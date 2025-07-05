في ذكرى عيد الاستقلال... محطات مهمة من الدعم الروسي لمسار الجزائر وتعزيز التعاون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:37 GMT
23 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف مؤسسة غزة الإنسانية بـ"فخ موت" ، إدانات عربية ودولية لدعوة وزير إسرائيلي للحكومة بضم الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250705/في-ذكرى-عيد-الاستقلال-محطات-مهمة-من-الدعم-الروسي-لمسار-الجزائر-وتعزيز-التعاون-1102378950.html
في ذكرى عيد الاستقلال... محطات مهمة من الدعم الروسي لمسار الجزائر وتعزيز التعاون
في ذكرى عيد الاستقلال... محطات مهمة من الدعم الروسي لمسار الجزائر وتعزيز التعاون
سبوتنيك عربي
عرفت العلاقات الروسية - الجزائرية محطات مهمة منذ استقلال الأخيرة، حيث قدّمت روسيا (الاتحاد السوفييتي حينها) العديد من أوجه الدعم، التي عززت علاقات البلدين حتى... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T14:00+0000
2025-07-05T14:00+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
أخبار روسيا اليوم
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078140351_0:0:2671:1503_1920x0_80_0_0_eb0a1bede52e95d9b424d1489614f831.jpg
ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في رسالة إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى ال63 لاستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية، المصادفة للخامس من يوليو/ تموز 1962، إلى "التكاتف والتلاحم من أجل تجنيب الوطن ويلات الهزات والأطماع"، مؤكدًا أن "الحس الوطني اليقظ هو السبيل الأمثل في ظل التحولات العالمية الراهنة".وقال تبون إن "الجزائر تحيي اليوم ذكرى مجيدة لها في أفئدة الجزائريين دلالة عميقة"، مشيرًا إلى أن "يوم 5 جويلية 1962، شهد اندحار جحافل الاستعمار البغيض على يد رجال أشداء عقدوا العزم على تحرير الوطن".أوجه الدعموفق خبراء، فإن العلاقات بين البلدين بدأت مبكرا، وعرفت تطورا ملحوظا، ما عزز الشراكة بين البلدين في الكثير من المجالات.وقال الخبير الأمني أحمد ميزاب، إن "الاتحاد السوفييتي، الذي تمثل روسيا امتداده، بدأ دعمه يتزايد بشكل واضح للجزائر بعد عام 1960، ثم تعزز بقوة بعد الاستقلال عام 1962".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أشكال الدعم كانت متعددة، من أبرزها:- تزويد الجزائر بمنظومات الأسلحة والتجهيزات الدفاعية.- استقبال آلاف الضباط والمهندسين الجزائريين للتكوين العسكري والتقني في المؤسسات السوفييتية.- إقامة شراكات في مجالات الطاقة والسكك الحديدية والتعليم التقني، ما ساهم في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثة.وأضاف ميزاب: "هذا الدعم كان جزءا من رؤية استراتيجية سوفييتية، رأت في الجزائر حليفا جيوسياسيا مهما على ضفة المتوسط الجنوبية، وورقة توازن في وجه النفوذ الغربي والحلف الأطلسي".ويرى أن طالجزائر أصبحت أكثر توازنا في علاقاتها الخارجية، مقارنة بمراحل سابقة، حيث خرجت من منطق الاصطفاف والاستقطاب، واعتمدت مقاربة تقوم على تنويع الشراكات وحماية القرار السيادي من أي ارتهان".عمق أفريقيوأردف ميزاب: "كما نجحت الجزائر في استعادة حضورها في العمق الأفريقي، عبر مقاربة تقوم على الأمن والتنمية بدل التدخلات العسكرية، وحافظت على توازن في علاقاتها مع القوى الكبرى، من خلال شراكات استراتيجية مع روسيا والصين، دون أن تقطع جسورها مع الولايات المتحدة وتركيا، ما يمنحها هامش مناورة أوسع ويعزز استقلاليتها الدبلوماسية".من ناحيته، قال الدكتور أحمد شريفي، الأكاديمي الجزائري، إن "العلاقات الجزائرية الروسية قديمة ولم تشهد أي اهتزازات".ويرى أن "العلاقات المميزة بين روسيا والجزائر، كانت لها خصوصيتها، ولم تكن علاقة تبعية كما الغرب، وتميزت العلاقات بين الاتحاد السوفييتي والجزائر في الجوانب العسكرية والاقتصادية والصناعية".وأوضح شريفي أن "الجزائر حاليا هي ثالث بلد أفريقي اقتصاديا بمديونية خارجية منخفضة جدا واحتياطي صرف في حدود 70 مليار دولار، وناتج داخلي خام بلغ 266 مليار دولار نصيب الفرد 5722 دولار، جعلها ضمن الشريحة العليا للدول ذات الدخل المتوسط".وأشار إلى أن "الجزائر حرصت على تنوع علاقاتها مع عديد الدول في الوقت الراهن، غير أن العلاقات مع روسيا تظل استراتيجية في إطار تحقيق مصلحة الطرفين".الذكرى 63 للاستقلاليحتفل الجزائريون بعيد الاستقلال في 5 يوليو من كل عام، وهو يوم يصادف ذكرى استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.ويعد تاريخ 5 يوليو محطة فارقة في تاريخ نضال الشعب الجزائري الذي ثار لينهي حقبة من الاستعمار امتدت لنحو لـ132 سنة وتمكن من استعادة بلاده من القوة الاستعمارية الفرنسية.انطلقت الثورة الجزائرية عام 1954 بقيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية، واستمر النضال الذي خاضه الثوار الجزائريون ضد الاحتلال الفرنسي في الفترة من عام 1954 حتى استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962، استشهد خلاله مئات الآلاف من أبناء الجزائر، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال بلادهم.حجم التبادلتعتبر الجزائر ضمن الدول الأفريقية المهمة التي ترتبط بعلاقات تاريخية مع روسيا، إلى جانب مصر والمغرب ودول عربية عدة.في مايو 2023، أكد الممثل التجاري الروسي في الجزائر، إيفان ناليش، أن روسيا والجزائر تعملان على زيادة التجارة بين البلدين.وبحسب ناليش، يبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار.وفي يونيو 2023، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات في العاصمة موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال عنه الرئيس بوتين، إنه سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما في العلاقات الثنائية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250705/في-الذكرى-63-للاستقلال-أبرز-ما-حققته-الجزائر-بعد-طرد-الاستعمار-الفرنسي-1102372707.html
https://sarabic.ae/20250526/خبير-انضمام-الجزائر-إلى-بنك-بريكس-يعزز-من-علاقاتها-مع-كبرى-الاقتصادات-مثل-روسيا-1100998312.html
https://sarabic.ae/20250515/عميد-كلية-العلوم-الطبية-في-جامعة-الجزائر-لـسبوتنيك-وقعنا-اتفاقية-مع-روسيا-للتبادل-الطلابي--1100579160.html
https://sarabic.ae/20240415/تبون-يستقبل-بوغدانوف-الجزائر-وروسيا-تركزان-على-زيادة-التعاون--1087994197.html
https://sarabic.ae/20241107/تعليقا-على-كلمة-بوتينبرلماني-جزائري-يشيد-بدور-روسيا-في-ترسيخ-تعدد-القطبية-1094590531.html
https://sarabic.ae/20250310/برلماني-سابق-المغرب-لديه-علاقات-متميزة-مع-روسيا-واستنكار-الجزائر-للتدريبات-مع-فرنسا-لهذا-السبب-1098549205.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078140351_0:0:2671:2003_1920x0_80_0_0_59a6556b64b7810cc6519b9937c94731.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار فرنسا , أخبار روسيا اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, أخبار فرنسا , أخبار روسيا اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي

في ذكرى عيد الاستقلال... محطات مهمة من الدعم الروسي لمسار الجزائر وتعزيز التعاون

14:00 GMT 05.07.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
عرفت العلاقات الروسية - الجزائرية محطات مهمة منذ استقلال الأخيرة، حيث قدّمت روسيا (الاتحاد السوفييتي حينها) العديد من أوجه الدعم، التي عززت علاقات البلدين حتى اليوم.
ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في رسالة إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى ال63 لاستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية، المصادفة للخامس من يوليو/ تموز 1962، إلى "التكاتف والتلاحم من أجل تجنيب الوطن ويلات الهزات والأطماع"، مؤكدًا أن "الحس الوطني اليقظ هو السبيل الأمثل في ظل التحولات العالمية الراهنة".
وقال تبون إن "الجزائر تحيي اليوم ذكرى مجيدة لها في أفئدة الجزائريين دلالة عميقة"، مشيرًا إلى أن "يوم 5 جويلية 1962، شهد اندحار جحافل الاستعمار البغيض على يد رجال أشداء عقدوا العزم على تحرير الوطن".
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
في الذكرى 63 للاستقلال... أبرز ما حققته الجزائر بعد طرد الاستعمار الفرنسي
09:00 GMT

أوجه الدعم

وفق خبراء، فإن العلاقات بين البلدين بدأت مبكرا، وعرفت تطورا ملحوظا، ما عزز الشراكة بين البلدين في الكثير من المجالات.
وقال الخبير الأمني أحمد ميزاب، إن "الاتحاد السوفييتي، الذي تمثل روسيا امتداده، بدأ دعمه يتزايد بشكل واضح للجزائر بعد عام 1960، ثم تعزز بقوة بعد الاستقلال عام 1962".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أشكال الدعم كانت متعددة، من أبرزها:
- تزويد الجزائر بمنظومات الأسلحة والتجهيزات الدفاعية.
- استقبال آلاف الضباط والمهندسين الجزائريين للتكوين العسكري والتقني في المؤسسات السوفييتية.
- إقامة شراكات في مجالات الطاقة والسكك الحديدية والتعليم التقني، ما ساهم في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثة.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
خبير: انضمام الجزائر إلى بنك بريكس يعزز من علاقاتها مع كبرى الاقتصادات مثل روسيا
26 مايو, 22:01 GMT
وأضاف ميزاب: "هذا الدعم كان جزءا من رؤية استراتيجية سوفييتية، رأت في الجزائر حليفا جيوسياسيا مهما على ضفة المتوسط الجنوبية، وورقة توازن في وجه النفوذ الغربي والحلف الأطلسي".

وتابع: "أما اليوم، فتستمر العلاقات الجزائرية - الروسية في أبعادها الأمنية والدفاعية، لكن الجزائر تعتمد سياسة خارجية تقوم على تنويع الشركاء، وتجنب الوقوع في التبعية لأي طرف".

ويرى أن طالجزائر أصبحت أكثر توازنا في علاقاتها الخارجية، مقارنة بمراحل سابقة، حيث خرجت من منطق الاصطفاف والاستقطاب، واعتمدت مقاربة تقوم على تنويع الشراكات وحماية القرار السيادي من أي ارتهان".
عميد كلية العلوم الطبية في جامعة الجزائر البروفيسور مرزاق غرناوط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
عميد كلية العلوم الطبية في جامعة الجزائر لـ"سبوتنيك": وقعنا اتفاقية مع روسيا للتبادل الطلابي
15 مايو, 15:37 GMT

عمق أفريقي

وأردف ميزاب: "كما نجحت الجزائر في استعادة حضورها في العمق الأفريقي، عبر مقاربة تقوم على الأمن والتنمية بدل التدخلات العسكرية، وحافظت على توازن في علاقاتها مع القوى الكبرى، من خلال شراكات استراتيجية مع روسيا والصين، دون أن تقطع جسورها مع الولايات المتحدة وتركيا، ما يمنحها هامش مناورة أوسع ويعزز استقلاليتها الدبلوماسية".
من ناحيته، قال الدكتور أحمد شريفي، الأكاديمي الجزائري، إن "العلاقات الجزائرية الروسية قديمة ولم تشهد أي اهتزازات".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "روسيا شريك استراتيجي للجزائر بحكم دعمها الثورة الجزائرية واعترافها بالحكومة، وتربطها علاقات وشراكات في العديد من المجالات حاليا".

ويرى أن "العلاقات المميزة بين روسيا والجزائر، كانت لها خصوصيتها، ولم تكن علاقة تبعية كما الغرب، وتميزت العلاقات بين الاتحاد السوفييتي والجزائر في الجوانب العسكرية والاقتصادية والصناعية".
احتفالية عيد الثورة التحريرية الـ 68 للجزائر في سفارة الجزائر في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
تبون يستقبل بوغدانوف... الجزائر وروسيا تركزان على زيادة التعاون
15 أبريل 2024, 14:57 GMT
وأوضح شريفي أن "الجزائر حاليا هي ثالث بلد أفريقي اقتصاديا بمديونية خارجية منخفضة جدا واحتياطي صرف في حدود 70 مليار دولار، وناتج داخلي خام بلغ 266 مليار دولار نصيب الفرد 5722 دولار، جعلها ضمن الشريحة العليا للدول ذات الدخل المتوسط".

وتملك الجزائر وفق الأكاديمي، بنية تحتية حديثة تتمثل بأكثر من 36 مطارا دوليا ووطنيا و51 ميناء وشبكة السكك الحديدية بـ4200 كلم، والترامواي والميترو والطرق الوطنية والسريعة، بالإضافة إلى مساحة سكنية كبيرة تبلغ 10 مليون وحدة سكنية، سمحت بتخفيض معدل شغل السكن إلى 4.25 عام 2023 ، ومئات المستشفيات والعيادات المتعددة الخدمات وقاعات العلاج، وآلاف المدارس الابتدائية والتكميلية والثانوية، بالإضافة للجامعات.

وأشار إلى أن "الجزائر حرصت على تنوع علاقاتها مع عديد الدول في الوقت الراهن، غير أن العلاقات مع روسيا تظل استراتيجية في إطار تحقيق مصلحة الطرفين".

الذكرى 63 للاستقلال

يحتفل الجزائريون بعيد الاستقلال في 5 يوليو من كل عام، وهو يوم يصادف ذكرى استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر فالداي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
تعليقا على كلمة بوتين… برلماني جزائري يشيد بدور روسيا في ترسيخ التعددية القطبية
7 نوفمبر 2024, 21:42 GMT
ويعد تاريخ 5 يوليو محطة فارقة في تاريخ نضال الشعب الجزائري الذي ثار لينهي حقبة من الاستعمار امتدت لنحو لـ132 سنة وتمكن من استعادة بلاده من القوة الاستعمارية الفرنسية.
انطلقت الثورة الجزائرية عام 1954 بقيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية، واستمر النضال الذي خاضه الثوار الجزائريون ضد الاحتلال الفرنسي في الفترة من عام 1954 حتى استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962، استشهد خلاله مئات الآلاف من أبناء الجزائر، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال بلادهم.

حجم التبادل

تعتبر الجزائر ضمن الدول الأفريقية المهمة التي ترتبط بعلاقات تاريخية مع روسيا، إلى جانب مصر والمغرب ودول عربية عدة.
تسلسل زمني لأبرز خلافات المغرب والجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
برلماني سابق: المغرب لديه علاقات متميزة مع روسيا… واستنكار الجزائر للتدريبات مع فرنسا لهذا السبب
10 مارس, 12:00 GMT
في مايو 2023، أكد الممثل التجاري الروسي في الجزائر، إيفان ناليش، أن روسيا والجزائر تعملان على زيادة التجارة بين البلدين.

وقال ناليش، لوكالة "سبوتنيك": "يجري العمل على زيادة وتنويع حجم التجارة بيننا، القطاعات الواعدة لزيادة حجم التجارة بالنسبة لنا هي الزراعة وصناعة الأغذية والتعدين والأدوية والهندسة، وأكثر من ذلك بكثير".

وبحسب ناليش، يبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار.
وفي يونيو 2023، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات في العاصمة موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال عنه الرئيس بوتين، إنه سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما في العلاقات الثنائية بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала