الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد
الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد
© Sputnik . Djahida Ramdani
أحيت الجزائر، اليوم السبت، الذكرى الواحدة والسبعين لذكرى ثورة الأول من نوفمبر / تشرين الثاني عام 1954، التي تكللت باستقلال الجزائر من فرنسا بعد احتلال استمر 132 عامًا.
وامتدت الاحتفالات الرسمية والشعبية، من قصر الشعب في العاصمة الجزائرية، حيث حضر الرئيس عبد المجيد تبون مراسم حفل إسداء الأوسمة، واستعرض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني، وعمّت جميع أنحاء البلاد ابتهاجًا وتخليدًا لذكرى الثورة.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر، أنه أقيمت في هذه المناسبة نشاطات سياسية وثقافية وفنية عدة، من ندوات، ومحاضرات، وعروض عسكرية وفنية، تمجد الثورة الجزائرية التي قادتها البلاد ضد المستعمر الفرنسي من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، ولغاية 5 يوليو/ تموز 1962 وهو تاريخ استقلال الجزائر.
وشهدت المحافظات الجزائرية البالغ عددها 58، احتفالات شعبية في الساحات المركزية على غرار الجزائر العاصمة، حيث شهدت ساحة البريد المركزي احتفالًا شعبًيا ضخمًا، بدأ بعرض للوحات تشكيلية وعروض مسرحية، انتهاء بمعارض تتحدث عن تاريخ الثورة، مع مشاركة فنانين وحرفيين من مختلف أنحاء العاصمة.
وقالت فاطمة قير، مشاركة في احتفالات ذكرى الثورة لوكالة "سبوتنيك": "وجودي في ساحة البريد المركزي له دلالة ورمزية واسعة، فهي الساحة التي شهدت مقاومة الجزائريين للاستعمار".
الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد
الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأضافت: "هذا الاحتفال له رمزية كبيرة بالنسبة للذاكرة الجمعية في الجزائر، وهي مقاومة ضد النسيان، وبهدف تخليد البطولات التي قام به أكثر من مليون ونصف مليون شهيد".
من جهته قال حنافي فرار، (مشارك في الاحتفال)، في تصريح لـ"سبوتنيك": "المناسبة عظيمة، تثبت أن للحرية ثمن كبير تم دفعه على امتداد سبع سنوات من الكفاح المسلح والثوري للمجاهدين، وأن الجزائر اليوم إذ تحتفل بالحدث، تواصل مسيرتها في البناء الديمقراطي للبلاد، بسواعد أبنائها المخلصين".
الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد
الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد
© Sputnik . Djahida Ramdani
بدوره، قال العضو السابق في المجلس الدستوري، موسى بودهان، في تصريح لـ"سبوتنيك": "لا يختلف اثنان أن الثورة الجزائرية ملهمة لكل الشعوب العربية، ولجميع الشعوب المستضعفة منها، كالشعب الفلسطيني، وخاصة من خلال المقاومات الشعبية التي استمرت لأكثر من قرن، قبل أن تندلع الثورة بقوة السلاح".
الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد
الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأضاف: "تمثل هذه الذكرى فرصة لإبراز القوة والتضحية في سبيل استمرار البناء والتشييد، ونحن نحتاج اليوم إلى تدريس الثورة بشكل أكبر وإدخالها في المناهج التربوية، خاصة أن الدستور يلزم جميع المواطنين بحماية الجزائر"، وأردف: "هناك تحول تعيشه البلاد وعلى الجميع أن ينخرط فيه من خلال ممارسة الحقوق والواجبات كاملة".
الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد
الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد
© Sputnik . Djahida Ramdani
وتابع بودهان: "في هذا الإطار ارتكبت فرنسا أبشع المجازر ضد الجزائر، حاولت بكل الطرق محو شعب وطمس هويته، واستعملت في ذلك أسلحة محظورة دوليا، كالأسلحة النووية، في الصحراء الجزائرية، حيث ما زال السكان إلى اليوم في الجنوب الجزائريين يولدون بتشوهات خلقية" .
وشدد بودهان على المطلب الجزائري وهو "ضرورة اعتراف فرنسا بمجازرها، لأن ما قامت به فرنسا في الجزائر لا يسقط بالتقادم، ويجب عليها الاعتراف والاعتذار عن كل ما قامت به خلال قرن وثلاثين سنة".