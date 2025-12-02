الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

عربي
انتهاء المحادثات بين الرئيس بوتين وويتكوف بعد قرابة 5 ساعات
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/الجزائر-تدعو-لمقاربة-أفريقية-لحل-الأزمات-في-ختام-مؤتمر-السلم-والأمن-بأفريقيا--1107749129.html
الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا
الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا
سبوتنيك عربي
اختُتمت اليوم الثلاثاء في الجزائر، فعاليات مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، الذي استمر لمدة يومين، وحظي بحضور أفريقي واسع تمثل برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي،... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T20:41+0000
2025-12-02T20:41+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
الإتحاد الافريقي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107747134_0:55:1044:642_1920x0_80_0_0_6fa70da8fdc0e01883f08eea852dd3e7.jpg
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في ختام الدورة: "لقد كان لدورتِنا هذه أهمية فريدة، حيث سُلّطت الأضواء على أبرز التحديات الأمنية والسياسية، التي تواجهها قارتنا الأفريقية في المرحلة الراهنة، تحديات تبعث على القلق، وتحديات تستوجب قرعَ أجراس الخطر، وتحديات تستنهض فينا حِسّ الواجب القاري وروحَ المسؤولية الجماعية".وأردف الوزير الجزائري أن "التغييرات غير الدستورية للحكومات قد صارت وللأسف مشهدًا مألوفًا في أفريقيا، لدرجة أن المنظمة القارية أُجبِرت مؤخرًا على تعليق عضوية دولتين في غضون فترةٍ وجيزة لا تتعدّى اثنينِ وأربعين يومًا".ومضى عطاف: "التدخلات الخارجية قد طغت على أغلب مواطن التوتر والتأزم والصراع في أفريقيا، حتى أصبحت مفاتيح الفك والربط بأيدي الدخلاء الأجانب، لا الفرقاءِ المحليين من أصحاب الأرض والوطن، ومن أصحاب السيادة والقرار".وأضاف وزير الخارجية الجزائري أنه "يجب تعزيز العلاقة التكاملية بين مجلس السلم والأمن الأفريقي، من جهة، ومجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن الأممي، من جهة أخرى"، مشددًا أن "وحدة مجلس السلم والأمن الأفريقي هي من تصنع وحدة مجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن الأممي"، وأن "وحدة مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن الأممي هي من تمنحها وزنًا ومصداقية وقوة وثباتًا أمام التجاذبات والاستقطابات والانقسامات، ووحدة مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن الأممي هي من تُكسِبهَا صوتًا نافذًا وقولًا فصلًا وتأثيرًا بارزًا كلما تعلق الأمر بقضايا السلم والأمن في أفريقيا".محلل السياسي لـ"سبوتنيك": أفريقيا أصبحت ساحة للصراع والنهب والتدخلات الأجنبيةقال المحلل السياسي مصطفى بورزامة، لـ"سبوتنيك"، إن "مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، يندرج ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية لتوحيد الرأي الأفريقي، في قضايا السلم والأمن، الذي يؤرق القارة الأفريقية"، مؤكدًا أن "عطاف تحدث عن ثلاثية مهمة جدًا، أولًا المسار غير الدستوري الذي تنتهجه بعض الدول الأفريقية وهذا ما يضع القارة أمام خطر التقسيم".وأردف: "الجزائر دائما تؤكد على المسار الدستوري، وترافع ضد الإرهاب، الذي امتلك مساحات كبيرة في بعض الدول الأفريقية، وبحكم قوة الجزائر في مكافحة الإرهاب، دعت دائما إلى تجفيف منابع الإرهاب، من خلال معرفة من يموله بالأموال والسلاح المتطور ويستعمله كأدوات لعدم الاستقرار".إعلامي جزائري لـ"سبوتنيك": الجزائر دائما تدعو إلى خيار حل الأزمات داخليا واحترام المسار الدستوري في القارةقال مدير جريدة "أخبار الوطن" رياض هويلي، لـ"سبوتنيك"، إن "مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، حاول جمع الأفارقة حول خارطة طريق موحدة، رغم كل ما يحدث في القارة من اصطفافات، غذتها التدخلات الخارجية والداخلية، لكن هذا لا يمنع أن أفريقيا لديها الاتحاد الأفريقي كآلية من آليات حل النزاعات والتشاور في القضايا الأفريقية، وتحديد علاقة أفريقيا مع العالم الخارجي والاتحاد الأمريكي والصين وأوروبا واليابان وغيرها، لذا فإن الاتحاد الأفريقي يمكنه ومن خلال هذا المؤتمر أن يرسم خارطة لحل النزاعات في القارة السمراء".واعتبر المتحدث أن "وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، لخص دور الجزائر للقارة السمراء، الجزائر ترافع لحل المشاكل الأفريقية، وتعتقد أن البعض من الدول بإمكانها ان تلعب دورا محوريا في أفريقيا لبناء تنمية حقيقية، تمر عبر التحكم في الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الجزائر تريد توسيع صلاحيات الاتحاد الأفريقي ليكون أكثر فاعلية".واختتم أن "التكامل الاقتصادي ممكن اليوم وهذا ما تدعو إليه الجزائر عبر العديد من المشاريع التنموية الطاقوية والاقتصادية، التي تمولها الجزائر، دون إهمال محو المديونية التي قامت بها الجوائز لـ14 دولة أفريقية، فهي تساعد الدول خاصة الحدودية، دون التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا أكسبها احترام الدول الأفريقية، وهي نظرة متأصلة في السياسة الخارجية الجزائرية".بمشاركة 34 دولة... الجزائر تحتضن المهرجان الدولي التاسع للفن التشكيلي المعاصر
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107747134_58:0:986:696_1920x0_80_0_0_1c565e8d597c5c006a9b77e18658eb2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, الإتحاد الافريقي
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, الإتحاد الافريقي

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

20:41 GMT 02.12.2025
© Sputnik . الخارجية الجزائريةالجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . الخارجية الجزائرية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
اختُتمت اليوم الثلاثاء في الجزائر، فعاليات مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، الذي استمر لمدة يومين، وحظي بحضور أفريقي واسع تمثل برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، ورئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي، وممثلي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في ختام الدورة: "لقد كان لدورتِنا هذه أهمية فريدة، حيث سُلّطت الأضواء على أبرز التحديات الأمنية والسياسية، التي تواجهها قارتنا الأفريقية في المرحلة الراهنة، تحديات تبعث على القلق، وتحديات تستوجب قرعَ أجراس الخطر، وتحديات تستنهض فينا حِسّ الواجب القاري وروحَ المسؤولية الجماعية".

وأضاف أن "التحديات تتجلى في جملة من المخاطر الكبرى، التي تتغذى بعضُها من بعض لِتشكل ثلاثية تهيمن بتداعياتِها ومخلّفاتها على المشهد الأمني في القارة بأسرها، وهي التغييرات غير الدستورية للحكومات، وآفة الإرهاب، وظاهرة التدخلات الخارجية".

© Sputnik . الخارجية الجزائريةالجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا
© Sputnik . الخارجية الجزائرية
وأردف الوزير الجزائري أن "التغييرات غير الدستورية للحكومات قد صارت وللأسف مشهدًا مألوفًا في أفريقيا، لدرجة أن المنظمة القارية أُجبِرت مؤخرًا على تعليق عضوية دولتين في غضون فترةٍ وجيزة لا تتعدّى اثنينِ وأربعين يومًا".

وتابع : "آفة الإرهاب قد استفحلت واستشرت، حتى صارت تفرض ذاتَها كأبرز تهديد في منطقة الساحل الصحراوي، أين سيطرت على مساحاتٍ شاسعة من الأراضي ونصَّبت نفسها سلطات حاكمة باسم الأمر الواقع".

© Sputnik . الخارجية الجزائريةالجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا
© Sputnik . الخارجية الجزائرية
ومضى عطاف: "التدخلات الخارجية قد طغت على أغلب مواطن التوتر والتأزم والصراع في أفريقيا، حتى أصبحت مفاتيح الفك والربط بأيدي الدخلاء الأجانب، لا الفرقاءِ المحليين من أصحاب الأرض والوطن، ومن أصحاب السيادة والقرار".

وأمام حالة التأزم، دعا عطاف الاتحاد الأفريقي إلى "إعادة التموقع كفاعلٍ محوري في ميدان الوقاية من الأزمات وتسوية النزاعات على مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية كخيار استراتيجي".

© Sputnik . الخارجية الجزائريةالجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا
© Sputnik . الخارجية الجزائرية
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أنه "يجب تعزيز العلاقة التكاملية بين مجلس السلم والأمن الأفريقي، من جهة، ومجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن الأممي، من جهة أخرى"، مشددًا أن "وحدة مجلس السلم والأمن الأفريقي هي من تصنع وحدة مجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن الأممي"، وأن "وحدة مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن الأممي هي من تمنحها وزنًا ومصداقية وقوة وثباتًا أمام التجاذبات والاستقطابات والانقسامات، ووحدة مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن الأممي هي من تُكسِبهَا صوتًا نافذًا وقولًا فصلًا وتأثيرًا بارزًا كلما تعلق الأمر بقضايا السلم والأمن في أفريقيا".

واختتم عطاف، قائلا إن "الحفاظ على وحدة الصف الأفريقي ووحدة الصوت الأفريقي قد شكلت في حد ذاتها مَبلغ أَهدافنا ومنتهى مقاصدنا خلال عضوية الجزائر بمجلس الأمن".

© Sputnik . الخارجية الجزائريةالجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا
© Sputnik . الخارجية الجزائرية
محلل السياسي لـ"سبوتنيك": أفريقيا أصبحت ساحة للصراع والنهب والتدخلات الأجنبية
قال المحلل السياسي مصطفى بورزامة، لـ"سبوتنيك"، إن "مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، يندرج ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية لتوحيد الرأي الأفريقي، في قضايا السلم والأمن، الذي يؤرق القارة الأفريقية"، مؤكدًا أن "عطاف تحدث عن ثلاثية مهمة جدًا، أولًا المسار غير الدستوري الذي تنتهجه بعض الدول الأفريقية وهذا ما يضع القارة أمام خطر التقسيم".

وأردف أن "الجزائر ترافع من أجل جلوس الفرقاء للنقاش داخليًا، في الأزمات الداخلية، حيث هناك فواعل تتدخل لعدم استقرار الدول عن طريق التدخل الأجنبي، الأمر الذي يجعل من الصراع يزداد ويذكيه ليبيا والسودان نموذجا".

© Sputnik . الخارجية الجزائريةالجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا
© Sputnik . الخارجية الجزائرية
وأردف: "الجزائر دائما تؤكد على المسار الدستوري، وترافع ضد الإرهاب، الذي امتلك مساحات كبيرة في بعض الدول الأفريقية، وبحكم قوة الجزائر في مكافحة الإرهاب، دعت دائما إلى تجفيف منابع الإرهاب، من خلال معرفة من يموله بالأموال والسلاح المتطور ويستعمله كأدوات لعدم الاستقرار".

وأضاف بورزامة أن "الجزائر ترافع من أجل وحدة الكتلة الأفريقية، وعدم الاتكال على الفواعل الخارجية لأنه يخلق منطقة غير مستقرة، تستغل القارة للنهب وتذكي الصراع"، مبرزا أهمية المؤتمر الذي تزامن مع مؤتمر "تجريم الاستعمار"، فعلى الدول الأفريقية المطالبة بالاعتراف بجرائم المستعمر فيها ومطالبته بالتعويض، هذا الاستعمار الذي كان سببا كبيرا في تعطل التنمية في القارة، بحسب قوله.

© Sputnik . الخارجية الجزائريةالجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا
© Sputnik . الخارجية الجزائرية
إعلامي جزائري لـ"سبوتنيك": الجزائر دائما تدعو إلى خيار حل الأزمات داخليا واحترام المسار الدستوري في القارة
قال مدير جريدة "أخبار الوطن" رياض هويلي، لـ"سبوتنيك"، إن "مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، حاول جمع الأفارقة حول خارطة طريق موحدة، رغم كل ما يحدث في القارة من اصطفافات، غذتها التدخلات الخارجية والداخلية، لكن هذا لا يمنع أن أفريقيا لديها الاتحاد الأفريقي كآلية من آليات حل النزاعات والتشاور في القضايا الأفريقية، وتحديد علاقة أفريقيا مع العالم الخارجي والاتحاد الأمريكي والصين وأوروبا واليابان وغيرها، لذا فإن الاتحاد الأفريقي يمكنه ومن خلال هذا المؤتمر أن يرسم خارطة لحل النزاعات في القارة السمراء".

وشدد هويلي بأن "التدخلات الخارجية في القارة كبيرة، نظرا لهشاشة القارة أمنيا وسياسيا ولاعتبارات التركيبة الدينية والصراعات الإثنية والقبلية، وهي كلها مشاكل ساهمت في تسهيل عملية التدخل الخارجي في أفريقيا، هناك موجة اليوم شعارها أفريقيا للأفريقيين، تدعو إلى إحلال السلام والأمن، ويمكن من خلالها بلورة مشهد سياسي يسهّل عملية بناء السلام، لأن العنف القبلي لا يؤدي إلى بناء الدول ويحول في عملية تحقيق الأمن، لكن تحقيقه ليس بالمستحيل، بل يمر عبر إشراك المواطن في الحياة السياسية وليس بالانقلابات السياسية والعسكرية، والعنف والصراعات".

© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

1/6
© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

2/6
© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

3/6
© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

4/6
© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

5/6
© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

6/6
© Sputnik . الخارجية الجزائرية

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

واعتبر المتحدث أن "وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، لخص دور الجزائر للقارة السمراء، الجزائر ترافع لحل المشاكل الأفريقية، وتعتقد أن البعض من الدول بإمكانها ان تلعب دورا محوريا في أفريقيا لبناء تنمية حقيقية، تمر عبر التحكم في الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الجزائر تريد توسيع صلاحيات الاتحاد الأفريقي ليكون أكثر فاعلية".
واختتم أن "التكامل الاقتصادي ممكن اليوم وهذا ما تدعو إليه الجزائر عبر العديد من المشاريع التنموية الطاقوية والاقتصادية، التي تمولها الجزائر، دون إهمال محو المديونية التي قامت بها الجوائز لـ14 دولة أفريقية، فهي تساعد الدول خاصة الحدودية، دون التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا أكسبها احترام الدول الأفريقية، وهي نظرة متأصلة في السياسة الخارجية الجزائرية".
بمشاركة 34 دولة... الجزائر تحتضن المهرجان الدولي التاسع للفن التشكيلي المعاصر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала