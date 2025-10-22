https://sarabic.ae/20251022/أكبر-4-صفقات-نفطية-في-الجزائر-خلال-عام-2025--1106285258.html

أكبر 4 صفقات نفطية في الجزائر خلال عام 2025

سبوتنيك عربي

شهدت الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، طفرة ملحوظة في صفقات النفط والغاز، حيث عززت موقعها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الإقليمية والدولية، من خلال...

الجزائر

اقتصاد

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106284826_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59d9b98b4b6c25bb3324bab1bf53eb94.jpg

وأبرزت العقود المبرمة خلال هذه الفترة مزيجا من التعاون الإقليمي والاتفاقيات مع شركات عالمية، ما يعكس مرونة سياسات الاستثمار الجزائرية وانفتاحها على أسواق جديدة.صادرات نفطية تاريخية إلى نيجيرياسجلت الجزائر، في مارس/آذار 2025، إنجازا غير مسبوق بتصدير 1.38 مليون برميل نفط إلى نيجيريا، بمعدل يومي 44 ألف برميل، في أول شحنات منذ ثلاث سنوات.وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة كون نيجيريا ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث احتياطيات النفط، مما يمهد لشراكات إستراتيجية متبادلة.شراكة قطرية في التنقيبفي يونيو/حزيران 2025، دخلت "قطر للطاقة" سوق النفط الجزائري لأول مرة بحصة 24.5% في رخصة تنقيب في منطقة "أهارا" شرقي الجزائر، ضمن تحالف مع "توتال إنرجي" الفرنسية 24.5% و"سوناطراك" 51%.عقود تطوير ضخمةفي يوليو/تموز 2025، وقعت الجزائر 5 عقود تطوير تغطي احتياطيات تقدر بـ700 مليار متر مكعب من الغاز و560 مليون برميل نفط خام، ضمن جولة تراخيص "ألجيريا بيد راوند 2024".وشاركت 8 شركات دولية في هذه العقود، التي تمتد 30 عاما باستثمارات تتجاوز 606 ملايين دولار، ما يعكس التزام الحكومة بتحديث البنية القانونية وتعزيز الكفاءة في استغلال الموارد، بحسب موقع "الطاقة".صفقة "سوناطراك" و"إيني"في الشهر نفسه، أبرمت "سوناطراك" و"إيني" الإيطالية عقدا بقيمة 1.35 مليار دولار لتطوير حقل زمول الكبر بحوض بركين، يمتد 30 عاما مع تخصيص 110 ملايين دولار للاستكشاف خلال السنوات السبع الأولى، وهذه الصفقة، المبرمة بموجب قانون المحروقات الجديد، تعزز الإنتاج المحلي وتوسع التعاون مع الشركات الأوروبية، مما يرسخ مكانة الجزائر كشريك رئيسي في أمن الطاقة العالمي.وتؤكد هذه التطورات تصميم الجزائر على تعزيز حضورها في سوق الطاقة من خلال استغلال مواردها بشكل مستدام، وتوسيع شراكاتها الإستراتيجية، ما يعزز عوائدها النفطية ويرسخ دورها في استقرار سوق الطاقة العالمي.بينها عربية... ترتيب أعلى 10 دول أفريقية من حيث مستويات الدخل في 2025دولة عربية تتصدر قائمة أغنى 10 دول أفريقية لعام 2025

الجزائر

