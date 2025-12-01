https://sarabic.ae/20251201/سبوتنيك-تستعرض-انطلاق-فعاليات-اليوم-الأول-من-إيديكس-2025-فيديو--1107689666.html
"سبوتنيك" تستعرض انطلاق فعاليات اليوم الأول من "إيديكس 2025"... فيديو
"سبوتنيك" تستعرض انطلاق فعاليات اليوم الأول من "إيديكس 2025"... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد مراسل "سبوتنيك" أن فعاليات اليوم الأول (الاثنين) من معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" قد شهدت إقبالًا ملحوظًا على الأسلحة المعروضة وهي أسلحة الدفاع الجوي... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T19:46+0000
2025-12-01T19:46+0000
2025-12-01T19:46+0000
حصري
أخبار روسيا اليوم
أخبار مصر الآن
إيديكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/01/1107675671_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b0be264eed23b0c6f0989729f23e62ff.jpg
وهناك أكثر من 400 شركة تعرض منتجاتها اليوم من أكثر من 86 دولة في مقدمتها روسيا الاتحادية.شهد حفل الافتتاح اليوم حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، وروسيا تشارك بجناح كبير في هذا المعرض وشهد الجناح في يومه الأول إقبالًا ملحوظًا من قبل الزوار ومن قبل الوفود الرسمية.وتستعرض وكالة "سبوتنيك" أبرز الأسلحة التي تعرضها روسيا في جناحها خلال المعرض، وفي مقدمتها أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والمروحيات وطائرات النقل العسكري.وتقدم روسيا المروحيات القتالية "كا-52"، التي تصنف ضمن أخطر المروحيات العسكرية في العالم بقدراتها العالية في القتال والمناورة. كما تعرض المقاتلة "سو-57إي"، وهي مقاتلة متعددة المهام تندرج ضمن مقاتلات الجيل الخامس.وفي مجال الدفاع الجوي، تكشف روسيا عن أنظمة متطورة مثل "روبيز" ومنظومة "إس-350 فيتياز"، إلى جانب نسخ مطوّرة من منظومة "تور-إم2"، وأنظمة برية وبحرية أخرى ستُعرض تباعًا خلال فعاليات المعرض.
https://sarabic.ae/20251201/الهيئة-العربية-للتصنيع-مشاركة-واسعة-في-إيديكس-2025-وتعاون-مدني-مع-روسيا-صور--1107682947.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/01/1107675671_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_91e3e33c4efecaf2843f7da62065ae24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, أخبار روسيا اليوم, أخبار مصر الآن, إيديكس
حصري, أخبار روسيا اليوم, أخبار مصر الآن, إيديكس
"سبوتنيك" تستعرض انطلاق فعاليات اليوم الأول من "إيديكس 2025"... فيديو
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد مراسل "سبوتنيك" أن فعاليات اليوم الأول (الاثنين) من معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" قد شهدت إقبالًا ملحوظًا على الأسلحة المعروضة وهي أسلحة الدفاع الجوي والأسلحة الجوية والعديد من الأنظمة العسكرية.
وهناك أكثر من 400 شركة تعرض منتجاتها اليوم من أكثر من 86 دولة في مقدمتها روسيا
الاتحادية.
شهد حفل الافتتاح اليوم حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، وروسيا تشارك بجناح كبير في هذا المعرض
وشهد الجناح في يومه الأول إقبالًا ملحوظًا من قبل الزوار ومن قبل الوفود الرسمية.
وتشارك روسيا في معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" بمجموعة واسعة من الأنظمة والتقنيات العسكرية التي تشمل الأسلحة البرية والبحرية والجوية.
وتستعرض وكالة "سبوتنيك" أبرز الأسلحة
التي تعرضها روسيا في جناحها خلال المعرض، وفي مقدمتها أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والمروحيات وطائرات النقل العسكري.
وتقدم روسيا المروحيات القتالية "كا-52"، التي تصنف ضمن أخطر المروحيات العسكرية في العالم بقدراتها العالية في القتال والمناورة. كما تعرض المقاتلة "سو-57إي"، وهي مقاتلة متعددة المهام تندرج ضمن مقاتلات الجيل الخامس.
وفي مجال الدفاع الجوي، تكشف روسيا عن أنظمة متطورة مثل "روبيز" ومنظومة "إس-350 فيتياز"، إلى جانب نسخ مطوّرة من منظومة "تور-إم2"، وأنظمة برية وبحرية أخرى ستُعرض تباعًا خلال فعاليات المعرض
.