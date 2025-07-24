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الجزائر تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع فرنسا ردا على إجراء ضد بعثتها الدبلوماسية
الجزائر تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع فرنسا ردا على إجراء ضد بعثتها الدبلوماسية
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن "استغرابها" إزاء الإجراء الفرنسي، الذي حال دون وصول موظفي السفارة الجزائرية في باريس، إلى المناطق المخصصة للحقائب... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T17:24+0000
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وردًا على ذلك، أعلنت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري"، محتفظة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.جاء هذا التصريح بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر إلى مقر الخارجية الجزائرية، لتقديم توضيحات حول الموضوع، بينما تواصل الدبلوماسيون الجزائريون في فرنسا مع الجهات المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.وفي وقت سابق، أثارت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، حول عدم الاعتداد بجوازات السفر الصادرة عن القنصليات الجزائرية، موجة غضب في الشارع الجزائري، وتساؤلات حول مسار التصعيد المستمر منذ فترة.على الجانب الآخر، أكدت الخارجية الجزائرية، على لسان مصدر دبلوماسي، أن "إصدار جوازات السفر للمواطنين الجزائريين يمثل حقا دستوريا وواجبا سياديا تلتزم به الدولة الجزائرية"، مشددًا على أن "الاعتراف بهذه الوثائق يعد التزاما قانونيا على فرنسا".
https://sarabic.ae/20250705/محارق-جماعية-وتفجيرات-نووية-جرائم-فرنسا-في-الجزائر-لم-تسقط-بعد-1102374424.html
https://sarabic.ae/20250512/فرنسا-تتوعد-برد-فوري-وحازم-على-طرد-الجزائر-لعدد-من-دبلوماسييها-1100434401.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا , الأخبار

الجزائر تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع فرنسا ردا على إجراء ضد بعثتها الدبلوماسية

17:24 GMT 24.07.2025
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أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن "استغرابها" إزاء الإجراء الفرنسي، الذي حال دون وصول موظفي السفارة الجزائرية في باريس، إلى المناطق المخصصة للحقائب الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية.
وردًا على ذلك، أعلنت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري"، محتفظة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.
جاء هذا التصريح بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر إلى مقر الخارجية الجزائرية، لتقديم توضيحات حول الموضوع، بينما تواصل الدبلوماسيون الجزائريون في فرنسا مع الجهات المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
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وأكدت التحقيقات أن الإجراء اتخذ من قبل وزارة الداخلية الفرنسية، دون تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية الفرنسية، ودون إشعار رسمي، ما يخالف الأعراف الدبلوماسية. واعتبرت الجزائر أن هذا الإجراء "يمس بحسن سير عمل بعثتها الدبلوماسية" وينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، خاصة المادة 27، التي تنص على حق البعثات الدبلوماسية في استلام الحقائب مباشرة وبحرية.
وفي وقت سابق، أثارت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، حول عدم الاعتداد بجوازات السفر الصادرة عن القنصليات الجزائرية، موجة غضب في الشارع الجزائري، وتساؤلات حول مسار التصعيد المستمر منذ فترة.
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وأدلى الوزير الفرنسي بتصريحات للصحافة الفرنسية، أعلن فيها عزمه توجيه تعليمات للمحافظات الفرنسية بـ"عدم الاعتراف بهذه الجوازات" في إجراءات منح تصاريح الإقامة.
على الجانب الآخر، أكدت الخارجية الجزائرية، على لسان مصدر دبلوماسي، أن "إصدار جوازات السفر للمواطنين الجزائريين يمثل حقا دستوريا وواجبا سياديا تلتزم به الدولة الجزائرية"، مشددًا على أن "الاعتراف بهذه الوثائق يعد التزاما قانونيا على فرنسا".
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