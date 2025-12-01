الهيئة العربية للتصنيع: مشاركة واسعة في "إيديكس 2025" وتعاون مدني مع روسيا... صور
17:09 GMT 01.12.2025 (تم التحديث: 17:10 GMT 01.12.2025)
© Sputnik . WAEL MAGDI / اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع يتحدث عن أهمية النسخة الرابعة من معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع يتحدث عن أهمية النسخة الرابعة من معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
© Sputnik . WAEL MAGDI / اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع يتحدث عن أهمية النسخة الرابعة من معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
حصري
أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أهمية النسخة الرابعة من معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، مشيرًا إلى أنها تشهد مشاركة واسعة تعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الكبرى.
وأوضح عبد اللطيف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المعرض يضم هذا العام أكثر من 500 شركة عالمية، إلى جانب وفود رسمية من نحو 100 دولة، وهو ما يعكس - بحسب تعبيره- "قدرة مصر على تنظيم مثل هذه الفعاليات وحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد".
وبشأن التعاون مع الجانب الروسي، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن التعاون الحالي يتركز في المجال المدني فقط، موضحًا أن الهيئة عقدت جلسات متعددة مع الشركات الروسية العاملة في المحطة النووية بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا داخل مصر.
وأضاف أن هذه المناقشات لم تُترجم بعد إلى مشاريع ملموسة على الأرض، لكنه أكد أنها "في الطريق"، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.
وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" في نسخته الرابعة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
يتم تنظيم المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.