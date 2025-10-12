نتنياهو: سيعود المختطفون غدا
19:33 GMT 12.10.2025 (تم التحديث: 20:01 GMT 12.10.2025)
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن يوم غد الإثنين، يمثل بداية طريق جديد للبناء، مضيفا: "سنواصل تعزيز قوة إسرائيل وضمان خلودها".
جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها، اليوم الأحد، على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، قال: "غدا سيعود الأطفال إلى إسرائيل بفضل بطولة وتضحيات جنود الجيش الإسرائيلي"، على حد وصفه.
وقال نتنياهو إن "أسرة العقيد آساف حمامي، الذي قتل في غزة أكدت دعمها لموقفه الثابت بشأن اتفاق تبادل الرهائن، ورفضه الخضوع للضغوط طوال فترة الحرب".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن القمة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، غدا الإثنين، بشأن الحرب في غزة، يثير تساؤلات، مشيرة إلى أن السبب ربما يكون تخوفه من أن يظهر في حدث يتحدث عن حل الدولتين، بصورة تخالف خطابه السياسي الرافض لهذا الحل.
Tomorrow is the beginning of a new path. A path of building, a path of healing, and I hope – a path of uniting hearts.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 12, 2025
Together we will continue to strengthen our country. Together we will continue to win, and with G-d's help, together we will ensure the eternity of Israel.
وتستضيف مصر مفاوضات شرم الشيخ منذ الإثنين الماضي، ومن المقرر أن تستضيف غدا قمة عالمية في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية لوقف الحرب في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.