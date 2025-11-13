https://sarabic.ae/20251113/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-لن-أقدم-طلبا-رسميا-للعفو-إذا-كان-ذلك-يعني-الاعتراف-بالذنب-1107085639.html

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن أقدم طلبا رسميا للعفو إذا كان ذلك يعني الاعتراف بالذنب

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصراحته في رسالته إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، التي طالبت بإصدار... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لن يقدم طلباً رسمياً للعفو إذا كان ذلك يعني الاعتراف بالذنب، مؤكداً: "الأمر لن يحدث، لا أحد يشير إلى أنني سأفعل ذلك، وبالتأكيد لن أفعل"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". واعتبر أن محاكمته بتهم الفساد تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية، قائلاً: "يجب أن أكون متفرغاً لمتابعة الأمور التي ستحدد مستقبل إسرائيل ومستقبل السلام في الشرق الأوسط".وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، قد أعلن تلقي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعوه فيها إلى منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، معتبرًا الملاحقات "سياسية غير مبررة".وأضاف ترامب: "أدعوكم إلى منح عفو كامل لبنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس وزراء قويًا وحاسمًا في زمن الحرب، وهو الآن يقود إسرائيل نحو عهد من السلام، بما في ذلك عملي مع قادة الشرق الأوسط لإضافة دول أخرى إلى اتفاقات أبراهام".وتجنب هرتسوغ اتخاذ موقف مباشر، مؤكدًا في بيان مكتبه أن "أي شخص يسعى للعفو يجب أن يقدم طلبًا رسميًا وفق الإجراءات المعمول بها".ويشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

