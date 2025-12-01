https://sarabic.ae/20251201/الشعاع-الحديدي-إسرائيل-تكشف-عن-منظومة-متطورة-للدفاع-الجوي-فيديو-1107678841.html
"الشعاع الحديدي".. إسرائيل تكشف عن منظومة متطورة للدفاع الجوي.. فيديو
وأكد العميد احتياط داني غولد أن منظومة الليزر الدفاعية الجديدة جاهزة لتسليم أول قدرة تشغيلية للجيش الإسرائيلي في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025.وجاءت تصريحات غولد خلال مؤتمر "ديب.سين.تيتش" التابع لمنظمة الاستخبارات الدفاعية، وقال غولد: "اكتمل تطوير منظومة الليزر "أور إيتان" ونعمل حاليا على تجهيزها للتسليم الأولي للجيش، فيما تستمر عملية تطوير الأجيال المستقبلية منها".وأضاف أن عملية "الأسد الصاعد" كشفت عن "إنجازات غير مسبوقة" وتقنيات متطورة عملت عليها المنظمة لسنوات، واصفا بعضها بـ"المفاجآت التكنولوجية" التي ظهرت خلال الحرب، وأكد غولد أن المنظومة التي يتوقع أن تغير قواعد اللعبة في ميدان القتال، اجتازت سلسلة واسعة من الاختبارات بنجاح.وكشف أن مجموعة من الشركات الناشئة تفوقت مؤخرا على شركات كبرى في مناقصة "إم.تي.أي.أر.تي"، وتم اختيارها لتزويد الجيش الإسرائيلي بمنظومة طائرات مسيّرة هجومية.وأشار موقع "أي.نيوز" الإسرائيلي إلى مؤتمر "ديب.سين.تيتش" في دورته الثانية، الذي شهد حضور مئات المشاركين من إسرائيل وخارجها وركز على الابتكار التكنولوجي مستندا إلى دروس الصراعات الأخيرة.الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية لمدة 5 أيام على طول الحدود مع لبنان
