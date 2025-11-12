https://sarabic.ae/20251112/ترامب-يطلب-في-خطاب-رسمي-للرئيس-الإسرائيلي-إصدار-عفو-عن-نتنياهو-بقضايا-الفساد---1107047056.html

ترامب يطلب في خطاب رسمي للرئيس الإسرائيلي إصدار عفو عن نتنياهو بقضايا الفساد

ترامب يطلب في خطاب رسمي للرئيس الإسرائيلي إصدار عفو عن نتنياهو بقضايا الفساد

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، تلقي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعوه فيها إلى منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد،... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في الرسالة: "مع احترامي الكامل لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي، أعتقد أن هذه القضية ضد بيبي (نتنياهو)، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد إيران، هي ملاحقة سياسية غير مبررة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وتجنب هرتسوغ اتخاذ موقف مباشر، مؤكدًا في بيان مكتبه أن "أي شخص يسعى للعفو يجب أن يقدم طلبًا رسميًا وفق الإجراءات المعمول بها". ويشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

