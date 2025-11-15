عربي
الجزائر تتحفظ على سفينة فرنسية
كشف إعلام جزائري أنه تم التحفظ على سفينة تابعة لشركة النقل الفرنسية "كورسيكا لينيا"، بميناء الجزائر العاصمة، منذ يوم الأربعاء الماضي.
وأوضحت مصادر في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية، أن قرار التحفظ على سفينة "جون نيكولي" جاء نتيجة وجود عيوب تقنية تمنع السفينة من الإبحار بأمان.ولفتت الصحيفة إلى أن السفينة كانت تقوم برحلات بحرية منتظمة لنقل المسافرين بين الجزائر العاصمة وميناء مرسيليا.واشتكى الركاب الذين حجزوا للسفر على متن السفينة إلى مرسيليا، من تلقيهم إشعارات متكررة عبر الرسائل النصية على مدى 72 ساعة تفيد بتأخر الرحلة، دون تحديد موعد محدد للإبحار، وفقا لموقع "سبق برس" الجزائري.وأعلنت شركة الشحن الفرنسية "كورسيكا لينيا" عن إلغاء آخر رحلة على خط بجاية - مرسيليا، التي كان مقررا لها أمس الجمعة، وذلك بعد أن ألغت الرحلة المتجهة من سيت إلى بجاية يوم الخميس الماضي، وفقا لوسائل إعلام فرنسية. وأوضحت الشركة الفرنسية أن "الإلغاء جاء لأسباب تشغيلية"، ودعت المسافرين المتأثرين للتواصل مع خدمة العملاء لمعرفة البدائل المتاحة. وأضافت التقارير الفرنسية أن "هذه التعديلات تشير إلى فترة من عدم الاستقرار التشغيلي على خط بجاية - مرسيليا، الذي تُشغله "كورسيكا لينيا"، حصريا في الوقت الحالي".
الجزائر تتحفظ على سفينة فرنسية

09:23 GMT 15.11.2025
© Photo: EPAالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Photo: EPA
كشف إعلام جزائري أنه تم التحفظ على سفينة تابعة لشركة النقل الفرنسية "كورسيكا لينيا"، بميناء الجزائر العاصمة، منذ يوم الأربعاء الماضي.
وأوضحت مصادر في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية، أن قرار التحفظ على سفينة "جون نيكولي" جاء نتيجة وجود عيوب تقنية تمنع السفينة من الإبحار بأمان.
ولفتت الصحيفة إلى أن السفينة كانت تقوم برحلات بحرية منتظمة لنقل المسافرين بين الجزائر العاصمة وميناء مرسيليا.
واشتكى الركاب الذين حجزوا للسفر على متن السفينة إلى مرسيليا، من تلقيهم إشعارات متكررة عبر الرسائل النصية على مدى 72 ساعة تفيد بتأخر الرحلة، دون تحديد موعد محدد للإبحار، وفقا لموقع "سبق برس" الجزائري.
وأعلنت شركة الشحن الفرنسية "كورسيكا لينيا" عن إلغاء آخر رحلة على خط بجاية - مرسيليا، التي كان مقررا لها أمس الجمعة، وذلك بعد أن ألغت الرحلة المتجهة من سيت إلى بجاية يوم الخميس الماضي، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
البرلمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
فرنسا.. النواب يصوتون بأغلبية ضئيلة ضد اتفاقية الهجرة مع الجزائر بعد 56 عاما
30 أكتوبر, 20:25 GMT
وأوضحت الشركة الفرنسية أن "الإلغاء جاء لأسباب تشغيلية"، ودعت المسافرين المتأثرين للتواصل مع خدمة العملاء لمعرفة البدائل المتاحة.

كما أعلنت "كورسيكا لينيا" عن تعديلات على رحلات عدة، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إذ تم تقديم موعد رحلتين، رحلة 29 نوفمبر الجاري إلى 28 من الشهر ذاته، ورحلة 13 ديسمبر المقبل إلى 12 من الشهرذاته، على متن سفينة "جان نيكولي".

وأضافت التقارير الفرنسية أن "هذه التعديلات تشير إلى فترة من عدم الاستقرار التشغيلي على خط بجاية - مرسيليا، الذي تُشغله "كورسيكا لينيا"، حصريا في الوقت الحالي".
