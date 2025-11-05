https://sarabic.ae/20251105/الروائي-واسيني-الأعرج-لـسبوتنيك-استلهمنا-من-تجارب-الأدباء-الروس-وقدمنا-أدبا-جزائريا-بلمسة-روسية-1106761282.html

الروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استلهمنا من تجارب الأدباء الروس وقدمنا أدبا جزائريا بلمسة روسية

الروائي واسيني الأعرج لـ"سبوتنيك": استلهمنا من تجارب الأدباء الروس وقدمنا أدبا جزائريا بلمسة روسية

وقال واسيني في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، على هامش حضوره فعاليات المعرض الدولي للكتاب في الجزائر، إن "التحالفات في خمسينيات القرن الماضي كانت الدولة السوفيتية هي مرجعية بالنسبة للكثير من العرب، لكن اليوم الزمن تغير كثيرا والرؤى تغيرت"، مؤكدا أن "الأدب الروسي كان مشاعا واستفدنا منه كثيرا".وكشف الأعرج أنه "تأثر برواية نابوكوف الذي كتب لوليتا، تأثرت بها كثيرا واستلهمت منها رواية أصابع لوليتا" .وعن العلاقات الثقافية بين الجزائر وروسيا، قال واسيني: "لعب المركز الثقافي الروسي، في العاصمة الجزائرية دورا كبيرا، حيث كنا نتابع الثقافة الروسية، ونحضر محاضرات لمستعربين ومن خلال الترجمة"، وأضاف: "توقف المركز، ونأمل أن يعود، لأن الثقافات تتحرك من خلال المؤسسات البلدين، التسويق والترويج للثقافة يتم من خلال المؤسسات، ويجب تفعيلها اليوم، لأن الأدب الروسي يظل محل اهتمام كبير للطلبة والكتاب الجزائريين" .تجدر الإشارة أن المعرض الدولي للكتاب، تحتضنه العاصمة الجزائر من 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولغاية 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمشاركة وفود من 49 دولة وغياب دور النشر الفرنسية لأول مرة، مع حضور موريتانيا كضيفة شرف.

