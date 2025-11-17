https://sarabic.ae/20251117/ترقية-11-محافظة-جزائرية-إلى-مصاف-ولايات-كاملة-الصلاحيات-التنمية-المحلية-رهان-الرئيس-تبون-1107208268.html

ترقية 11 محافظة جزائرية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات.. التنمية المحلية... رهان الرئيس تبون

وافق مجلس الوزراء في الجزائر الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، على ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ويتعلق الأمر -حسب...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_45c17579a3e553b8f107c2a254ef43b2.jpg

ولاقت الخطوة تثميناً رسمياً وشعبياً وحزبياً كبيراً، بعد أن كان إعادة التقسيم الإداري وزيادة عدد الولايات الجزائرية مطلباً شعبياً لسنوات ماضية، نظراً لاتساع مساحة الجزائر جغرافياً، والإمكانيات المادية والبشرية التي تحوزها، مع العلم أن هذه الزيادة في عدد الولايات هي الثانية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي كان قد وعد بهذا في حملته الانتخابية السنة الماضية.ويأتي التركيز على التقسيم الإداري في الجزائر الذي كان 48 ولاية، ثم انتقل إلى 58 ولاية، ليصل اليوم إلى عتبة 69 ولاية، نظراً للاهتمام الشعبي بسكان عدد من هذه المقاطعات التي ارتقت إلى مصاف ولايات، فهي مناطق ذات طابع تنموي واجتماعي وتاريخي كبير، خاصة أن سكان هذه المدن في الجزائر يمتعضون من عدم تحويلها لولاية وإبقائها تابعة لولايات أخرى، وهو ما يجعل هذا الموضوع حتمية اقتصادية.وفي أولى ردود الفعل الحزبية، يسجل حزب جبهة التحرير الوطني في بيان رسمي، باعتزاز القرارات الأخيرة لاجتماع مجلس الوزراء، معتبراً إياها تجسيداً فعلياً لالتزامات الرئيس عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية.وأضاف إن استحداث ولايات جديدة بصلاحيات كاملة يؤكد مرة أخرى أن السلطات العليا وعلى رأسها الرئيس ماضية في تجسيد الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تحقيق الرقي والازدهار لبلدنا الحبيب. كما أشادت حركة البناء الوطني التي يرأسها عبد القادر بن قرينة، بالقرار، وقال رئيسها: نبارك في حركة البناء وفاء الرئيس بترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة، في خطوة تعكس الإدارة السياسية في تعزيز اللامركزية ودعم مسار التنمية المتوازنة عبر مختلف مناطق الوطن، متمنين أن تساهم هذه الترقية في تعزيز الإطار المؤسساتي وتلبية تطلعات المواطنين نحو خدمة عمومية أكثر فعالية.وأكد سليماني أن هذا التقسيم الإداري الجديد سوف يخلق مناصب شغل جديدة سواء مباشرة أو غير مباشرة في القطاعين الخاص والعام والعشرات من المناطق الصناعية، خاصة أن قانون الاستثمار سيعطي مزايا للولايات الداخلية فيما يخص القروض والتمويل.واعترف المتحدث أن هناك تحديات كبيرة، وتساءل من أين سيتم تمويل هذه الولايات خاصة مع تسجيل عجز في الميزانية والنفقات مؤخراً، لهذا يجب على هذه الولايات الاعتماد على التمويل الذاتي والاستثمار وخلق كتلة يد عاملة كبيرة جداً، إذ يجب أن تكون هناك تنمية محلية واستقلالية في التمويل لهذه الولايات المستحدثة، حيث سيتم ربطها بالموانئ والمطارات، وخلق مؤسسات اقتصادية ناشئة والقطارات السريعة خاصة في الهضاب العليا.كما أكد أن لهذه الخطوة أبعاداً سياسية تتمثل في تمكين الولايات من تمثيل إداري في مجلس الأمة، وبهذا نضمن وصول صوت الشعب إلى السلطة عن طريق ممثلين شرعيين يمثلونها في الهياكل المركزية.وأضاف المتحدث أن الهدف تعميم إصلاح التقسيم الإداري ليشمل المناطق الجنوبية لأسباب كثيرة، أبرزها الاكتظاظ السكاني، التباعد الجغرافي الذي يعيق أداء السلطات المحلية في هذه المناطق والصعوبات في التحكم في الملفات الأمنية والتنموية.ولعل الهدف الأبرز تسهيل الاستثمار وتسريع وتيرة المشاريع وتغليب منطق تقريب الإدارة من المواطن من خلال تخفيض الضغط على الإدارات المركزية وتحسين جودة الخدمات المدنية والبلديات والسكن والنقل والصحة والتعليم وتعزيز قدرات الرقابة الإدارية عبر هياكل محلية مستحدثة محلياً.كما أن هناك دوافع استراتيجية واقتصادية بالدرجة الأولى، هذه الولايات الجديدة لديها موارد طبيعية كبيرة غير مستغلة، أراضٍ زراعية ومناطق حدودية، مع مواقع محورية بالنسبة لحركة النقل، الكثافة السكانية التي تحتاج إلى برامج عمرانية وهيكلية جديدة، وترقية هذه المناطق إلى ولايات سيحولها إلى أقطاب نمو.وعن انعكاسات القرار يقول بوهيدل: فهي إدارية بحتة وتهدف لتحسين فعالية الإدارة، فمن المتوقع توزيع أكبر للمهام والصلاحيات وتخفيف العبء على الولايات الأم التي كانت تابعة لها، والتقليص من البيروقراطية التي يريد تبون محاربتها في أكثر من مناسبة.كما أن الخطوة ستمكن من بناء مؤسسات محلية جديدة من خلال إنشاء مقرات للولايات الجديدة، ومديريات تنفيذية مختلفة في مجالات الطاقة، التربية والتعليم والثقافة بالإضافة إلى مجالس ولائية لاحقاً، وستساهم في خلق جهاز إداري محلي جديد.سياسياً يعتبر بوهيدل أن الخطوة ستعيد تشكيل الخارطة السياسية المحلية لهذه المناطق، وستساهم في إعادة ترتيب الكتل الانتخابية، وإعادة التمثيل النيابي في البرلمان، الذي سيعيد توزيع النفوذ السياسي التقليدي للأحزاب السياسية الكلاسيكية، من خلال فتح فضاءات نيابية جديدة، وهذا يؤدي إلى تعزيز الاستقرار في ظل مناطق كانت تشتكي من التهميش وتقليل الشعور بالظلم وزيادة الثقة في الدولة.

