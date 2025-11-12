عربي
ترامب يطلب في خطاب رسمي للرئيس الإسرائيلي إصدار عفو عن نتنياهو بقضايا الفساد
ترامب يطلب في خطاب رسمي للرئيس الإسرائيلي إصدار عفو عن نتنياهو بقضايا الفساد
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، تلقي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعوه فيها إلى منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد،... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في الرسالة: "مع احترامي الكامل لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي، أعتقد أن هذه القضية ضد بيبي (نتنياهو)، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد إيران، هي ملاحقة سياسية غير مبررة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وتجنب هرتسوغ اتخاذ موقف مباشر، مؤكدًا في بيان مكتبه أن "أي شخص يسعى للعفو يجب أن يقدم طلبًا رسميًا وفق الإجراءات المعمول بها". ويشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
252
60
16:56 GMT 12.11.2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء استعدادهما للمغادرة بعد حفل توقيع اتفاقيات إبراهيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، 15 سبتمبر/ أيلول 2020
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء استعدادهما للمغادرة بعد حفل توقيع اتفاقيات إبراهيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، 15 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، تلقي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعوه فيها إلى منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، معتبرًا الملاحقات "سياسية غير مبررة".
وجاء في الرسالة: "مع احترامي الكامل لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي، أعتقد أن هذه القضية ضد بيبي (نتنياهو)، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد إيران، هي ملاحقة سياسية غير مبررة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
18 عاما بالمنصب و3 قضايا فساد ومحاكمات.. هل يستطيع نتنياهو ترأس الحكومة الإسرائيلية من جديد؟
19 أكتوبر, 07:00 GMT
وأضاف ترامب: "أدعوكم إلى منح عفو كامل لبنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس وزراء قويًا وحاسمًا في زمن الحرب، وهو الآن يقود إسرائيل نحو عهد من السلام، بما في ذلك عملي مع قادة الشرق الأوسط لإضافة دول أخرى إلى اتفاقات أبراهام".
وتجنب هرتسوغ اتخاذ موقف مباشر، مؤكدًا في بيان مكتبه أن "أي شخص يسعى للعفو يجب أن يقدم طلبًا رسميًا وفق الإجراءات المعمول بها".
وأعرب البيان عن "احترام كبير لترامب وتقدير دعمه الثابت لإسرائيل، ومساهمته في إعادة المحتجزين، وإعادة تشكيل الشرق الأوسط وغزة، والحفاظ على أمن إسرائيل".
ويشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
للمرة الـ28 منذ ديسمبر... نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية للرد على تهم فساد
6 مايو, 11:14 GMT
وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.
ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".
وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
