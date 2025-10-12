https://sarabic.ae/20251012/نتنياهو-سيعود-المختطفون-غدا-1105918373.html

نتنياهو: سيعود المختطفون غدا

نتنياهو: سيعود المختطفون غدا

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن يوم غد الإثنين، يمثل بداية طريق جديد للبناء، مضيفا: "سنواصل تعزيز قوة إسرائيل وضمان خلودها". 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T19:33+0000

2025-10-12T19:33+0000

2025-10-12T20:01+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

أخبار فلسطين اليوم

بنيامين نتنياهو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها، اليوم الأحد، على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، قال: "غدا سيعود الأطفال إلى إسرائيل بفضل بطولة وتضحيات جنود الجيش الإسرائيلي"، على حد وصفه. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن القمة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، غدا الإثنين، بشأن الحرب في غزة، يثير تساؤلات، مشيرة إلى أن السبب ربما يكون تخوفه من أن يظهر في حدث يتحدث عن حل الدولتين، بصورة تخالف خطابه السياسي الرافض لهذا الحل.وتستضيف مصر مفاوضات شرم الشيخ منذ الإثنين الماضي، ومن المقرر أن تستضيف غدا قمة عالمية في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية لوقف الحرب في غزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو