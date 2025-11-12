https://sarabic.ae/20251112/مباحثات-روسية-جزائرية-لرفع-حجم-المبادلات-التجارية-بين-البلدين-1107056272.html
بحث مسؤول في وزارة التجارة الخارجية الجزائرية مع رئيس مركز التصدير الروسي المكلف بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، آليات رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات التصدير واللوجستيات والمعايير التقنية.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: "تم اليوم في مقر الوزارة عقد اجتماع عمل تقني بين إطارات الوزارة برئاسة المكلف بتسيير الأمانة العامة، عبد السلام جحنيط، والوفد الروسي برئاسة رئيس مركز التصدير الروسي المكلف بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إسرافيل علي زاد".
وأضاف أنه "تم خلال اللقاء بحث آليات رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات التصدير، اللوجستيك، والمعايير التقنية، إلى جانب تشجيع الشراكة بين المتعاملين في البلدين".
وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل التنسيق بين الهيئات الاقتصادية وتنظيم فعاليات ومعارض متبادلة لتوسيع الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والروس.
وأكد الطرفان على "العمل المشترك لرفع المبادلات التجارية إلى مستويات أعلى، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وروسيا".
ومطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده وروسيا وتفعيل شراكات أوسع تشمل مجالات الصناعة والزراعة والتبادل العلمي والتقني.
وفي منتصف حزيران/يونيو 2023، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين
والجزائري عبد المجيد تبون، محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال عنه بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.