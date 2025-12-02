https://sarabic.ae/20251202/الجزائر-تدعو-لمقاربة-أفريقية-لحل-الأزمات-في-ختام-مؤتمر-السلم-والأمن-بأفريقيا--1107749129.html

الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا

اختُتمت اليوم الثلاثاء في الجزائر، فعاليات مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، الذي استمر لمدة يومين، وحظي بحضور أفريقي واسع تمثل برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي،... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في ختام الدورة: "لقد كان لدورتِنا هذه أهمية فريدة، حيث سُلّطت الأضواء على أبرز التحديات الأمنية والسياسية، التي تواجهها قارتنا الأفريقية في المرحلة الراهنة، تحديات تبعث على القلق، وتحديات تستوجب قرعَ أجراس الخطر، وتحديات تستنهض فينا حِسّ الواجب القاري وروحَ المسؤولية الجماعية".وأردف الوزير الجزائري أن "التغييرات غير الدستورية للحكومات قد صارت وللأسف مشهدًا مألوفًا في أفريقيا، لدرجة أن المنظمة القارية أُجبِرت مؤخرًا على تعليق عضوية دولتين في غضون فترةٍ وجيزة لا تتعدّى اثنينِ وأربعين يومًا".ومضى عطاف: "التدخلات الخارجية قد طغت على أغلب مواطن التوتر والتأزم والصراع في أفريقيا، حتى أصبحت مفاتيح الفك والربط بأيدي الدخلاء الأجانب، لا الفرقاءِ المحليين من أصحاب الأرض والوطن، ومن أصحاب السيادة والقرار".وأضاف وزير الخارجية الجزائري أنه "يجب تعزيز العلاقة التكاملية بين مجلس السلم والأمن الأفريقي، من جهة، ومجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن الأممي، من جهة أخرى"، مشددًا أن "وحدة مجلس السلم والأمن الأفريقي هي من تصنع وحدة مجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن الأممي"، وأن "وحدة مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن الأممي هي من تمنحها وزنًا ومصداقية وقوة وثباتًا أمام التجاذبات والاستقطابات والانقسامات، ووحدة مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن الأممي هي من تُكسِبهَا صوتًا نافذًا وقولًا فصلًا وتأثيرًا بارزًا كلما تعلق الأمر بقضايا السلم والأمن في أفريقيا".محلل السياسي لـ"سبوتنيك": أفريقيا أصبحت ساحة للصراع والنهب والتدخلات الأجنبيةقال المحلل السياسي مصطفى بورزامة، لـ"سبوتنيك"، إن "مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، يندرج ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية لتوحيد الرأي الأفريقي، في قضايا السلم والأمن، الذي يؤرق القارة الأفريقية"، مؤكدًا أن "عطاف تحدث عن ثلاثية مهمة جدًا، أولًا المسار غير الدستوري الذي تنتهجه بعض الدول الأفريقية وهذا ما يضع القارة أمام خطر التقسيم".وأردف: "الجزائر دائما تؤكد على المسار الدستوري، وترافع ضد الإرهاب، الذي امتلك مساحات كبيرة في بعض الدول الأفريقية، وبحكم قوة الجزائر في مكافحة الإرهاب، دعت دائما إلى تجفيف منابع الإرهاب، من خلال معرفة من يموله بالأموال والسلاح المتطور ويستعمله كأدوات لعدم الاستقرار".إعلامي جزائري لـ"سبوتنيك": الجزائر دائما تدعو إلى خيار حل الأزمات داخليا واحترام المسار الدستوري في القارةقال مدير جريدة "أخبار الوطن" رياض هويلي، لـ"سبوتنيك"، إن "مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا، حاول جمع الأفارقة حول خارطة طريق موحدة، رغم كل ما يحدث في القارة من اصطفافات، غذتها التدخلات الخارجية والداخلية، لكن هذا لا يمنع أن أفريقيا لديها الاتحاد الأفريقي كآلية من آليات حل النزاعات والتشاور في القضايا الأفريقية، وتحديد علاقة أفريقيا مع العالم الخارجي والاتحاد الأمريكي والصين وأوروبا واليابان وغيرها، لذا فإن الاتحاد الأفريقي يمكنه ومن خلال هذا المؤتمر أن يرسم خارطة لحل النزاعات في القارة السمراء".واعتبر المتحدث أن "وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، لخص دور الجزائر للقارة السمراء، الجزائر ترافع لحل المشاكل الأفريقية، وتعتقد أن البعض من الدول بإمكانها ان تلعب دورا محوريا في أفريقيا لبناء تنمية حقيقية، تمر عبر التحكم في الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الجزائر تريد توسيع صلاحيات الاتحاد الأفريقي ليكون أكثر فاعلية".واختتم أن "التكامل الاقتصادي ممكن اليوم وهذا ما تدعو إليه الجزائر عبر العديد من المشاريع التنموية الطاقوية والاقتصادية، التي تمولها الجزائر، دون إهمال محو المديونية التي قامت بها الجوائز لـ14 دولة أفريقية، فهي تساعد الدول خاصة الحدودية، دون التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا أكسبها احترام الدول الأفريقية، وهي نظرة متأصلة في السياسة الخارجية الجزائرية".بمشاركة 34 دولة... الجزائر تحتضن المهرجان الدولي التاسع للفن التشكيلي المعاصر

