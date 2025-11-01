https://sarabic.ae/20251101/الجزائر-تحيي-الذكرى-الـ71-للثورة-رؤية-رسمية-وشعبية-لمواصلة-البناء-والتشييد-1106639615.html

الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد

الجزائر تحيي الذكرى الـ71 للثورة... رؤية رسمية وشعبية لمواصلة البناء والتشييد

سبوتنيك عربي

أحيت الجزائر، اليوم السبت، الذكرى الواحدة والسبعين لذكرى ثورة الأول من نوفمبر / تشرين الثاني عام 1954، التي تكللت باستقلال الجزائر من فرنسا بعد احتلال استمر... 01.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-01T14:21+0000

2025-11-01T14:21+0000

2025-11-01T14:21+0000

الجزائر

الثورة

استقلال

أخبار فرنسا

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106636807_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7c1595ec72a05e5914f42d96f38428d6.jpg

وامتدت الاحتفالات الرسمية والشعبية، من قصر الشعب في العاصمة الجزائرية، حيث حضر الرئيس عبد المجيد تبون مراسم حفل إسداء الأوسمة، واستعرض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني، وعمّت جميع أنحاء البلاد ابتهاجًا وتخليدًا لذكرى الثورة.وشهدت المحافظات الجزائرية البالغ عددها 58، احتفالات شعبية في الساحات المركزية على غرار الجزائر العاصمة، حيث شهدت ساحة البريد المركزي احتفالًا شعبًيا ضخمًا، بدأ بعرض للوحات تشكيلية وعروض مسرحية، انتهاء بمعارض تتحدث عن تاريخ الثورة، مع مشاركة فنانين وحرفيين من مختلف أنحاء العاصمة.وقالت فاطمة قير، مشاركة في احتفالات ذكرى الثورة لوكالة "سبوتنيك": "وجودي في ساحة البريد المركزي له دلالة ورمزية واسعة، فهي الساحة التي شهدت مقاومة الجزائريين للاستعمار".من جهته قال حنافي فرار، (مشارك في الاحتفال)، في تصريح لـ"سبوتنيك": "المناسبة عظيمة، تثبت أن للحرية ثمن كبير تم دفعه على امتداد سبع سنوات من الكفاح المسلح والثوري للمجاهدين، وأن الجزائر اليوم إذ تحتفل بالحدث، تواصل مسيرتها في البناء الديمقراطي للبلاد، بسواعد أبنائها المخلصين".وأضاف: "تمثل هذه الذكرى فرصة لإبراز القوة والتضحية في سبيل استمرار البناء والتشييد، ونحن نحتاج اليوم إلى تدريس الثورة بشكل أكبر وإدخالها في المناهج التربوية، خاصة أن الدستور يلزم جميع المواطنين بحماية الجزائر"، وأردف: "هناك تحول تعيشه البلاد وعلى الجميع أن ينخرط فيه من خلال ممارسة الحقوق والواجبات كاملة".وشدد بودهان على المطلب الجزائري وهو "ضرورة اعتراف فرنسا بمجازرها، لأن ما قامت به فرنسا في الجزائر لا يسقط بالتقادم، ويجب عليها الاعتراف والاعتذار عن كل ما قامت به خلال قرن وثلاثين سنة".

الجزائر

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, الثورة, استقلال, أخبار فرنسا , تقارير سبوتنيك, حصري