الجزائر تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية

إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوارميسك- الدفاع الروسية
08:35 GMT 01.11.2025
© AP Photo / Guidoum Fateh الصحراء الغربية
 الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Guidoum Fateh
قررت الجزائر عدم المشاركة في التصويت على مشروع القرار، الذي قدمته أمريكا بشأن الصحراء الغربية، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة.
وقال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمار بن جامع، إن بلاده "حرصت على النأي بنفسها عن نص لا يعكس بشكل كاف المبادئ الأممية لإزالة الاستعمار"، مشيرا إلى أن "المقرر النهائي للمستقبل يعود فقط للشعوب التي لا تزال تحت الاستعمار".
وأكد أن "التطلعات الوطنية للشعوب يجب احترامها وأن شعوبها تُدار فقط بموافقتها".
العاهل المغربي محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار "أخوي صادق" لتجاوز الخلافات
أمس, 22:15 GMT
وأضاف أن الجزائر شاركت "بنية حسنة وروح بنّاءة" في التفاوض حول نص القرار، وشكر أمريكا على جهودها لتحسينه وتحقيق توافق، موضحا أن "النص النهائي تضمن تعزيز المعايير الأساسية لحل عادل ومستدام، وتكريس الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتشجيع المفاوضات دون شروط مسبقة"، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
لكنه بيّن أن "النص لا يأخذ بعين الاعتبار مقترحات جبهة البوليساريو، ويثير تساؤلات قانونية وشرعية حول توازن الأطراف وإطار التفاوض المقترح، ما يجعله دون مستوى التطلعات الشرعية للشعب الصحراوي".
وشدد على أن "حل النزاع العادل والمستدام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، مؤكدا أنه "الضمان الحقيقي لتحقيق السلام في المنطقة".
وبحسب القرار، فإنه "يتم تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) لعام إضافي حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، مع موافقة 11 عضوا، مقابل عدم مشاركة الجزائر وامتناع روسيا والصين وباكستان عن التصويت.
وينص القرار على دخول المغرب وجبهة "البوليساريو" في مفاوضات سياسية نهائية، تضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي.
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
ويتكوف يتحدث عن اتفاق سلام قريب بين الجزائر والمغرب
20 أكتوبر, 09:41 GMT
وفي 24 آب/أغسطس 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب على خلفية "أعمال عدائية"، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الجزائري وقتها رمطان لعمامرة.
كما قررت الجزائر في 21 أيلول/سبتمبر 2021 الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، على خلفية "استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي"، وفقا لما أعلنه وقتها المجلس الأعلى للأمن الجزائري.
وجدير بالذكر أيضا أن العلاقات الجزائرية المغربية تشهد توترا منذ عقود بسبب قضية الصحراء الغربية، إذ تدعم الجزائر جبهة "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، في حين تعتبر الرباط المنطقة جزءا من الأراضي المغربية.
وتعد الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق "أطلس أسني" بمراكش، عندما اتهمت الرباط الجزائر بالوقوف خلفها، وفرض الملك الراحل الحسن الثاني التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، ما دفع الجزائر حينها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين.
