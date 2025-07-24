https://sarabic.ae/20250724/الجزائر-تقرر-تطبيق-مبدأ-المعاملة-بالمثل-مع-فرنسا-ردا-على-إجراء-ضد-بعثتها-الدبلوماسية-1103003436.html

الجزائر تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع فرنسا ردا على إجراء ضد بعثتها الدبلوماسية

الجزائر تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع فرنسا ردا على إجراء ضد بعثتها الدبلوماسية

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن "استغرابها" إزاء الإجراء الفرنسي، الذي حال دون وصول موظفي السفارة الجزائرية في باريس، إلى المناطق المخصصة للحقائب... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T17:24+0000

2025-07-24T17:24+0000

2025-07-24T17:24+0000

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وردًا على ذلك، أعلنت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري"، محتفظة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.جاء هذا التصريح بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر إلى مقر الخارجية الجزائرية، لتقديم توضيحات حول الموضوع، بينما تواصل الدبلوماسيون الجزائريون في فرنسا مع الجهات المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.وفي وقت سابق، أثارت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، حول عدم الاعتداد بجوازات السفر الصادرة عن القنصليات الجزائرية، موجة غضب في الشارع الجزائري، وتساؤلات حول مسار التصعيد المستمر منذ فترة.على الجانب الآخر، أكدت الخارجية الجزائرية، على لسان مصدر دبلوماسي، أن "إصدار جوازات السفر للمواطنين الجزائريين يمثل حقا دستوريا وواجبا سياديا تلتزم به الدولة الجزائرية"، مشددًا على أن "الاعتراف بهذه الوثائق يعد التزاما قانونيا على فرنسا".

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