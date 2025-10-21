https://sarabic.ae/20251021/دولة-عربية-متصدرة-أقوى-10-دول-أفريقية-من-حيث-قيمة-الصادرات-لعام-2025-1106230238.html

دولة عربية متصدرة.. أقوى 10 دول أفريقية من حيث قيمة الصادرات لعام 2025

دولة عربية متصدرة.. أقوى 10 دول أفريقية من حيث قيمة الصادرات لعام 2025

مع اقتراب نهاية 2025، تبرز خريطة جديدة لقوة التصدير في أفريقيا من المواني الحديثة شمالي القارة إلى خطوط الأنابيب في قلب الصحراء، ومن السيارات المغربية إلى...

الترتيب التالي يقدم نظرة شاملة على أكثر 10 دول أفريقية تصديرًا في عام 2025، بناء على بيانات موقع "أفريكان إكسبورت"، ويكشف كيف بنت هذه الدول مكانتها من خلال البنية التحتية، السياسات الاقتصادية، والتكامل الإقليمي.ليبياتأتي في المرتبة الأولة ليبيا، حيث سجلت صادرات بقيمة 29,804 مليون دولار أمريكي في أوائل عام 2025، ما حافظ على مكانتها كأكبر مصدّر في أفريقيا.يعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على النفط، حيث تُشكّل الهيدروكربونات أكثر من 90% من عائدات التصدير.إلى جانب الهيدروكربونات، أطلقت ليبيا مبادرات لتنويع صادراتها تدريجيًا، مع التركيز على البتروكيماويات والإسمنت وتصنيع الأغذيةوتُسهم المنتجات الزراعية، مثل الزيتون والتمور والحمضيات، رغم صغر قيمتها الإجمالية، في التجارة الإقليمية، وتدعمها مشاريع تحديث الري.الكونغوولا يزال النفط يهيمن، مساهمًا بأكثر من 60% من إجمالي عائدات التصدير. وتُورّد حقول النفط البحرية والبرية الرئيسية، بينما تبرز منتجات المعادن الصغيرة، مثل الذهب والبوتاس والحجر الجيري، كمساهمات تكميلية.وشهد قطاع الأخشاب والغابات نموًا مطردًا كمحرك للصادرات غير النفطية. تُعدّ غابات الكونغو من أكثر الغابات تنوعًا بيولوجيًا في أفريقيا، وشهدت الصادرات الزراعية، مثل الكاكاو والبن وزيت النخيل، نموًا مطردًا بفضل البرامج الحكومية التي تُقدّم الدعم الفني، وتوفير الشتلات المُحسّنة، وتطوير البنية التحتية الريفية في مناطق مثل سانغا ونياري وكويلو.الجزائرسجلت الجزائر صادرات بقيمة 12,451 مليون دولار أمريكي في أوائل عام 2025، ما يعكس مكانة تجارية راسخة في قطاع المحروقات. ويمثل النفط والغاز الطبيعي أكثر من 90% من إجمالي عائدات التصدير، وما تزال الجزائر موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.واستثمرت الحكومة في البتروكيماويات والأسمدة وإنتاج الصلب لتعزيز قيمة المحروقات الخام. وشهدت صادرات الأسمدة، المشتقة من الغاز الطبيعي عبر إنتاج الأمونيا واليوريا، نموًا مطردًا، مُوَفِّرةً أسواقًا في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. وتشمل الصادرات غير الهيدروكربونية، وإن كانت صغيرة، التمور والزيتون والمنسوجات، مع برامج حكومية مُوَجّهة تدعم مناطق المعالجة الزراعية في سطيف وقسنطينة ووهران.جنوب أفريقياسجلت جنوب أفريقيا صادرات بقيمة 9,886 مليون دولار أمريكي. تتميز تجارة البلاد بتنوعها الكبير، حيث تشمل المعادن والفلزات والآلات والمركبات والمواد الكيميائية والمنتجات الزراعية، وتشمل صادراتها المعدنية الرئيسية الذهب والبلاتين والفحم وخام الحديد، وقطاع السيارات.أنغولاسجلت أنغولا صادرات بلغت 7.207 مليون دولار أمريكي في أوائل عام 2025، ما يجعلها من أبرز المصدرين في أفريقيا. ولا يزال اقتصاد البلاد يعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط، الذي يُمثل ما يقرب من 90% من عائدات التصدير.إلى جانب الهيدروكربونات، تتوسع أنغولا في قطاعات أخرى لتنويع صادراتها. يُسهم الماس إسهامًا كبيرًا في الإيرادات من خلال صادرات الأحجار الخام، وتعد المنتجات الزراعية، بما في ذلك البن والسيزال والسكر، مكونات صغيرة ولكنها متنامية في محفظة الصادرات.جمهورية الكونغووأصبحت الأخشاب ومنتجات الغابات مساهماتٍ رئيسية في الصادرات غير النفطية. ويتوسع استخراج المعادن، مثل البوتاس والحجر الجيري وخام الحديد، كما تُسهم الصادرات الزراعية والصناعية، بما في ذلك الكاكاو وزيت النخيل، في محفظة الصادرات غير النفطية، مدعومةً ببرامج المساعدة الفنية وتحسين قدرات المعالجة.المغربسجّل المغرب صادرات بقيمة 6,756 مليون دولار أمريكي في أوائل عام 2025، ما يعكس اقتصادًا تصديريًا متينًا ومتنوعًا. وترتكز تجارة البلاد على الفوسفات ومشتقاته، ومكونات السيارات والمنسوجات والمنتجات الزراعية.برز قطاع السيارات كمحرك رئيسي للتصدير، إذ يحتضن المغرب مصانع لعلامات تجارية عالمية، منها "رينو" و"بيجو"، التي تنتج أكثر من 450 ألف مركبة سنويًا، يُصدّر معظمها إلى أوروبا والولايات المتحدة.وقد حفّزت سلسلة توريد السيارات نموًا في المكونات الميكانيكية وأسلاك التوصيل والإلكترونيات، ما أدى إلى إنشاء تجمعات صناعية متكاملة في الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة. وتستفيد هذه التجمعات من قربها من الموانئ والممرات التجارية، ما يُعزز كفاءة الخدمات اللوجستية.وما تزال الصادرات الزراعية مهمة، وخاصةً الحمضيات والزيتون والأغذية المصنعة. وقد أدى اعتماد المغرب لتقنيات الري الحديثة والصوبات الزراعية وشهادات الجودة إلى زيادة الإنتاجية والامتثال للمعايير الدولية.نيجيرياسجلت نيجيريا صادرات بقيمة 5,117 مليون دولار أمريكي في أوائل عام 2025، ما يعكس مكانتها كواحدة من أكبر الدول المصدرة وأكثرها تنوعًا في أفريقيا. ولا يزال النفط يُهيمن على السوق، حيث يُمثل نحو 85% من إجمالي عائدات التصدير.وتحظى صادرات الأغذية المصنعة والمنسوجات والمنتجات الجلدية باهتمام دولي، لا سيما في الأسواق الإقليمية الأوروبية والأفريقية. كما أولت الحكومة الأولوية للقيمة المضافة، من خلال مبادرات مثل نظام الإشراف على الصادرات النيجيري (NESS)، الذي يضمن معايير الجودة وإصدار الشهادات والامتثال للمشترين الدوليين.تشادبلغت قيمة صادرات تشاد 4.763 مليون دولار أمريكي، ما يضعها في مصاف أبرز المصدرين في أفريقيا، إذ يهيمن النفط على التجارة، حيث يمثل غالبية عائدات التصدير، وإلى جانب الهيدروكربونات، تُسهم السلع الزراعية، مثل القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية، إسهامًا كبيرًا في التجارة، ما يعكس جهود الحكومة المتواصلة لتنويع قاعدة الصادرات.ولا يزال القطن سلعةً تصديريةً حيويةً غير نفطية، وتُصنّف تشاد من بين أكبر المنتجين في أفريقيا. ويواصل الصمغ العربي، المستخدم عالميًا في الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، توليد العملات الأجنبية، بفضل أنظمة التجميع المُنظّمة التي تُحسّن الكميات والاتساق. وتتركز صادرات الماشية، وخاصةً الأبقار والإبل، في المناطق الشرقية والوسطى، مدعومةً ببرامج التطعيم والخدمات البيطرية المُحسّنة لتلبية المعايير الصحية الدولية. جيبوتيبلغت صادرات جيبوتي 4.062 مليون دولار أمريكي، ما يضعها بين أكبر المصدرين في أفريقيا على الرغم من قلة عدد سكانها، الذي يقل عن مليون نسمة. ويهيمن على النشاط التجاري للبلاد خدمات الموانئ وإعادة التصدير والسلع اللوجستية، ما يعكس موقع جيبوتي الاستراتيجي على مضيق باب المندب، وهو ممر حيوي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. ويمثل الشحن البحري ونقل الوقود والبضائع المنقولة بالحاويات غالبية قيمة الصادرات مع مساهمات إضافية من الماشية، والملح، والمنتجات الصناعية الصغيرة.وشهد النظام التجاري في أفريقيا تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي. وقد شجع تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) الحكومات على تحديث الموانئ، وتطوير ممرات النقل، وتوحيد التعريفات الجمركية، ما أسهم في تيسير التجارة الإقليمية والدولية. وبينما ما تزال صادرات النفط والغاز والمعادن هي المهيمنة، تسهم القطاعات غير النفطية بشكل متزايد في القيمة التجارية الإجمالية.وتوضح هذه الدول مجتمعة كيف تتنافس أفريقيا بشكل متزايد على المستوى العالمي على القيمة، والاستفادة من البنية الأساسية والابتكار والقدرات المؤسسية لبناء اقتصادات تصديرية قوية ومتنوعة.حقل نفط مهجور في دولة عربية منذ 65 عاما يتحول لفرصة استثمارية بنصف مليار برميلدولة عربية تدخل قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال عالميا

