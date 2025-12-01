https://sarabic.ae/20251201/تقارير-الضمانات-الأمنية-الغربية-لأوكرانيا-لا-تزال-عالقة-بعد-محادثات-أمريكية-1107657664.html
تقارير: الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا لا تزال عالقة بعد محادثات أمريكية
تقارير: الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا لا تزال عالقة بعد محادثات أمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن مسألة الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا لا تزال عالقة بعد محادثات أمريكية وكييف في فلوريدا. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T00:30+0000
2025-12-01T00:30+0000
2025-12-01T00:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_172a1e3d6af27fd7d53c1dc06719b051.jpg
أضافت الصحيفة أنه تم أيضاً مناقشة إمكانية "تبادل" الأراضي بين روسيا وأوكرانيا.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.وفي السياق ذكر ترامب،أن الوفدين الأميركي والأوكراني كانا على توافق في المحادثات التي جرت في فلوريدا.قدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
https://sarabic.ae/20251130/ترامب-هناك-فرصة-جيدة-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-1107657357.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_157:0:1418:946_1920x0_80_0_0_a0ab6f5f332600ebaaca952d3cd0b2c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا
تقارير: الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا لا تزال عالقة بعد محادثات أمريكية
00:30 GMT 01.12.2025 (تم التحديث: 00:57 GMT 01.12.2025)
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن مسألة الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا لا تزال عالقة بعد محادثات أمريكية وكييف في فلوريدا.
أضافت الصحيفة أنه تم أيضاً مناقشة إمكانية "تبادل" الأراضي بين روسيا وأوكرانيا.
ومن بين القضايا العالقة في المفاوضات الأمريكية الأوكرانية، تشير الصحيفة إلى مسألة ما إذا كانت روسيا ستواصل إصرارها على الاعتراف الدولي بـ"المناطق الجديدة".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
وفي السياق ذكر ترامب،أن الوفدين الأميركي والأوكراني كانا على توافق في المحادثات التي جرت في فلوريدا.
قدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.