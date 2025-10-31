https://sarabic.ae/20251031/العاهل-المغربي-يدعو-الرئيس-الجزائري-إلى-حوار-أخوي-صادق-لتجاوز-الخلافات-1106615366.html

العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار "أخوي صادق" لتجاوز الخلافات

العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار "أخوي صادق" لتجاوز الخلافات

سبوتنيك عربي

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء يوم الجمعة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق بين البلدين من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة. 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T22:15+0000

2025-10-31T22:15+0000

2025-10-31T22:15+0000

العاهل المغربي

الجزائر

عبد المجيد تبون

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101977/29/1019772942_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_aea4be4f11856661fbc8ba770e94ed1c.jpg

وقال الملك محمد السادس في خطاب بثته وسائل إعلام رسمية: "أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار".وأضاف: "كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين دوله الخمس [المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا]".يأتي هذا بعد أن صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بأنه يجري العمل على اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب، فيما أشار إلى أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الشهرين المقبلين.وقال ويتكوف، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الذي يُذاع على قناة "سي بي أس" الأمريكية: "نعمل حاليا مع فريقنا على ملفي الجزائر والمغرب".وأضاف أنه:وفي 24 آب/أغسطس 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب على خلفية "أعمال عدائية"، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الجزائري وقتها رمطان لعمامرة.كما قررت الجزائر في 21 أيلول/سبتمبر 2021 الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، على خلفية "استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي"، وفقا لما أعلنه وقتها المجلس الأعلى للأمن الجزائري.وجدير بالذكر أيضا أن العلاقات الجزائرية المغربية تشهد توترا منذ عقود بسبب قضية الصحراء الغربية، إذ تدعم الجزائر جبهة "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، في حين تعتبر الرباط المنطقة جزءا من الأراضي المغربية.وتعد الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق "أطلس أسني" بمراكش، عندما اتهمت الرباط الجزائر بالوقوف خلفها، وفرض الملك الراحل الحسن الثاني التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، ما دفع الجزائر حينها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين.

https://sarabic.ae/20251020/ويتكوف-يتحدث-عن-اتفاق-سلام-قريب-بين-الجزائر-والمغرب-1106197195.html

الجزائر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العاهل المغربي, الجزائر, عبد المجيد تبون, الولايات المتحدة الأمريكية