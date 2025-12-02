https://sarabic.ae/20251202/بمشاركة-34-دولة-الجزائر-تحتضن-المهرجان-الدولي-التاسع-للفن-التشكيلي-المعاصر-1107734073.html

بمشاركة 34 دولة... الجزائر تحتضن المهرجان الدولي التاسع للفن التشكيلي المعاصر

بمشاركة 34 دولة... الجزائر تحتضن المهرجان الدولي التاسع للفن التشكيلي المعاصر

تحت شعار "ما وراء الحدود"، احتضنت الجزائر اليوم الثلاثاء، المهرجان الدولي التاسع للفن التشكيلي، الذي شارك فيه 120 فنانا من 34 دولة، مع حضور مميز للفنانين...

وقال المسؤول عن تنظيم المهرجان، الفنان حمزة بونوة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "يختلف المعرض هذا العام عن الأعوام الماضية، ففي السابق كان عبارة عن معرض جماعي وفعاليات مرافقة، بينما اليوم يدخل ضمن استراتيجية جديدة، تتمثل في دعوة أروقة فنية خاصة دولية ومحلية جديدة للعرض من داخل الجزائر وخارجه، وتشارك معنا في هذه الدورة 29 قاعة دولية" .وأشار بونوة إلى "تزايد إقبال الشباب على الفن المعاصر"، مدللًا "بجذب أصحاب الأروقة الفنية، والشباب الموهوب الذي سيجد له عقودًا وشراكات تساعده في الولوج إلى الاحتراف الحقيقي"، وأردف: "كانت تنقصنا الاستراتيجية، لكننا اليوم نحاول إيجاد مشاريع ليتمكن من خلالها الفنان الدخول إلى ساحة الفن الدولي".وبحسب عبد المولى، "أسمى ما وضعته الحضارات كان في الفن، الذي يعد كائن حي يتغذى ويحيا ويتغير ويغير أدواته"، وتابع: "مؤخرا نتحدث كثيرا عن الفن الحديث بعد فترة كلاسيكية طويلة، ونؤكد أن وصول الفن وإدراجه تاريخيًا، راجع للمرجعية الغربية، لكنه اليوم تغير مقارنة بما سبقه".وأكدت صونيا بوزيدي، الطالبة في الفن التشكيلي المعاصر، والمشاركة في المعرض لـ"سبوتنيك"، أن هذه "مشاركتها الأولى في المعرض، من خلال لوحتين تخوضان في موضوع ما وراء الحدود"، شارحة أن "اللوحة الأولى تعبر عن الحدود، التي يوجدها الإنسان لنفسه وتمنعه من الوصول لأهداف، فيما عبّرت اللوحة الثانية عن الإنسان الذي يوجد لنفسه حدود تحميه من العالم الخارجي"، متمنية أن "تُعرض هذه اللوحات في معارض دولية".

