الجزائر تتحفظ على سفينة فرنسية

سبوتنيك عربي

كشف إعلام جزائري أنه تم التحفظ على سفينة تابعة لشركة النقل الفرنسية "كورسيكا لينيا"، بميناء الجزائر العاصمة، منذ يوم الأربعاء الماضي. 15.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت مصادر في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية، أن قرار التحفظ على سفينة "جون نيكولي" جاء نتيجة وجود عيوب تقنية تمنع السفينة من الإبحار بأمان.ولفتت الصحيفة إلى أن السفينة كانت تقوم برحلات بحرية منتظمة لنقل المسافرين بين الجزائر العاصمة وميناء مرسيليا.واشتكى الركاب الذين حجزوا للسفر على متن السفينة إلى مرسيليا، من تلقيهم إشعارات متكررة عبر الرسائل النصية على مدى 72 ساعة تفيد بتأخر الرحلة، دون تحديد موعد محدد للإبحار، وفقا لموقع "سبق برس" الجزائري.وأعلنت شركة الشحن الفرنسية "كورسيكا لينيا" عن إلغاء آخر رحلة على خط بجاية - مرسيليا، التي كان مقررا لها أمس الجمعة، وذلك بعد أن ألغت الرحلة المتجهة من سيت إلى بجاية يوم الخميس الماضي، وفقا لوسائل إعلام فرنسية. وأوضحت الشركة الفرنسية أن "الإلغاء جاء لأسباب تشغيلية"، ودعت المسافرين المتأثرين للتواصل مع خدمة العملاء لمعرفة البدائل المتاحة. وأضافت التقارير الفرنسية أن "هذه التعديلات تشير إلى فترة من عدم الاستقرار التشغيلي على خط بجاية - مرسيليا، الذي تُشغله "كورسيكا لينيا"، حصريا في الوقت الحالي".

