالجتها شبه مستحيلة في بعض الشواطئ، لكثرة النباتات البحرية على سطحها وحتى على الرمال، داعين السلطات المحلية إلى تجنيد العتاد والوسائل اللازمة لتنظيفها عوض المبادرات اليدوية التي قد تستغرق وقتا طويلا.ولا تشكل هذه الظاهرة خطورة مباشرة على الإنسان، لكنها تؤثر سلبا على مياه البحر، كونها تخفض مستوى الأوكسيجين فيها، وكنتيجة حتمية يؤدي ذلك إلى موت كائنات بحرية.
https://sarabic.ae/20250719/برلماني-سابق-لـسبوتنيك-خطة-الجزائر-لقطاع-السياحة-تهدف-لتحقيق-أرقام-قياسية-1102820117.html
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العالم العربي, الجزائر, فصل الصيف, السياحة
العالم العربي, الجزائر, فصل الصيف, السياحة
ظاهرة غريبة تمنع الجزائريين من ارتياد الشواطئ خلال الصيف
غطت الطحالب البحرية عددا من الشواطئ التي اعتاد الجزائريون ارتيادها كل موسم صيف، في ظاهرة غريبة جعلت السباحة في تلك الأماكن شبه مستحيلة.
وبحسب المتخصصين، غطت الطحالب أغلب الشواطئ
في ولايات عدة، أبرزها شاطئ "تمنفوست" (لتبيروز سابقا)، "ليدان"، "لافيجي"، "سركوف" وغيرها.
وأرجع المتخصصون هذه الظاهرة إلى الاحتباس الحراري الذي أسهم في تكوينها، بالإضافة إلى ترسب كثيف لهذه النباتات البحرية بالشكل الذي يستلزم لتنظيفها أياما كثيرة.
وأضاف المتخصصون أن ما يظهر على الشواطئ يسمى بـ"الزهور الطحلبية"، وانتشارها وتكاثرها أيضا سببه التلوث، الناتج أساسا من مياه الصرف الصحي والأسمدة والمبيدات الحشرية، علاوة على ذلك، الصيد العشوائي الذي يخل بالنظام البيئي، بحسب موقع "العربية".
وبدورهم، أطلق سكان البلديات الساحلية من المتطوعين على منصات التواصل حملات لتنظيف تلك الشواطئ، لكي تكون جاهزة لاستقبال العائلات، على الأقل مع نهاية فصل الصيف الحالي.
وبيّنت مقاطع فيديو التي نشرها المتطوعون حدة الظاهرة، التي بدت معالجتها شبه مستحيلة في بعض الشواطئ، لكثرة النباتات البحرية على سطحها وحتى على الرمال، داعين السلطات المحلية إلى تجنيد العتاد والوسائل اللازمة لتنظيفها عوض المبادرات اليدوية التي قد تستغرق وقتا طويلا.
ولا تشكل هذه الظاهرة خطورة مباشرة على الإنسان، لكنها تؤثر سلبا على مياه البحر، كونها تخفض مستوى الأوكسيجين فيها، وكنتيجة حتمية يؤدي ذلك إلى موت كائنات بحرية.