روسيا والجزائر تؤكدان التزامهما بإيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "استقبل، سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، توفيق جوامع سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى موسكو، بناء على طلبه".وأشار البيان إلى أن الطرفين أوليا اهتماما خاصا لنتائج تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، الذي جرى في 31 أكتوبر/تشرين الأول. وتابع البيان: "أكد الجانب الروسي على أهمية تمديد أنشطة المينورسو لمدة عام واحد"، مشيرا إلى "ضرورة إيجاد حل مقبول للطرفين، قائم على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي سبق اعتمادها، في إطار الإجراءات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".وامتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، كشف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا سبب امتناع روسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي طرحته الولايات المتحدة حول تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.وقال نيبينزيا: "لم يكن بوسعنا تأييد نص غير متوازن كهذا. كما فوجئنا بنهج الرعاة غير الرسميين للملف، الذين قرروا استخدام مجلس الأمن لتعزيز موقفهم الوطني. وهذا يتعارض جوهريا مع الممارسة المتبعة في المجلس، والتي تلزم القائمين على الملف بالسعي الدؤوب للتوافق وأخذ مواقف جميع أعضائه في الاعتبار".
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ناقش مع السفير الجزائري لدى موسكو، توفيق جوامع، تعزيز الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، إيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "استقبل، سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، توفيق جوامع سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى موسكو، بناء على طلبه".
وتابع البيان: "ناقش الطرفان خلال المحادثة عددا من القضايا الملحة المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر".
وأشار البيان إلى أن الطرفين أوليا اهتماما خاصا لنتائج تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، الذي جرى في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وتابع البيان: "أكد الجانب الروسي على أهمية تمديد أنشطة المينورسو لمدة عام واحد"، مشيرا إلى "ضرورة إيجاد حل مقبول للطرفين، قائم على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي سبق اعتمادها، في إطار الإجراءات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".
وفي وقت سابق، مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام واحد، وقد اعتُمد القرار، الذي اقترحته الولايات المتحدة، بأغلبية 11 صوتا، ولم تشارك الجزائر في التصويت.
وامتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، كشف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا سبب امتناع روسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي طرحته الولايات المتحدة حول تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
وقال نيبينزيا: "لم يكن بوسعنا تأييد نص غير متوازن كهذا. كما فوجئنا بنهج الرعاة غير الرسميين للملف، الذين قرروا استخدام مجلس الأمن لتعزيز موقفهم الوطني. وهذا يتعارض جوهريا مع الممارسة المتبعة في المجلس، والتي تلزم القائمين على الملف بالسعي الدؤوب للتوافق وأخذ مواقف جميع أعضائه في الاعتبار".