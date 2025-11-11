https://sarabic.ae/20251111/وزير-الشؤون-الاستراتيجية-الإسرائيلي-يقدم-استقالته-من-حكومة-نتنياهو-1106990937.html
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يقدم استقالته من حكومة نتنياهو
أعلن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استقالته من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في رسالة ديرمر وجهها إلى نتنياهو، مساء اليوم: "بناء على المادة 22 (أ) من قانون الحكومة، أكتب لك هذه الرسالة لأبلغك بنيتي إنهاء مهامي لأسباب شخصية".وأوضح ديرمر أنه مدد ولايته مرتين: "المرة الأولى للعمل معك (نتنياهو) لإزالة التهديد الوجودي الذي تشكله القدرات العسكرية النووية الإيرانية، والمرة الثانية لإنهاء الحرب في غزة بالشروط التي وضعتها إسرائيل وإعادة رهائننا إلى الوطن".وفي وقت سابق، نقلت صحيفة وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر حكومي كبير أن ديرمر، المقرب من نتنياهو، قرر تقديم استقالته قبل الانتخابات المقبلة.
أعلن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استقالته من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاء في رسالة ديرمر وجهها إلى نتنياهو، مساء اليوم: "بناء على المادة 22 (أ) من قانون الحكومة، أكتب لك هذه الرسالة لأبلغك بنيتي إنهاء مهامي لأسباب شخصية".
وأضاف: "قررت أنه حان الوقت لإنهاء مهمتي، من منطلق قناعة شخصية بضرورة التغيير، ومن أجل التفرغ أكثر لعائلتي، وكذلك لبدء مرحلة جديدة في الحياة العامة".
وأوضح ديرمر أنه مدد ولايته مرتين: "المرة الأولى للعمل معك (نتنياهو) لإزالة التهديد الوجودي الذي تشكله القدرات العسكرية النووية الإيرانية، والمرة الثانية لإنهاء الحرب في غزة بالشروط التي وضعتها إسرائيل وإعادة رهائننا إلى الوطن".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر حكومي كبير أن ديرمر، المقرب من نتنياهو، قرر تقديم استقالته قبل الانتخابات المقبلة.