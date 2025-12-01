عربي
وتستعرض وكالة "سبوتنيك" أبرز الأسلحة التي تعرضها روسيا في جناحها خلال المعرض، وفي مقدمتها أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والمروحيات وطائرات النقل العسكري.وفي مجال الدفاع الجوي، تكشف روسيا عن أنظمة متطورة مثل "روبيز" ومنظومة "إس-350 فيتياز"، إلى جانب نسخ مطوّرة من منظومة "تور-إم2"، وأنظمة برية وبحرية أخرى ستُعرض تباعًا خلال فعاليات المعرض.يتم تنظيم المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
https://sarabic.ae/20251201/معلومات-عن-معرض-الدفاع-الدولي-إيديكس-2025-1107668240.html
https://sarabic.ae/20251201/بمشاركة-روسية-كبيرة-السيسي-يفتتح-معرض-الدفاع-الدولي-إيديكس-2025يدقق-ولا-ينشر-1107665728.html
"سبوتنيك" ترصد أخطر الأسلحة الروسية في "إيديكس 2025".. صور وفيديو

15:12 GMT 01.12.2025 (تم التحديث: 15:41 GMT 01.12.2025)
© Sputnik . Alaa El-Motery / سبوتنيك ترصد أخطر الأسلحة الروسية في "إيديكس 2025".. صورسبوتنيك ترصد أخطر الأسلحة الروسية في "إيديكس 2025".. صور
سبوتنيك ترصد أخطر الأسلحة الروسية في إيديكس 2025.. صور - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© Sputnik . Alaa El-Motery / سبوتنيك ترصد أخطر الأسلحة الروسية في "إيديكس 2025".. صور
أحمد عبد الوهاب
تشارك روسيا في معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" بمجموعة واسعة من الأنظمة والتقنيات العسكرية التي تشمل الأسلحة البرية والبحرية والجوية.
وتستعرض وكالة "سبوتنيك" أبرز الأسلحة التي تعرضها روسيا في جناحها خلال المعرض، وفي مقدمتها أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والمروحيات وطائرات النقل العسكري.
معلومات عن معرض الدفاع الدولي إيديكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
وسائط متعددة
معلومات عن معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"
10:37 GMT
وتقدم روسيا المروحيات القتالية "كا-52"، التي تصنف ضمن أخطر المروحيات العسكرية في العالم بقدراتها العالية في القتال والمناورة. كما تعرض المقاتلة "سو-57إي"، وهي مقاتلة متعددة المهام تندرج ضمن مقاتلات الجيل الخامس.
وفي مجال الدفاع الجوي، تكشف روسيا عن أنظمة متطورة مثل "روبيز" ومنظومة "إس-350 فيتياز"، إلى جانب نسخ مطوّرة من منظومة "تور-إم2"، وأنظمة برية وبحرية أخرى ستُعرض تباعًا خلال فعاليات المعرض.
معرض إيديكس 2018 في القاهرة، مصر 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
بمشاركة روسية كبيرة.. السيسي يفتتح معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"
09:19 GMT
وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" في نسخته الرابعة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
يتم تنظيم المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
