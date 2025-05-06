للمرة الـ28 منذ ديسمبر... نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية للرد على تهم فساد

عربي
وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
11:03 GMT
45 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250506/للمرة-الـ28-منذ-ديسمبر-نتنياهو-يمثل-أمام-المحكمة-المركزية-للرد-على-تهم-فساد-1100207430.html
للمرة الـ28 منذ ديسمبر... نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية للرد على تهم فساد
للمرة الـ28 منذ ديسمبر... نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية للرد على تهم فساد
سبوتنيك عربي
حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى مقر المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه، وذلك للمرة الـ 28 منذ ديسمبر/... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T11:14+0000
2025-05-06T11:14+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3452a4b6c67f7863b9c87c1511d5ee4.jpg
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه تم التحقيق مع نتنياهو بشأن علاقته عام 2017 مع أرنون "نوني" موزيس، مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث يُزعم أن موزيس عرض على نتنياهو تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته في الصحيفة، مقابل تغطية سلبية لخصومه السياسيين.في المقابل، يواجه نتنياهو تهمة استغلال منصبه لدفع تشريع يفرض قيودًا على صحيفة "إسرائيل هيوم" المنافسة، المملوكة لعائلة شيلدون أديلسون الراحلة، وقد وجهت النيابة لنتنياهو تهمتي "الاحتيال وخيانة الأمانة"، بينما اتهم موزيس بـ"عرض رشوة".ويتعين على الادعاء للطعن في هذه التهمة، إثبات أن التغطية الإعلامية لصحيفة "يديعوت" كانت سلبية وليست إيجابية، على غرار ما حدث في "القضية 4000" التي تشابهت ظروفها مع موقع "واللا".وقال نتنياهو، اليوم الثلاثاء: "يكفي النظر إلى العناوين الرئيسية" لفهم أن التغطية لم تكن إيجابية بشكل استثنائي، وأضاف أنه تحدث مع العديد من الرؤساء التنفيذيين في ذلك الوقت، مؤكدًا ما سبق أن صرح به أمام المحكمة بأن هدفه كان تنويع المواقف الصحفية في إسرائيل، وهو ما ظل دائمًا من أولوياته، كما انتقد نقص التنوع الإعلامي الحالي.حضر موزيس الجلسة، اليوم الثلاثاء، بينما وصف نتنياهو مزاعم تورطه في الترويج لتشريع ضد "إسرائيل هيوم" بأنه "طرح عبثي".يشار إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بالملفات، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
https://sarabic.ae/20250505/مبعوث-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-نتنياهو-نسب-زورا-إلى-طهران-أفعال-اليمنيين-وهددها-صراحة-1100194037.html
https://sarabic.ae/20250505/غانتس-ينتقد-حكومة-نتنياهو-أمن-الدولة-مهدد-والإسرائيليون-ليسوا-أغبياء-1100174531.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08e4eca2c26454439a9272f1b5a080a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار

للمرة الـ28 منذ ديسمبر... نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية للرد على تهم فساد

11:14 GMT 06.05.2025
© AP Photo / Leo Correaرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى مقر المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه، وذلك للمرة الـ 28 منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه تم التحقيق مع نتنياهو بشأن علاقته عام 2017 مع أرنون "نوني" موزيس، مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث يُزعم أن موزيس عرض على نتنياهو تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته في الصحيفة، مقابل تغطية سلبية لخصومه السياسيين.
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: نتنياهو نسب زورا إلى طهران أفعال اليمنيين وهددها صراحة
أمس, 20:27 GMT
في المقابل، يواجه نتنياهو تهمة استغلال منصبه لدفع تشريع يفرض قيودًا على صحيفة "إسرائيل هيوم" المنافسة، المملوكة لعائلة شيلدون أديلسون الراحلة، وقد وجهت النيابة لنتنياهو تهمتي "الاحتيال وخيانة الأمانة"، بينما اتهم موزيس بـ"عرض رشوة".
ويتعين على الادعاء للطعن في هذه التهمة، إثبات أن التغطية الإعلامية لصحيفة "يديعوت" كانت سلبية وليست إيجابية، على غرار ما حدث في "القضية 4000" التي تشابهت ظروفها مع موقع "واللا".
رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
غانتس ينتقد حكومة نتنياهو: أمن الدولة مهدد والإسرائيليون ليسوا أغبياء
أمس, 10:34 GMT
وقال نتنياهو، اليوم الثلاثاء: "يكفي النظر إلى العناوين الرئيسية" لفهم أن التغطية لم تكن إيجابية بشكل استثنائي، وأضاف أنه تحدث مع العديد من الرؤساء التنفيذيين في ذلك الوقت، مؤكدًا ما سبق أن صرح به أمام المحكمة بأن هدفه كان تنويع المواقف الصحفية في إسرائيل، وهو ما ظل دائمًا من أولوياته، كما انتقد نقص التنوع الإعلامي الحالي.
حضر موزيس الجلسة، اليوم الثلاثاء، بينما وصف نتنياهو مزاعم تورطه في الترويج لتشريع ضد "إسرائيل هيوم" بأنه "طرح عبثي".
يشار إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بالملفات، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала