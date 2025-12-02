بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
سبوتنيك عربي
في سابقة من نوعها في إسرائيل، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يتقدم بطلب عفو من الرئيس، يتسحاق هرتسوغ، في قضايا الفساد التي تتم ملاحقته بناء عليها. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية

12:42 GMT 02.12.2025
راديو
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
في سابقة من نوعها في إسرائيل، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يتقدم بطلب عفو من الرئيس، يتسحاق هرتسوغ، في قضايا الفساد التي تتم ملاحقته بناء عليها.
أكد مكتب رئيس إسرائيل أن هرتسوغ سينظر في هذا الطلب الذي وصفه بالاستثنائي وينطوي على تبعات كبيرة، وذلك بعد أن يتلقى جميع الآراء ذات الصلة.
قال بنيامين نتنياهو إن إنهاء محاكمته يدعم ما أسماه المصالحة الوطنية، لافتا إلى أن مصلحته الشخصية تقتضي إكمال الإجراءات القانونية حتى النهاية، لكن الواقع العسكري والوطني والمصلحة الوطنية يقتضيان خلاف ذلك، معتبرا أن قضايا الفساد التي يحاكم بسببها تؤدي إلى انقسامات.
ويتسق موقف نتنياهو مع طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، علنا العفو عنه، لكنه جدد هذا الطلب في رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي حثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء، رغم رفض قوى المعارضة أي عفو عنه ما لم يعترف بذنبه وينسحب بالكامل من الحياة السياسية.

في هذا الملف، قال الكاتب والمحلل السياسي، سليمان بشارات، إن "تقديم طلب عفو لأول مرة في إسرائيل يُفهم في إطار محاولات نتنياهو لتغيير النظام المؤسسي والهيكلي، وهو ما شرع به خلال الأعوام الماضية في الانقلاب القضائي".

وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التأثير الأمريكي في هذا المسار والتدخل المباشر في النظام القضائي مما ينزع الهيبة منها، نظرا لرغبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في استمرار نتنياهو بالسلطة لاعتبارات تتعلق بالحالة في المنطقة".
واعتبر أن "مجرد تقديم طلب العفو هو إقرار بما هو منسوب إليه مهما قُدّم من تبريرات، ولذلك أصبح نتنياهو مثار جدل كبير في الداخل، مما ينعكس على البنية الإسرائيلية".
في السياق نفسه، أكد الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي، أمير مَخول، أن "الهدف الرئيسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية هو استدامة حكمه، وبقاء المعسكر اليميني متماسكا".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نتنياهو يعتمد على دعم ترامب له، على أساس أنه متمسك بتنفيذ أولويات الرئيس الأمريكي وخطته بشأن غزة"، معتقدا أن "هناك توافق بين ترامب ونتنياهو والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ للإبقاء على نتنياهو رئيسا للحكومة، مع تغيير ائتلافه الحاكم".

وأشار إلى إشكالية دستورية في القضية، مبينا أن "الرئيس الإسرائيلي له صلاحية العفو عن سجين بعد إصدار حكم عليه من القضاء، لكن في هذه الحالة المحكمة لا تزال تنظر في القضايا فلا توجد صلاحية للعفو، الآن إلا إذا كان هناك صفقة".
