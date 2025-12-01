عربي
https://sarabic.ae/20251201/مجلس-السيادة-السوداني-من-حقنا-دراسة-المبادرات-الرامية-لإنهاء-الحرب-وليس-هناك-طرف-نتفاوض-معه-1107667214.html
مجلس السيادة السوداني: من حقنا دراسة المبادرات الرامية لإنهاء الحرب وليس هناك طرف نتفاوض معه
مجلس السيادة السوداني: من حقنا دراسة المبادرات الرامية لإنهاء الحرب وليس هناك طرف نتفاوض معه
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أن "السودان يحق له دراسة جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب المستعرة في البلاد"، مشددًا على أنه "ليس هناك... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T10:13+0000
2025-12-01T10:13+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg
وأوضح عقار، في لقاء مع وسائل إعلام محلية، أن "الحرب ستنتهي قريبًا، وسنبني الدولة ونحقق العدالة لكل السودانيين"، مؤكدًا التزامه بالعمل على التنمية والمصالحات المجتمعية بعد السلام.وشدد على "ضرورة الحفاظ على السودان والقرن الأفريقي ككل، لأن أمن المنطقة يعتمد على استقرار بلادنا".في سياق متصل، أبرز نائب رئيس السيادة دور القوات المسلحة السودانية، قائلًا: "واجب القوات المسلحة في الوقت الحالي إنهاء الحرب بكل الوسائل المتاحة"، داعيًا في الوقت نفسه "القادرين على حمل السلاح إلى الاستنفار ودعم الدولة في هذه المرحلة الحرجة".وأضاف: "الشعب السوداني يقف مع القوات المسلحة وقيادتها، وسنشهد انتصارًا حاسمًا، إذ القوات المسلحة ستنتصر والجيش لن يهزم أبدًا".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20251130/مجلس-السيادة-السوداني-الحكومة-ترغب-في-إرساء-السلام-في-كافة-أرجاء-البلاد-بما-يرضي-تطلعات-الشعب-1107647601.html
https://sarabic.ae/20251129/معربا-عن-قلقه-التعاون-الخليجي-يدعو-طرفي-النزاع-بالسودان-إلى-تغليب-لغة-الحكمة-ووقف-المواجهات-1107621116.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a9f4bfb51b439bf8d42407682645080.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مجلس السيادة السوداني: من حقنا دراسة المبادرات الرامية لإنهاء الحرب وليس هناك طرف نتفاوض معه

10:13 GMT 01.12.2025
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أن "السودان يحق له دراسة جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب المستعرة في البلاد"، مشددًا على أنه "ليس هناك طرف نتفاوض معه في الوقت الحالي".
وأوضح عقار، في لقاء مع وسائل إعلام محلية، أن "الحرب ستنتهي قريبًا، وسنبني الدولة ونحقق العدالة لكل السودانيين"، مؤكدًا التزامه بالعمل على التنمية والمصالحات المجتمعية بعد السلام.
وشدد على "ضرورة الحفاظ على السودان والقرن الأفريقي ككل، لأن أمن المنطقة يعتمد على استقرار بلادنا".
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
مجلس السيادة السوداني: الحكومة ترغب في إرساء السلام في كافة أرجاء البلاد بما يرضي تطلعات الشعب
أمس, 15:04 GMT
في سياق متصل، أبرز نائب رئيس السيادة دور القوات المسلحة السودانية، قائلًا: "واجب القوات المسلحة في الوقت الحالي إنهاء الحرب بكل الوسائل المتاحة"، داعيًا في الوقت نفسه "القادرين على حمل السلاح إلى الاستنفار ودعم الدولة في هذه المرحلة الحرجة".
وأضاف: "الشعب السوداني يقف مع القوات المسلحة وقيادتها، وسنشهد انتصارًا حاسمًا، إذ القوات المسلحة ستنتصر والجيش لن يهزم أبدًا".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
السودان -حركة شباب التغيير والعدالة المسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
معربا عن قلقه.. التعاون الخليجي يدعو طرفي النزاع بالسودان إلى تغليب لغة الحكمة ووقف المواجهات
29 نوفمبر, 15:48 GMT
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
