صرخة فتاة تنقذ سكان بناء قبل انهياره في الجزائر

سبوتنيك عربي

أثارت فتاة صغيرة موجة واسعة من الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، بعدما أسهمت في إنقاذ العشرات من سكان بناء سكني انهار صباح أمس السبت في العاصمة. 16.11.2025, سبوتنيك عربي

ففي بلدية حسين داي شرقي العاصمة الجزائر، انهارت 4 طوابق من الجهة اليمنى لبناء يقع في شارع "رابح موساوي"، ما أسفر عن إصابة شخص واحد نُقل إلى مستشفى "مصطفى باشا" الجامعي، فيما تم إجلاء الناجين و27 شخصًا من المبنيين المجاورين كإجراء احترازي.ووفق روايات السكان، فقد دوّى صوت صرخة أطلقتها فتاة صغيرة بعد أن لاحظت مؤشرًا غير طبيعي في المبنى، فبادرت إلى تنبيه الجميع، وهو ما مكّنهم من النجاة قبل لحظات فقط من الانهيار الذي وقع في ثوانٍ معدودة.وقد أشاد السكان بشجاعة الفتاة وفطنتها التي أنقذت أرواحهم.ورجّحت الإدارة أن تكون هذه الأعمال السبب المحتمل للحادث، كما أوضحت أن البناء خضع لأشغال ترميم، العام الماضي، ضمن برنامج تأهيل الأبنية القديمة بالعاصمة.

