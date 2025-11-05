الروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استلهمنا من تجارب الأدباء الروس وقدمنا أدبا جزائريا بلمسة روسية
الروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين
أكد الروائي الجزائري واسيني الأعرج، أن "العلاقات الثقافية الثنائية بين الجزائر وروسيا عميقة وتمتد لعقود طويلة، حيث تأثر الأدب الجزائري بالروسي من خلال الكثير من الكتاب الذين عاشوا ودرسوا الترجمة والمسرح في المدارس والمعاهد الروسية، واستلهموا من تجارب الأدباء الروس وقدموا أدبا جزائريا بلمسة روسية".
وقال واسيني في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، على هامش حضوره فعاليات المعرض الدولي للكتاب في الجزائر، إن "التحالفات في خمسينيات القرن الماضي كانت الدولة السوفيتية هي مرجعية بالنسبة للكثير من العرب، لكن اليوم الزمن تغير كثيرا والرؤى تغيرت"، مؤكدا أن "الأدب الروسي كان مشاعا واستفدنا منه كثيرا".
وأضاف الأعرج: "مثلا كتّاب تولستوي، نابوكوف، بوشكين وغيرهم، تركوا فينا أثرا كبيرا، ومنهم الكاتب الجزائري عبد الحميد بن هدوقه والطاهر وطار وغيرهم الذين تأثروا بهم".
وكشف الأعرج أنه "تأثر برواية نابوكوف الذي كتب لوليتا، تأثرت بها كثيرا واستلهمت منها رواية أصابع لوليتا" .
وقال واسيني: "الرواية تحديدا تعد أكبر حامل للتعددية الفكرية واختلاف الرؤي والفلسفة والتاريخ وتقريب الجغرافيا"، مبينا أنه "في كتاباته يستلهم من كل التجارب خاصة السوفيتية" .
ويشارك واسيني الأعرج في المعرض بكتابه "الأمير عبر القادر" الذي أصدر جزأه الثاني بعد سنوات من الانتظار، وتم تقديمه للقراء في هذا المعرض، الكتاب الذي يلقى رواجا كبيرا.
تجدر الإشارة أن المعرض الدولي للكتاب، تحتضنه العاصمة الجزائر من 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولغاية 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمشاركة وفود من 49 دولة وغياب دور النشر الفرنسية لأول مرة، مع حضور موريتانيا كضيفة شرف.