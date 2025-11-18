https://sarabic.ae/20251118/زراعة-القطن-في-جنوبي-الجزائر-بين-تنويع-الاقتصاد-والحتمية-الزراعية-1107255656.html

زراعة القطن في جنوبي الجزائر.. بين تنويع الاقتصاد والحتمية الزراعية

وتتجه السلطات الجزائرية اليوم إلى تعزيز الاقتصاد الوطني بالبحث عن مصادر جديدة لتطوير الصناعة ومنها النسيجية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، في ظل تجارب سابقة في ولايات جنوبية أثبتت نجاحها في عملية الإنتاج.وأكد الوزير أنه "سيتم تأهيل شبكات السقي، تقييم الآبار، وربط الأرضية بالشبكة الكهربائية لضمان استمرارية النشاط، ضمن توجه جديد يهدف إلى استعادة زخم الجزائر في إنتاج الذهب الأبيض أو القطن، وخلق ديناميكية إنتاجية في الجنوب تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق مناصب شغل جديدة".وفي السياق ذاته، أفاد المهندس الزراعي بوشول بوسلهام لـ"سبوتنيك"، بأن الجنوب الجزائري يملك كل مؤهلات زراعة وإنتاج القطنوأكد بوسلهام أن "الطقس الجزائري الصحراوي مناسب جدا للقطن لأنه يحتاج حرارة عالية وضوء قوي وفترة جفاف طويلة، لكن التحدي الأكبر هو الماء، ولأن القطن يستهلك كمية معتبرة لذلك تعزيز نجاحه يكون عبر الري بالتنقيط أو الري تحت السطحي واختيار أصناف قصيرة الدورة، وقادرة على تحمل الملوحة واستعمال التغطية الأرضية لتقليل التبخر واعتماد جداول ري مبنية على الاحتياج الفعلي للنبات مع مراقبة ملوحة التربة والماء بانتظام".واعتبر أن "الجزائر يمكنها الاستثمار في القطن وتحقيق اكتفاء ذاتي جزئي ثم الانتقال نحو التصدير، إذا تم توفير ثلاثة عناصر أساسية وهي الماء والتقنية والبنية الصناعية لأن القطن يحتاج إدارة دقيقة للماء والملوحة وإلا تتدهور التربة كما يحتاج محالج ومصانع نسيج لخلق سلسلة قيمة كاملة والتحديات تكمن في تكلفة الري في الصحراء ومحدودية الموارد المائية والمنافسة العالمية القوية، لكن إذا تم تبني ري عالي الكفاءة وطاقة شمسية للتحلية وأصناف ملائمة للمناخ الصحراوي فالمشروع قابل للنجاح على المدى المتوسط مع آفاق كبيرة للصناعة النسيجية المحلية".وقال تميم: إن الجزائر تسعى لتحقيق الأمن الغذائي في المجال الفلاحي، والقطن من بين المنتوجات التي تحقق هذا الأمن خاصة في مجال صناعة النسيج، مضيفا: "صحيح هذه الصناعة متأخرة في الجزائر، لكن من الممكن أن تحدث طفرة بناء على استثمارات جديدة".وأكد تميم أنه وحسب الخبراء، فهناك تأكيد أن الصحراء الجزائرية تستطيع رفع التحدي في كل المنتوجات الفلاحية وإحياء مشاريع مماثلة، خاصة إذا نجحت الخطوات الأولى ، فإننا سنذهب إلى توسيع الاستثمار والاستفادة من تجارب الدول العربية الرائدة في هذا المجال مثل دولة مصر.وأضاف أن "التجارب المستحدثة في الفلاحة ليست جديدة في الجزائر، قبل الآن جربت البلاد زراعة النباتات الزيتية، وكانت فكرة نجاحها مستعبدة وهي اليوم في تطور مستمر، لذا فإن الاستعانة بخبراء من دول أخرى، سيجعل من التجربة ناجحة وستتوسع في ولايات جديدة، خاصة مع التقسيم الإداري الجديد الذي يساعد على استمرار التجربة وتعميمها".الجزائر تتحفظ على سفينة فرنسيةبمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية.. فيديو وصور

