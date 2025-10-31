العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار "أخوي صادق" لتجاوز الخلافات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار "أخوي صادق" لتجاوز الخلافات
العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار "أخوي صادق" لتجاوز الخلافات
العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار "أخوي صادق" لتجاوز الخلافات

22:15 GMT 31.10.2025
دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء يوم الجمعة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق بين البلدين من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة.
وقال الملك محمد السادس في خطاب بثته وسائل إعلام رسمية: "أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار".
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
ويتكوف يتحدث عن اتفاق سلام قريب بين الجزائر والمغرب
20 أكتوبر, 09:41 GMT
وأضاف: "كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين دوله الخمس [المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا]".
يأتي هذا بعد أن صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بأنه يجري العمل على اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب، فيما أشار إلى أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الشهرين المقبلين.
وقال ويتكوف، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الذي يُذاع على قناة "سي بي أس" الأمريكية: "نعمل حاليا مع فريقنا على ملفي الجزائر والمغرب".
وأضاف أنه:
"من المتوقع التوصل إلى اتفاق سلام هناك خلال الشهر القادم.. برأيي خلال 60 يوما".
وفي 24 آب/أغسطس 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب على خلفية "أعمال عدائية"، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الجزائري وقتها رمطان لعمامرة.
كما قررت الجزائر في 21 أيلول/سبتمبر 2021 الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، على خلفية "استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي"، وفقا لما أعلنه وقتها المجلس الأعلى للأمن الجزائري.
وجدير بالذكر أيضا أن العلاقات الجزائرية المغربية تشهد توترا منذ عقود بسبب قضية الصحراء الغربية، إذ تدعم الجزائر جبهة "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، في حين تعتبر الرباط المنطقة جزءا من الأراضي المغربية.
وتعد الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق "أطلس أسني" بمراكش، عندما اتهمت الرباط الجزائر بالوقوف خلفها، وفرض الملك الراحل الحسن الثاني التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، ما دفع الجزائر حينها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين.
