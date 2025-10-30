https://sarabic.ae/20251030/فرنسا-النواب-يصوتون-بأغلبية-ضئيلة-ضد-اتفاقية-الهجرة-مع-الجزائر-بعد-56-عاما-1106574164.html

فرنسا.. النواب يصوتون بأغلبية ضئيلة ضد اتفاقية الهجرة مع الجزائر بعد 56 عاما

فرنسا.. النواب يصوتون بأغلبية ضئيلة ضد اتفاقية الهجرة مع الجزائر بعد 56 عاما

وافق النواب الفرنسيون، اليوم الخميس، بأغلبية ضئيلة، على قرار يندد باتفاقية الهجرة لعام 1968 بين فرنسا والجزائر، في خطوة أثارت توترات سياسية ودبلوماسية بين... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

وأُقر الاقتراح غير الملزم، الذي قدمه حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، بأغلبية 185 صوتا مقابل 184، مسجلا أول انتصار تشريعي لحزب مارين لوبان.ويدعو القرار، بعد نحو 6 عقود على الاتفاق الأصلي، إلى إنهاء ما وصفه النواب بـ"نظام هجرة خاص" يمنح الجزائريين حقوقا تفضيلية في الإقامة والعمل والمزايا الاجتماعية في فرنسا.ووصف النائب، غيوم بيغو، الاتفاقية بأنها "نظام استثنائي للغاية"، مؤكدا أن فرنسا ما زالت تحترم الاتفاقية بينما لا يلتزم الشريك الجزائري بها.وحظي القرار بدعم غير متوقع من نواب حزب الجمهوريين اليميني الوسطي وحزب آفاق، في حين قاوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحكومته الدعوات لإنهاء الاتفاقية.ويأتي التصويت وسط تصاعد التوترات الفرنسية الجزائرية، بعد طرد فرنسا دبلوماسيين جزائريين والخلافات حول سياسات التأشيرات.وتعرضت الاتفاقية لانتقادات المحافظين الذين يرونها قديمة، فيما حذرت الأحزاب اليسارية من أن القرار لا يقدم إطارا قانونيا بديلا، ما قد يخلق فراغا قانونيا يعقد إدارة الهجرة بين فرنسا والجزائر، وفق رأيهم.

