مجلس السيادة السوداني: من حقنا دراسة المبادرات الرامية لإنهاء الحرب وليس هناك طرف نتفاوض معه

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أن "السودان يحق له دراسة جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب المستعرة في البلاد"، مشددًا على أنه "ليس هناك...

وأوضح عقار، في لقاء مع وسائل إعلام محلية، أن "الحرب ستنتهي قريبًا، وسنبني الدولة ونحقق العدالة لكل السودانيين"، مؤكدًا التزامه بالعمل على التنمية والمصالحات المجتمعية بعد السلام.وشدد على "ضرورة الحفاظ على السودان والقرن الأفريقي ككل، لأن أمن المنطقة يعتمد على استقرار بلادنا".في سياق متصل، أبرز نائب رئيس السيادة دور القوات المسلحة السودانية، قائلًا: "واجب القوات المسلحة في الوقت الحالي إنهاء الحرب بكل الوسائل المتاحة"، داعيًا في الوقت نفسه "القادرين على حمل السلاح إلى الاستنفار ودعم الدولة في هذه المرحلة الحرجة".وأضاف: "الشعب السوداني يقف مع القوات المسلحة وقيادتها، وسنشهد انتصارًا حاسمًا، إذ القوات المسلحة ستنتصر والجيش لن يهزم أبدًا".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

