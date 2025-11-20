https://sarabic.ae/20251120/مقهى-طونطانفيل-شاهد-حي-على-تاريخ-الجزائر-صور-وفيديو-1107325445.html

مقهى "طونطانفيل".. شاهد حي على تاريخ الجزائر.. صور وفيديو

مقهى "طونطانفيل".. شاهد حي على تاريخ الجزائر.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

يمثل مقهى "طونطانفيل"، ملتقى أهل الفن والثقافة والنخبة وعشاق الأدب والمسرح بصفة عامة، إذ يتوسط ساحة الجزائر المركزية في العاصمة، إلى جانب المسرح الوطني... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-20T12:24+0000

2025-11-20T12:24+0000

2025-11-20T12:24+0000

الجزائر

مقهى

التاريخ

السياسة

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107324223_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d3c20f202a17bdf0735667c55ef727a2.jpg

بُني مقهى "طونطانفيل"، عام 1870، على يد الأخوين تورتيل، ومنه جاء اسمه تورتيل طونطانفيل، ومنذ ذلك التاريخ استقبل المقهى الفنانين ورواد الأوبرا، كما أن موقعه الجغرافي قبالة محطة القطار، التي كانت تقل المسافرين الجزائريين من داخل الولايات، جعله ملتقى للجمهور والطبقة الشعبية من التيارات والطبقات الاجتماعية كافة.وأضاف: "طونطانفيل" من أبرز معالم الفن والثقافة في الجزائر، أنا أقوم بكل بجهدي للحفاظ عليه من خلال تحسين المظهر والواجهة مع الحفاظ على هندسته المعمارية، أنا أعشق هذا المقهى".وأوضح بوشوشي أنه بعد وفاة والده، الذي ترك له المقهى كإرث عائلي، حرص على أن "يبقى المقهى محافظا على هويته رغم العشرية السوداء، التي عاشتها الجزائر، ورغم أن الكثير من الفنانين تم اغتيالهم أمام المقهى منهم الممثل المسرحي المشهور عز الدين مجربي"، مبيّنا أن "ذلك لم يدفعه إلى غلق المكان، بل استمر فتحه لجمهور الكتاب والفنانين كفعل مقاوم سنينا طويلة".وجالت عدسة "سبوتنيك" في أروقة المقهى، حيث تنتشر صور الفنانين والكتاب الجزائريين من الرعيل الأول على الجدران، منهم محمد بن قطاف، سيد أحمد أقومي، عز الدين مجوبي، صالح أوفروت، أعمر الزاهي، كمال مسعودي، الهاشمي قروابي وغيرهم.وأردف: "أحافظ على المقهى كمتحف فني، يهتم بكل التفاصيل الدقيقة، لأن المقهى ليس مكانا للمأكل والمشرب فقط، ولكنه مكان لتبادل الأفكار والرؤى السياسية، والعوالم الثقافية وتحقيق قيم الاختلاف والتوافق".بدوره، قال الفنان الجزائري سيد علي بن سالم، وهو من رواد المقهى منذ أكثر من 30 سنة، لـ"سبوتنيك": "طونطانفيل" يجسد ذاكرتي الفنية منذ الصغر، قبل حتى أن أمتهن الفن، حيث كنا نأتي إلى هنا برفقة العائلة، وكنت معجب جدا بالرقي والتفاصيل التي يبدو عليها المقهى ورواده".وأعرب ابن سالم عن حزنه "لرحيل الرعيل الأول من الفنانين الذين تُزين صورهم المقهى، لكنه يتمنى من الجيل الجديد الحفاظ على هذا التقليد الفني، باعتبار مقهى طونطانفيل أساس حي للذاكرة الشعبية الفنية والثقافية".

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, مقهى, التاريخ, السياسة, تقارير سبوتنيك, حصري