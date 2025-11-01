https://sarabic.ae/20251101/روسيا-والجزائر-تؤكدان-التزامهما-بإيجاد-حل-عادل-ودائم-لقضية-الصحراء-الغربية-1106643466.html

روسيا والجزائر تؤكدان التزامهما بإيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ناقش مع السفير الجزائري لدى موسكو، توفيق جوامع، تعزيز الشراكة... 01.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "استقبل، سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، توفيق جوامع سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى موسكو، بناء على طلبه".وأشار البيان إلى أن الطرفين أوليا اهتماما خاصا لنتائج تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، الذي جرى في 31 أكتوبر/تشرين الأول. وتابع البيان: "أكد الجانب الروسي على أهمية تمديد أنشطة المينورسو لمدة عام واحد"، مشيرا إلى "ضرورة إيجاد حل مقبول للطرفين، قائم على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي سبق اعتمادها، في إطار الإجراءات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".وامتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، كشف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا سبب امتناع روسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي طرحته الولايات المتحدة حول تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.وقال نيبينزيا: "لم يكن بوسعنا تأييد نص غير متوازن كهذا. كما فوجئنا بنهج الرعاة غير الرسميين للملف، الذين قرروا استخدام مجلس الأمن لتعزيز موقفهم الوطني. وهذا يتعارض جوهريا مع الممارسة المتبعة في المجلس، والتي تلزم القائمين على الملف بالسعي الدؤوب للتوافق وأخذ مواقف جميع أعضائه في الاعتبار".العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار "أخوي صادق" لتجاوز الخلافاتويتكوف يتحدث عن اتفاق سلام قريب بين الجزائر والمغرب

