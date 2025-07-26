https://sarabic.ae/20250726/الجزائر-تستدعي-القائم-بأعمال-سفارة-فرنسا-لديها-1103064897.html

الجزائر تستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا لديها

الجزائر تستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا لديها

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، "استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس لإيصال... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T15:14+0000

2025-07-26T15:14+0000

2025-07-26T15:14+0000

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وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "استمرار هذا الأمر يعتبر انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية".وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الجمعة، عن "استغرابها إزاء الإجراء الفرنسي الذي حال دون وصول أعوان السفارة الجزائرية في باريس إلى المناطق المخصصة للحقائب الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية".وردا على ذلك، أعلنت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري"، محتفظة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا. جاء هذا التصريح بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر إلى مقر الخارجية الجزائرية لتقديم توضيحات حول الموضوع، وأكدت التحقيقات أن الإجراء اتخذ من قبل وزارة الداخلية الفرنسية دون تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية الفرنسية.وفي وقت سابق، أثارت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، حول عدم الاعتداد بجوازات السفر الصادرة عن القنصليات الجزائرية، موجة غضب في الشارع الجزائري، وتساؤلات حول مسار التصعيد المستمر منذ فترة.وأدلى الوزير الفرنسي بتصريحات للصحافة الفرنسية، أعلن فيها عزمه توجيه تعليمات للمحافظات الفرنسية بـ"عدم الاعتراف بهذه الجوازات" في إجراءات منح تصاريح الإقامة.على الجانب الآخر، أكدت الخارجية الجزائرية، على لسان مصدر دبلوماسي، أن "إصدار جوازات السفر للمواطنين الجزائريين يمثل حقا دستوريا وواجبا سياديا تلتزم به الدولة الجزائرية"، مشددًا على أن "الاعتراف بهذه الوثائق يعد التزاما قانونيا على فرنسا".

https://sarabic.ae/20250722/تصعيد-فرنسي-يضر-بمئات-الآلاف-من-الجزائريين-في-فرنسا--ما-القصة-1102910267.html

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