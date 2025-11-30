https://sarabic.ae/20251130/نتنياهو-يتقدم-رسميا-بطلب-العفو-من-الرئيس-الإسرائيلي-1107637825.html

نتنياهو يتقدم رسميا بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي

تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. 30.11.2025, سبوتنيك عربي

بنيامين نتنياهو

وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن "طلب العفو عن نتنياهو تحول إلى قسم العفو في وزارة العدل"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإسرائيلي سينظر في الطلب بعد الإطلاع على الآراء القانونية".وكان نتنياهو أعرب عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصراحته في رسالته إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، التي طالبت بإصدار عفو عنه.وقال نتنياهو، وقتها، إنه لن يقدم طلباً رسمياً للعفو إذا كان ذلك يعني الاعتراف بالذنب، مؤكداً: "الأمر لن يحدث، لا أحد يشير إلى أنني سأفعل ذلك، وبالتأكيد لن أفعل"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ووصف محاكمته بـ"السخيفة جداً"، مشيراً إلى قضائه 3 أيام أسبوعياً في المحكمة رغم مسؤولياته في إدارة الحرب وتوسيع السلام.وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، مؤخرا، تلقي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعوه فيها إلى منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، معتبرًا الملاحقات "سياسية غير مبررة".وجاء في الرسالة: "مع احترامي الكامل لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي، أعتقد أن هذه القضية ضد بيبي (نتنياهو)، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد إيران، هي ملاحقة سياسية غير مبررة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف ترامب: "أدعوكم إلى منح عفو كامل لبنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس وزراء قويًا وحاسمًا في زمن الحرب، وهو الآن يقود إسرائيل نحو عهد من السلام، بما في ذلك عملي مع قادة الشرق الأوسط لإضافة دول أخرى إلى اتفاقات أبراهام".وتجنب هرتسوغ اتخاذ موقف مباشر، مؤكدًا في بيان مكتبه أن "أي شخص يسعى للعفو يجب أن يقدم طلبًا رسميًا وفق الإجراءات المعمول بها".يشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

