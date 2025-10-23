الجزائر رابع أكبر اقتصاد عربي في 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/الجزائر-رابع-أكبر-اقتصاد-عربي-في-2026-1106332163.html
الجزائر رابع أكبر اقتصاد عربي في 2026
الجزائر رابع أكبر اقتصاد عربي في 2026
سبوتنيك عربي
توقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الجزائر، تعزيز موقعها الاقتصادي إقليميا، بأن تكون ضمن أكبر الاقتصادات العربية خلال عام 2026، مع ناتج محلي إجمالي يقدّر بنحو... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T19:32+0000
2025-10-23T19:32+0000
الجزائر
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092465727_0:123:2352:1446_1920x0_80_0_0_64a907a00dccc88f9bc370a35d65cc01.jpg
ويستند هذا الأداء إلى إصلاحات هيكلية واسعة وزيادة واضحة في نمو القطاعات غير المعتمدة على المحروقات.وفي السياق ذاته، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري، متوقعاً نسبة نمو تبلغ 3.8% في عام 2025، تليها 3.7% في عام 2026، وذلك بعد أداء قوي في الربع الأول من 2025، حيث سجل النشاط الاقتصادي نمواً سنوياً قدره 4.5%.كما سلط التقرير الضوء على التقدم في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت نسبة المشاركة النسائية من 7% إلى 17% بين عامي 2000 و2017، وهو ما يضع الجزائر ضمن الدول الرائدة إقليمياً في هذا المجال.
https://sarabic.ae/20251022/أكبر-4-صفقات-نفطية-في-الجزائر-خلال-عام-2025--1106285258.html
https://sarabic.ae/20251018/الجزائر-تتصدر-تصنيف-كيو-إس-للجامعات-العربية-لعام-2026-1106155983.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092465727_131:0:2222:1568_1920x0_80_0_0_81718c8f118dca4f77012bd8daf62fd2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
الجزائر, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن

الجزائر رابع أكبر اقتصاد عربي في 2026

19:32 GMT 23.10.2025
© Sputnik . mohamed Hemidaالعاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
توقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الجزائر، تعزيز موقعها الاقتصادي إقليميا، بأن تكون ضمن أكبر الاقتصادات العربية خلال عام 2026، مع ناتج محلي إجمالي يقدّر بنحو 285 مليار دولار أمريكي.
ويستند هذا الأداء إلى إصلاحات هيكلية واسعة وزيادة واضحة في نمو القطاعات غير المعتمدة على المحروقات.

وتشير البيانات إلى أن الجزائر ستحتل المركز الرابع عربيا بعد السعودية والإمارات ومصر، متقدمة على العراق وقطر في 2026، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في شمال أفريقيا والعالم العربي، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

النفط في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
أكبر 4 صفقات نفطية في الجزائر خلال عام 2025
أمس, 14:36 GMT
وفي السياق ذاته، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري، متوقعاً نسبة نمو تبلغ 3.8% في عام 2025، تليها 3.7% في عام 2026، وذلك بعد أداء قوي في الربع الأول من 2025، حيث سجل النشاط الاقتصادي نمواً سنوياً قدره 4.5%.

ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش الاستهلاك الأسري وتسارع الاستثمار الثابت الإجمالي الذي قفز بنسبة 13.9%، ما أسهم في تعويض الانكماش المؤقت الذي شهده قطاع المحروقات. وتشير المعطيات الراهنة إلى استمرار هذا المسار الإيجابي خلال عام 2026.

الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
الجزائر تتصدر تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2026
18 أكتوبر, 14:25 GMT

أما على صعيد السياسة النقدية واستقرار الأسعار، فيتوقع التقرير أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.8% في 2025 مقارنة بـ 4 % في العام السابق، بفضل السياسات الفعالة لضبط الأسعار وجهود تنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع الريعي.

كما سلط التقرير الضوء على التقدم في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت نسبة المشاركة النسائية من 7% إلى 17% بين عامي 2000 و2017، وهو ما يضع الجزائر ضمن الدول الرائدة إقليمياً في هذا المجال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала