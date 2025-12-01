https://sarabic.ae/20251201/بعد-مظاهرات-في-أماكن-متفرقة-في-ليبيا-عقيلة-صالح-يدعو-إلى-انتخابات-رئاسية-في-أقرب-وقت-1107660665.html

بعد مظاهرات في أماكن متفرقة في ليبيا.. عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت

وأضاف عقيلة صالح أن التظاهرات التي خرجت تطالب بإقامة الانتخابات، تؤكد ثبوت رغبة ما يقارب 3 ملايين مواطن ليبي مسجلين في سجلات الناخبين لإجراء هذه الانتخابات، منوها إلى إصدار مجلس النواب في ليبيا قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة منذ فترة، وإحالته إلى مفوضية الانتخابات.وفي يوم الجمعة الماضي، خرجت تظاهرات في عدة مواقع بالمنطقة الشرقية الليبية، منها طبرق وإجدابيا للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية، وقال متظاهرون إن هذه خطوة نحو توحيد البلاد وتحقيق الأمن وبناء الدولة.وفي مدينة طبرق، شارك المجلس البلدي في تظاهرة بميدان "الشهداء"، من أجل المطالبة بانتخابات رئاسية نزيهة وحرة ومباشرة، إذ أفاد بيان للمجلس بأن التظاهرة شارك فيها عمداء بلديات امساعد، وبئر الأشهب، والبردي، والوفاق، وقصر الجدي، مهددين أنه في حالة عدم الاستجابة "فإن الشعب سوف يخرج في عصيان شامل للمطالبة بالحكم الذاتي في المناطق المستقرة".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الدعوة تؤثر على المسار السياسي والتشريعي لجهة إجراء الانتخابات، وأداة ضغط على الأجسام السياسية والبعثة الأممية التي يجب أن تلتفت لطلبات الشارع".وذكر أن "البعثة الأممية لن توافق على أي دعوات للانتخابات، لأنها تبحث عن السيطرة على المجريات السياسية".الرئيس النيجيري يعلن حالة طوارئ أمنية وطنية بعد تفاقم أزمة حوادث الخطفأعلن الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، حالة طوارئ أمنية على مستوى البلاد، وأمر بتعزيز القوى الأمنية بعناصر إضافية، بعد خطف أكثر من 350 شخصا في الأيام العشرة الماضية.وتعرضت أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان لضغوط شديدة في الآونة الأخيرة في أعقاب عمليات خطف، لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، طالت مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 300 طالب ومعلم من مدرسة كاثوليكية في بابيري بولاية النيجر (وسط غرب)، و25 تلميذة مسلمة في ماغا بولاية كيبي (شمال غرب)، و38 مصليا في كنيسة بإروكو، و10 آخرين في إسبا بولاية كوارا (غرب)، فضلاً عن 13 فتاة في ولاية بورنو (شمال شرق).وتم تحرير 25 من تلميذات المدرسة الثانوية في ماغا، و38 مصليا و50 طالبا من بابيري، لكن العشرات ما زالوا مخطوفين.وأمر الزعيم النيجيري مؤخرا بإعادة تعيين عناصر الشرطة المسؤولين عن أمن كبار الشخصيات لتنفيذ مهام شرطية أساسية، علما أن نحو ربع إجمالي عناصر الأمن كانوا يحمون السياسيين وعائلاتهم.وأرجع الكاتب والباحث السياسي، إبراهيم زين كونجي، أسباب انتشار الخطف في نيجيريا إلى "عوامل داخلية وخارجية المتعلقة بالقانون والأداء الأمني".ولفت إلى أن "الجماعات المتطرفة والممولة لها دور رئيسي في هذه الأعمال، إضافة إلى الأعمال الفردية، بسبب الأرباح التي يحصلون عليها من دفع الفدية لإطلاق سراح المختطفين".روسيا تعلن استعدادها لدعم الدول الأفريقية في بناء فضاء إعلامي مستقلقال نائب رئيس البرلمان الروسي "الدوما"، ألكسندر باباكوف، لوسائل الإعلام إن وسائل الإعلام الغربية تحافظ على هيمنتها في الفضاء الإعلامي بالقارة الأفريقية ، مُشكِّلة صورة مشوهة للأحداث، وهو ما يعد بالفعل شكلا من أشكال الاستعمار المعلوماتي الجديد".وأكد النائب الروسي على ضرورة وجود "بيئة إعلامية بديلة ومستقلة، تراعي خصوصية القارة الأفريقية"، وقارن باباكوف بين نهج روسيا والسياسات الغربية قائلا: "روسيا تأتي إلى أفريقيا دون فرض أوامر، ودون ترويج لنماذج محددة، ودون السعي للسيطرة. أفريقيا شريك متساو".وشدد النائب على استعداد روسيا لتقديم المساعدة العملية على المستويين الحكومي والخبراء، ودعم مسار الدول الأفريقية نحو الاستقلال الاقتصادي والسياسي من خلال خطوات ملموسة وليست مجرد وعود جوفاء.في هذا السياق، أكد أستاذ الإعلام، د. رياض سِكمة، على "ضرورة تطوير التعاون الإعلامي وتنويع الأطراف والشراكات الدولية".وشدد على أن "هذا الأمر يتطلب خلق قنوات جديدة وصناعة إعلام يركز على الإيجابيات داخل القارة، مع توضيح معالجة للسلبيات، والاهتمام بالثقافة والموروث والتقاليد والعادات والنهضة الاقتصادية"، لافتا إلى "الثروة البشرية التي تمتلها دول القارة، مما يتطلب استثمارا إيجابيا في الإعلام حتى تتقلض هجرة العقول من الدول الأفريقية".

