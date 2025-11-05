عربي
الروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استلهمنا من تجارب الأدباء الروس وقدمنا أدبا جزائريا بلمسة روسية
الروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استلهمنا من تجارب الأدباء الروس وقدمنا أدبا جزائريا بلمسة روسية
أكد الروائي الجزائري واسيني الأعرج، أن "العلاقات الثقافية الثنائية بين الجزائر وروسيا عميقة وتمتد لعقود طويلة، حيث تأثر الأدب الجزائري بالروسي من خلال الكثير... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
أكد الروائي الجزائري واسيني الأعرج، أن "العلاقات الثقافية الثنائية بين الجزائر وروسيا عميقة وتمتد لعقود طويلة، حيث تأثر الأدب الجزائري بالروسي من خلال الكثير من الكتاب الذين عاشوا ودرسوا الترجمة والمسرح في المدارس والمعاهد الروسية، واستلهموا من تجارب الأدباء الروس وقدموا أدبا جزائريا بلمسة روسية".
وقال واسيني في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، على هامش حضوره فعاليات المعرض الدولي للكتاب في الجزائر، إن "التحالفات في خمسينيات القرن الماضي كانت الدولة السوفيتية هي مرجعية بالنسبة للكثير من العرب، لكن اليوم الزمن تغير كثيرا والرؤى تغيرت"، مؤكدا أن "الأدب الروسي كان مشاعا واستفدنا منه كثيرا".

وأضاف الأعرج: "مثلا كتّاب تولستوي، نابوكوف، بوشكين وغيرهم، تركوا فينا أثرا كبيرا، ومنهم الكاتب الجزائري عبد الحميد بن هدوقه والطاهر وطار وغيرهم الذين تأثروا بهم".

وكشف الأعرج أنه "تأثر برواية نابوكوف الذي كتب لوليتا، تأثرت بها كثيرا واستلهمت منها رواية أصابع لوليتا" .

وقال واسيني: "الرواية تحديدا تعد أكبر حامل للتعددية الفكرية واختلاف الرؤي والفلسفة والتاريخ وتقريب الجغرافيا"، مبينا أنه "في كتاباته يستلهم من كل التجارب خاصة السوفيتية" .

© Sputnik . Djahida Ramdaniالروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين
الروائي واسيني الأعرج لـسبوتنيك: استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
الروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين
© Sputnik . Djahida Ramdani
وعن العلاقات الثقافية بين الجزائر وروسيا، قال واسيني: "لعب المركز الثقافي الروسي، في العاصمة الجزائرية دورا كبيرا، حيث كنا نتابع الثقافة الروسية، ونحضر محاضرات لمستعربين ومن خلال الترجمة"، وأضاف: "توقف المركز، ونأمل أن يعود، لأن الثقافات تتحرك من خلال المؤسسات البلدين، التسويق والترويج للثقافة يتم من خلال المؤسسات، ويجب تفعيلها اليوم، لأن الأدب الروسي يظل محل اهتمام كبير للطلبة والكتاب الجزائريين" .
© Sputnik . Djahida Ramdaniالروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين
الروائي واسيني الأعرج لـسبوتنيك: استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Djahida Ramdani
الروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين
© Sputnik . Djahida Ramdaniالروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين
الروائي واسيني الأعرج لـسبوتنيك: استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Djahida Ramdani
الروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين
© Sputnik . Djahida Ramdaniالروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين
الروائي واسيني الأعرج لـسبوتنيك: استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Djahida Ramdani
الروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين
1/3
© Sputnik . Djahida Ramdani
الروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين
2/3
© Sputnik . Djahida Ramdani
الروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين
3/3
© Sputnik . Djahida Ramdani
الروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استفدنا من الأدب الروسي الذي كان محط اهتمام الكتاب الجزائريين

ويشارك واسيني الأعرج في المعرض بكتابه "الأمير عبر القادر" الذي أصدر جزأه الثاني بعد سنوات من الانتظار، وتم تقديمه للقراء في هذا المعرض، الكتاب الذي يلقى رواجا كبيرا.

تجدر الإشارة أن المعرض الدولي للكتاب، تحتضنه العاصمة الجزائر من 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولغاية 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمشاركة وفود من 49 دولة وغياب دور النشر الفرنسية لأول مرة، مع حضور موريتانيا كضيفة شرف.
