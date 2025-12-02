https://sarabic.ae/20251202/بعد-طلبه-عفوا-رئاسيا-نتنياهو-بين-استمرار-سلطته-أو-نهايته-السياسية-1107722630.html

بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية

في سابقة من نوعها في إسرائيل، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يتقدم بطلب عفو من الرئيس، يتسحاق هرتسوغ، في قضايا الفساد التي تتم ملاحقته بناء عليها. 02.12.2025, سبوتنيك عربي

أكد مكتب رئيس إسرائيل أن هرتسوغ سينظر في هذا الطلب الذي وصفه بالاستثنائي وينطوي على تبعات كبيرة، وذلك بعد أن يتلقى جميع الآراء ذات الصلة.قال بنيامين نتنياهو إن إنهاء محاكمته يدعم ما أسماه المصالحة الوطنية، لافتا إلى أن مصلحته الشخصية تقتضي إكمال الإجراءات القانونية حتى النهاية، لكن الواقع العسكري والوطني والمصلحة الوطنية يقتضيان خلاف ذلك، معتبرا أن قضايا الفساد التي يحاكم بسببها تؤدي إلى انقسامات.ويتسق موقف نتنياهو مع طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، علنا العفو عنه، لكنه جدد هذا الطلب في رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي حثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء، رغم رفض قوى المعارضة أي عفو عنه ما لم يعترف بذنبه وينسحب بالكامل من الحياة السياسية.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التأثير الأمريكي في هذا المسار والتدخل المباشر في النظام القضائي مما ينزع الهيبة منها، نظرا لرغبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في استمرار نتنياهو بالسلطة لاعتبارات تتعلق بالحالة في المنطقة".واعتبر أن "مجرد تقديم طلب العفو هو إقرار بما هو منسوب إليه مهما قُدّم من تبريرات، ولذلك أصبح نتنياهو مثار جدل كبير في الداخل، مما ينعكس على البنية الإسرائيلية".في السياق نفسه، أكد الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي، أمير مَخول، أن "الهدف الرئيسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية هو استدامة حكمه، وبقاء المعسكر اليميني متماسكا".وأشار إلى إشكالية دستورية في القضية، مبينا أن "الرئيس الإسرائيلي له صلاحية العفو عن سجين بعد إصدار حكم عليه من القضاء، لكن في هذه الحالة المحكمة لا تزال تنظر في القضايا فلا توجد صلاحية للعفو، الآن إلا إذا كان هناك صفقة".

