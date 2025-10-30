فرنسا.. النواب يصوتون بأغلبية ضئيلة ضد اتفاقية الهجرة مع الجزائر بعد 56 عاما

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
فرنسا.. النواب يصوتون بأغلبية ضئيلة ضد اتفاقية الهجرة مع الجزائر بعد 56 عاما
فرنسا.. النواب يصوتون بأغلبية ضئيلة ضد اتفاقية الهجرة مع الجزائر بعد 56 عاما
سبوتنيك عربي
الجزائر
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وأُقر الاقتراح غير الملزم، الذي قدمه حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، بأغلبية 185 صوتا مقابل 184، مسجلا أول انتصار تشريعي لحزب مارين لوبان.ويدعو القرار، بعد نحو 6 عقود على الاتفاق الأصلي، إلى إنهاء ما وصفه النواب بـ"نظام هجرة خاص" يمنح الجزائريين حقوقا تفضيلية في الإقامة والعمل والمزايا الاجتماعية في فرنسا.ووصف النائب، غيوم بيغو، الاتفاقية بأنها "نظام استثنائي للغاية"، مؤكدا أن فرنسا ما زالت تحترم الاتفاقية بينما لا يلتزم الشريك الجزائري بها.وحظي القرار بدعم غير متوقع من نواب حزب الجمهوريين اليميني الوسطي وحزب آفاق، في حين قاوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحكومته الدعوات لإنهاء الاتفاقية.ويأتي التصويت وسط تصاعد التوترات الفرنسية الجزائرية، بعد طرد فرنسا دبلوماسيين جزائريين والخلافات حول سياسات التأشيرات.وتعرضت الاتفاقية لانتقادات المحافظين الذين يرونها قديمة، فيما حذرت الأحزاب اليسارية من أن القرار لا يقدم إطارا قانونيا بديلا، ما قد يخلق فراغا قانونيا يعقد إدارة الهجرة بين فرنسا والجزائر، وفق رأيهم.
الجزائر
أخبار فرنسا
فرنسا.. النواب يصوتون بأغلبية ضئيلة ضد اتفاقية الهجرة مع الجزائر بعد 56 عاما

© AP Photo / Michel Eulerالبرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي - سبوتنيك عربي
© AP Photo / Michel Euler
وافق النواب الفرنسيون، اليوم الخميس، بأغلبية ضئيلة، على قرار يندد باتفاقية الهجرة لعام 1968 بين فرنسا والجزائر، في خطوة أثارت توترات سياسية ودبلوماسية بين البلدين.
وأُقر الاقتراح غير الملزم، الذي قدمه حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، بأغلبية 185 صوتا مقابل 184، مسجلا أول انتصار تشريعي لحزب مارين لوبان.
ويدعو القرار، بعد نحو 6 عقود على الاتفاق الأصلي، إلى إنهاء ما وصفه النواب بـ"نظام هجرة خاص" يمنح الجزائريين حقوقا تفضيلية في الإقامة والعمل والمزايا الاجتماعية في فرنسا.
باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
فرنسا ترفع عدد تأشيرات الدراسة للجزائريين لتتجاوز 8 آلاف تأشيرة في 2026
1 أكتوبر, 06:31 GMT
ووصف النائب، غيوم بيغو، الاتفاقية بأنها "نظام استثنائي للغاية"، مؤكدا أن فرنسا ما زالت تحترم الاتفاقية بينما لا يلتزم الشريك الجزائري بها.
وحظي القرار بدعم غير متوقع من نواب حزب الجمهوريين اليميني الوسطي وحزب آفاق، في حين قاوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحكومته الدعوات لإنهاء الاتفاقية.
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
في تصعيد جديد... فرنسا تعلن تقليص عدد طلبات التأشيرة بسفارتها في الجزائر
27 أغسطس, 09:28 GMT
ويأتي التصويت وسط تصاعد التوترات الفرنسية الجزائرية، بعد طرد فرنسا دبلوماسيين جزائريين والخلافات حول سياسات التأشيرات.
وتعرضت الاتفاقية لانتقادات المحافظين الذين يرونها قديمة، فيما حذرت الأحزاب اليسارية من أن القرار لا يقدم إطارا قانونيا بديلا، ما قد يخلق فراغا قانونيا يعقد إدارة الهجرة بين فرنسا والجزائر، وفق رأيهم.
