روسيا والجزائر تؤكدان التزامهما بإيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا والجزائر تؤكدان التزامهما بإيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية
روسيا والجزائر تؤكدان التزامهما بإيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ناقش مع السفير الجزائري لدى موسكو، توفيق جوامع، تعزيز الشراكة... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ناقش مع السفير الجزائري لدى موسكو، توفيق جوامع، تعزيز الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، إيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "استقبل، سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، توفيق جوامع سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى موسكو، بناء على طلبه".

وتابع البيان: "ناقش الطرفان خلال المحادثة عددا من القضايا الملحة المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر".

وأشار البيان إلى أن الطرفين أوليا اهتماما خاصا لنتائج تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، الذي جرى في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
الجزائر تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية
08:35 GMT
وتابع البيان: "أكد الجانب الروسي على أهمية تمديد أنشطة المينورسو لمدة عام واحد"، مشيرا إلى "ضرورة إيجاد حل مقبول للطرفين، قائم على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي سبق اعتمادها، في إطار الإجراءات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام واحد، وقد اعتُمد القرار، الذي اقترحته الولايات المتحدة، بأغلبية 11 صوتا، ولم تشارك الجزائر في التصويت.

وامتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، كشف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا سبب امتناع روسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي طرحته الولايات المتحدة حول تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
وقال نيبينزيا: "لم يكن بوسعنا تأييد نص غير متوازن كهذا. كما فوجئنا بنهج الرعاة غير الرسميين للملف، الذين قرروا استخدام مجلس الأمن لتعزيز موقفهم الوطني. وهذا يتعارض جوهريا مع الممارسة المتبعة في المجلس، والتي تلزم القائمين على الملف بالسعي الدؤوب للتوافق وأخذ مواقف جميع أعضائه في الاعتبار".
العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار "أخوي صادق" لتجاوز الخلافات
ويتكوف يتحدث عن اتفاق سلام قريب بين الجزائر والمغرب
