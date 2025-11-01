الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد
الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد
أحيت الجزائر، اليوم السبت، الذكرى الواحدة والسبعين لذكرى ثورة الأول من نوفمبر / تشرين الثاني عام 1954، التي تكللت باستقلال الجزائر من فرنسا بعد احتلال استمر... 01.11.2025
الجزائر
الثورة
استقلال
أخبار فرنسا
تقارير سبوتنيك
حصري
وامتدت الاحتفالات الرسمية والشعبية، من قصر الشعب في العاصمة الجزائرية، حيث حضر الرئيس عبد المجيد تبون مراسم حفل إسداء الأوسمة، واستعرض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني، وعمّت جميع أنحاء البلاد ابتهاجًا وتخليدًا لذكرى الثورة.وشهدت المحافظات الجزائرية البالغ عددها 58، احتفالات شعبية في الساحات المركزية على غرار الجزائر العاصمة، حيث شهدت ساحة البريد المركزي احتفالًا شعبًيا ضخمًا، بدأ بعرض للوحات تشكيلية وعروض مسرحية، انتهاء بمعارض تتحدث عن تاريخ الثورة، مع مشاركة فنانين وحرفيين من مختلف أنحاء العاصمة.وقالت فاطمة قير، مشاركة في احتفالات ذكرى الثورة لوكالة "سبوتنيك": "وجودي في ساحة البريد المركزي له دلالة ورمزية واسعة، فهي الساحة التي شهدت مقاومة الجزائريين للاستعمار".من جهته قال حنافي فرار، (مشارك في الاحتفال)، في تصريح لـ"سبوتنيك": "المناسبة عظيمة، تثبت أن للحرية ثمن كبير تم دفعه على امتداد سبع سنوات من الكفاح المسلح والثوري للمجاهدين، وأن الجزائر اليوم إذ تحتفل بالحدث، تواصل مسيرتها في البناء الديمقراطي للبلاد، بسواعد أبنائها المخلصين".وأضاف: "تمثل هذه الذكرى فرصة لإبراز القوة والتضحية في سبيل استمرار البناء والتشييد، ونحن نحتاج اليوم إلى تدريس الثورة بشكل أكبر وإدخالها في المناهج التربوية، خاصة أن الدستور يلزم جميع المواطنين بحماية الجزائر"، وأردف: "هناك تحول تعيشه البلاد وعلى الجميع أن ينخرط فيه من خلال ممارسة الحقوق والواجبات كاملة".وشدد بودهان على المطلب الجزائري وهو "ضرورة اعتراف فرنسا بمجازرها، لأن ما قامت به فرنسا في الجزائر لا يسقط بالتقادم، ويجب عليها الاعتراف والاعتذار عن كل ما قامت به خلال قرن وثلاثين سنة".
الجزائر
أخبار فرنسا
أحيت الجزائر، اليوم السبت، الذكرى الواحدة والسبعين لذكرى ثورة الأول من نوفمبر / تشرين الثاني عام 1954، التي تكللت باستقلال الجزائر من فرنسا بعد احتلال استمر 132 عامًا.
وامتدت الاحتفالات الرسمية والشعبية، من قصر الشعب في العاصمة الجزائرية، حيث حضر الرئيس عبد المجيد تبون مراسم حفل إسداء الأوسمة، واستعرض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني، وعمّت جميع أنحاء البلاد ابتهاجًا وتخليدًا لذكرى الثورة.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر، أنه أقيمت في هذه المناسبة نشاطات سياسية وثقافية وفنية عدة، من ندوات، ومحاضرات، وعروض عسكرية وفنية، تمجد الثورة الجزائرية التي قادتها البلاد ضد المستعمر الفرنسي من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، ولغاية 5 يوليو/ تموز 1962 وهو تاريخ استقلال الجزائر.

وشهدت المحافظات الجزائرية البالغ عددها 58، احتفالات شعبية في الساحات المركزية على غرار الجزائر العاصمة، حيث شهدت ساحة البريد المركزي احتفالًا شعبًيا ضخمًا، بدأ بعرض للوحات تشكيلية وعروض مسرحية، انتهاء بمعارض تتحدث عن تاريخ الثورة، مع مشاركة فنانين وحرفيين من مختلف أنحاء العاصمة.
وقالت فاطمة قير، مشاركة في احتفالات ذكرى الثورة لوكالة "سبوتنيك": "وجودي في ساحة البريد المركزي له دلالة ورمزية واسعة، فهي الساحة التي شهدت مقاومة الجزائريين للاستعمار".
وأضافت: "هذا الاحتفال له رمزية كبيرة بالنسبة للذاكرة الجمعية في الجزائر، وهي مقاومة ضد النسيان، وبهدف تخليد البطولات التي قام به أكثر من مليون ونصف مليون شهيد".
من جهته قال حنافي فرار، (مشارك في الاحتفال)، في تصريح لـ"سبوتنيك": "المناسبة عظيمة، تثبت أن للحرية ثمن كبير تم دفعه على امتداد سبع سنوات من الكفاح المسلح والثوري للمجاهدين، وأن الجزائر اليوم إذ تحتفل بالحدث، تواصل مسيرتها في البناء الديمقراطي للبلاد، بسواعد أبنائها المخلصين".
بدوره، قال العضو السابق في المجلس الدستوري، موسى بودهان، في تصريح لـ"سبوتنيك": "لا يختلف اثنان أن الثورة الجزائرية ملهمة لكل الشعوب العربية، ولجميع الشعوب المستضعفة منها، كالشعب الفلسطيني، وخاصة من خلال المقاومات الشعبية التي استمرت لأكثر من قرن، قبل أن تندلع الثورة بقوة السلاح".
وأضاف: "تمثل هذه الذكرى فرصة لإبراز القوة والتضحية في سبيل استمرار البناء والتشييد، ونحن نحتاج اليوم إلى تدريس الثورة بشكل أكبر وإدخالها في المناهج التربوية، خاصة أن الدستور يلزم جميع المواطنين بحماية الجزائر"، وأردف: "هناك تحول تعيشه البلاد وعلى الجميع أن ينخرط فيه من خلال ممارسة الحقوق والواجبات كاملة".
وتابع بودهان: "في هذا الإطار ارتكبت فرنسا أبشع المجازر ضد الجزائر، حاولت بكل الطرق محو شعب وطمس هويته، واستعملت في ذلك أسلحة محظورة دوليا، كالأسلحة النووية، في الصحراء الجزائرية، حيث ما زال السكان إلى اليوم في الجنوب الجزائريين يولدون بتشوهات خلقية" .
وشدد بودهان على المطلب الجزائري وهو "ضرورة اعتراف فرنسا بمجازرها، لأن ما قامت به فرنسا في الجزائر لا يسقط بالتقادم، ويجب عليها الاعتراف والاعتذار عن كل ما قامت به خلال قرن وثلاثين سنة".
