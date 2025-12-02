الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في ختام الدورة: "لقد كان لدورتِنا هذه أهمية فريدة، حيث سُلّطت الأضواء على أبرز التحديات الأمنية والسياسية، التي تواجهها قارتنا الأفريقية في المرحلة الراهنة، تحديات تبعث على القلق، وتحديات تستوجب قرعَ أجراس الخطر، وتحديات تستنهض فينا حِسّ الواجب القاري وروحَ المسؤولية الجماعية".وأردف الوزير الجزائري أن "التغييرات غير الدستورية للحكومات قد صارت وللأسف مشهدًا مألوفًا في أفريقيا، لدرجة أن المنظمة القارية أُجبِرت مؤخرًا على تعليق عضوية دولتين في غضون فترةٍ وجيزة لا تتعدّى اثنينِ وأربعين يومًا".ومضى عطاف: "التدخلات الخارجية قد طغت على أغلب مواطن التوتر والتأزم والصراع في أفريقيا، حتى أصبحت مفاتيح الفك والربط بأيدي الدخلاء الأجانب، لا الفرقاءِ المحليين من أصحاب الأرض والوطن، ومن أصحاب السيادة والقرار".وأضاف وزير الخارجية الجزائري أنه "يجب تعزيز العلاقة التكاملية بين مجلس السلم والأمن الأفريقي، من جهة، ومجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن الأممي، من جهة أخرى"، مشددًا أن "وحدة مجلس السلم والأمن الأفريقي هي من تصنع وحدة مجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن الأممي"، وأن "وحدة مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن الأممي هي من تمنحها وزنًا ومصداقية وقوة وثباتًا أمام التجاذبات والاستقطابات والانقسامات، ووحدة مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن الأممي هي من تُكسِبهَا صوتًا نافذًا وقولًا فصلًا وتأثيرًا بارزًا كلما تعلق الأمر بقضايا السلم والأمن في أفريقيا".محلل السياسي لـ"سبوتنيك": أفريقيا أصبحت ساحة للصراع والنهب والتدخلات الأجنبيةقال المحلل السياسي مصطفى بورزامة، لـ"سبوتنيك"، إن "مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، يندرج ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية لتوحيد الرأي الأفريقي، في قضايا السلم والأمن، الذي يؤرق القارة الأفريقية"، مؤكدًا أن "عطاف تحدث عن ثلاثية مهمة جدًا، أولًا المسار غير الدستوري الذي تنتهجه بعض الدول الأفريقية وهذا ما يضع القارة أمام خطر التقسيم".وأردف: "الجزائر دائما تؤكد على المسار الدستوري، وترافع ضد الإرهاب، الذي امتلك مساحات كبيرة في بعض الدول الأفريقية، وبحكم قوة الجزائر في مكافحة الإرهاب، دعت دائما إلى تجفيف منابع الإرهاب، من خلال معرفة من يموله بالأموال والسلاح المتطور ويستعمله كأدوات لعدم الاستقرار".إعلامي جزائري لـ"سبوتنيك": الجزائر دائما تدعو إلى خيار حل الأزمات داخليا واحترام المسار الدستوري في القارةقال مدير جريدة "أخبار الوطن" رياض هويلي، لـ"سبوتنيك"، إن "مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، حاول جمع الأفارقة حول خارطة طريق موحدة، رغم كل ما يحدث في القارة من اصطفافات، غذتها التدخلات الخارجية والداخلية، لكن هذا لا يمنع أن أفريقيا لديها الاتحاد الأفريقي كآلية من آليات حل النزاعات والتشاور في القضايا الأفريقية، وتحديد علاقة أفريقيا مع العالم الخارجي والاتحاد الأمريكي والصين وأوروبا واليابان وغيرها، لذا فإن الاتحاد الأفريقي يمكنه ومن خلال هذا المؤتمر أن يرسم خارطة لحل النزاعات في القارة السمراء".واعتبر المتحدث أن "وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، لخص دور الجزائر للقارة السمراء، الجزائر ترافع لحل المشاكل الأفريقية، وتعتقد أن البعض من الدول بإمكانها ان تلعب دورا محوريا في أفريقيا لبناء تنمية حقيقية، تمر عبر التحكم في الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الجزائر تريد توسيع صلاحيات الاتحاد الأفريقي ليكون أكثر فاعلية".واختتم أن "التكامل الاقتصادي ممكن اليوم وهذا ما تدعو إليه الجزائر عبر العديد من المشاريع التنموية الطاقوية والاقتصادية، التي تمولها الجزائر، دون إهمال محو المديونية التي قامت بها الجوائز لـ14 دولة أفريقية، فهي تساعد الدول خاصة الحدودية، دون التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا أكسبها احترام الدول الأفريقية، وهي نظرة متأصلة في السياسة الخارجية الجزائرية".بمشاركة 34 دولة... الجزائر تحتضن المهرجان الدولي التاسع للفن التشكيلي المعاصر
اختُتمت اليوم الثلاثاء في الجزائر، فعاليات مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، الذي استمر لمدة يومين، وحظي بحضور أفريقي واسع تمثل برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، ورئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي، وممثلي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في ختام الدورة: "لقد كان لدورتِنا هذه أهمية فريدة، حيث سُلّطت الأضواء على أبرز التحديات الأمنية والسياسية، التي تواجهها قارتنا الأفريقية في المرحلة الراهنة، تحديات تبعث على القلق، وتحديات تستوجب قرعَ أجراس الخطر، وتحديات تستنهض فينا حِسّ الواجب القاري وروحَ المسؤولية الجماعية".
وأضاف أن "التحديات تتجلى في جملة من المخاطر الكبرى، التي تتغذى بعضُها من بعض لِتشكل ثلاثية تهيمن بتداعياتِها ومخلّفاتها على المشهد الأمني في القارة بأسرها، وهي التغييرات غير الدستورية للحكومات، وآفة الإرهاب، وظاهرة التدخلات الخارجية".
وأردف الوزير الجزائري أن "التغييرات غير الدستورية للحكومات قد صارت وللأسف مشهدًا مألوفًا في أفريقيا، لدرجة أن المنظمة القارية أُجبِرت مؤخرًا على تعليق عضوية دولتين في غضون فترةٍ وجيزة لا تتعدّى اثنينِ وأربعين يومًا".
وتابع : "آفة الإرهاب قد استفحلت واستشرت، حتى صارت تفرض ذاتَها كأبرز تهديد في منطقة الساحل الصحراوي، أين سيطرت على مساحاتٍ شاسعة من الأراضي ونصَّبت نفسها سلطات حاكمة باسم الأمر الواقع".
ومضى عطاف: "التدخلات الخارجية قد طغت على أغلب مواطن التوتر والتأزم والصراع في أفريقيا، حتى أصبحت مفاتيح الفك والربط بأيدي الدخلاء الأجانب، لا الفرقاءِ المحليين من أصحاب الأرض والوطن، ومن أصحاب السيادة والقرار".
وأمام حالة التأزم، دعا عطاف الاتحاد الأفريقي إلى "إعادة التموقع كفاعلٍ محوري في ميدان الوقاية من الأزمات وتسوية النزاعات على مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية كخيار استراتيجي".
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أنه "يجب تعزيز العلاقة التكاملية بين مجلس السلم والأمن الأفريقي، من جهة، ومجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن الأممي، من جهة أخرى"، مشددًا أن "وحدة مجلس السلم والأمن الأفريقي هي من تصنع وحدة مجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن الأممي"، وأن "وحدة مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن الأممي هي من تمنحها وزنًا ومصداقية وقوة وثباتًا أمام التجاذبات والاستقطابات والانقسامات، ووحدة مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن الأممي هي من تُكسِبهَا صوتًا نافذًا وقولًا فصلًا وتأثيرًا بارزًا كلما تعلق الأمر بقضايا السلم والأمن في أفريقيا".
واختتم عطاف، قائلا إن "الحفاظ على وحدة الصف الأفريقي ووحدة الصوت الأفريقي قد شكلت في حد ذاتها مَبلغ أَهدافنا ومنتهى مقاصدنا خلال عضوية الجزائر بمجلس الأمن".
محلل السياسي لـ"سبوتنيك": أفريقيا أصبحت ساحة للصراع والنهب والتدخلات الأجنبية
قال المحلل السياسي مصطفى بورزامة، لـ"سبوتنيك"، إن "مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، يندرج ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية لتوحيد الرأي الأفريقي، في قضايا السلم والأمن، الذي يؤرق القارة الأفريقية"، مؤكدًا أن "عطاف تحدث عن ثلاثية مهمة جدًا، أولًا المسار غير الدستوري الذي تنتهجه بعض الدول الأفريقية وهذا ما يضع القارة أمام خطر التقسيم".
وأردف أن "الجزائر ترافع من أجل جلوس الفرقاء للنقاش داخليًا، في الأزمات الداخلية، حيث هناك فواعل تتدخل لعدم استقرار الدول عن طريق التدخل الأجنبي، الأمر الذي يجعل من الصراع يزداد ويذكيه ليبيا والسودان نموذجا".
وأردف: "الجزائر دائما تؤكد على المسار الدستوري، وترافع ضد الإرهاب، الذي امتلك مساحات كبيرة في بعض الدول الأفريقية، وبحكم قوة الجزائر في مكافحة الإرهاب، دعت دائما إلى تجفيف منابع الإرهاب، من خلال معرفة من يموله بالأموال والسلاح المتطور ويستعمله كأدوات لعدم الاستقرار".
وأضاف بورزامة أن "الجزائر ترافع من أجل وحدة الكتلة الأفريقية، وعدم الاتكال على الفواعل الخارجية لأنه يخلق منطقة غير مستقرة، تستغل القارة للنهب وتذكي الصراع"، مبرزا أهمية المؤتمر الذي تزامن مع مؤتمر "تجريم الاستعمار"، فعلى الدول الأفريقية المطالبة بالاعتراف بجرائم المستعمر فيها ومطالبته بالتعويض، هذا الاستعمار الذي كان سببا كبيرا في تعطل التنمية في القارة، بحسب قوله.
إعلامي جزائري لـ"سبوتنيك": الجزائر دائما تدعو إلى خيار حل الأزمات داخليا واحترام المسار الدستوري في القارة
قال مدير جريدة "أخبار الوطن" رياض هويلي، لـ"سبوتنيك"، إن "مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، حاول جمع الأفارقة حول خارطة طريق موحدة، رغم كل ما يحدث في القارة من اصطفافات، غذتها التدخلات الخارجية والداخلية، لكن هذا لا يمنع أن أفريقيا لديها الاتحاد الأفريقي كآلية من آليات حل النزاعات والتشاور في القضايا الأفريقية، وتحديد علاقة أفريقيا مع العالم الخارجي والاتحاد الأمريكي والصين وأوروبا واليابان وغيرها، لذا فإن الاتحاد الأفريقي يمكنه ومن خلال هذا المؤتمر أن يرسم خارطة لحل النزاعات في القارة السمراء".
وشدد هويلي بأن "التدخلات الخارجية في القارة كبيرة، نظرا لهشاشة القارة أمنيا وسياسيا ولاعتبارات التركيبة الدينية والصراعات الإثنية والقبلية، وهي كلها مشاكل ساهمت في تسهيل عملية التدخل الخارجي في أفريقيا، هناك موجة اليوم شعارها أفريقيا للأفريقيين، تدعو إلى إحلال السلام والأمن، ويمكن من خلالها بلورة مشهد سياسي يسهّل عملية بناء السلام، لأن العنف القبلي لا يؤدي إلى بناء الدول ويحول في عملية تحقيق الأمن، لكن تحقيقه ليس بالمستحيل، بل يمر عبر إشراك المواطن في الحياة السياسية وليس بالانقلابات السياسية والعسكرية، والعنف والصراعات".
واعتبر المتحدث أن "وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، لخص دور الجزائر للقارة السمراء، الجزائر ترافع لحل المشاكل الأفريقية، وتعتقد أن البعض من الدول بإمكانها ان تلعب دورا محوريا في أفريقيا لبناء تنمية حقيقية، تمر عبر التحكم في الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الجزائر تريد توسيع صلاحيات الاتحاد الأفريقي ليكون أكثر فاعلية".
واختتم أن "التكامل الاقتصادي ممكن اليوم وهذا ما تدعو إليه الجزائر عبر العديد من المشاريع التنموية الطاقوية والاقتصادية، التي تمولها الجزائر، دون إهمال محو المديونية التي قامت بها الجوائز لـ14 دولة أفريقية، فهي تساعد الدول خاصة الحدودية، دون التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا أكسبها احترام الدول الأفريقية، وهي نظرة متأصلة في السياسة الخارجية الجزائرية".