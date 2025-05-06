https://sarabic.ae/20250506/للمرة-الـ28-منذ-ديسمبر-نتنياهو-يمثل-أمام-المحكمة-المركزية-للرد-على-تهم-فساد-1100207430.html

للمرة الـ28 منذ ديسمبر... نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية للرد على تهم فساد

للمرة الـ28 منذ ديسمبر... نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية للرد على تهم فساد

سبوتنيك عربي

حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى مقر المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه، وذلك للمرة الـ 28 منذ ديسمبر/... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T11:14+0000

2025-05-06T11:14+0000

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وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه تم التحقيق مع نتنياهو بشأن علاقته عام 2017 مع أرنون "نوني" موزيس، مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث يُزعم أن موزيس عرض على نتنياهو تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته في الصحيفة، مقابل تغطية سلبية لخصومه السياسيين.في المقابل، يواجه نتنياهو تهمة استغلال منصبه لدفع تشريع يفرض قيودًا على صحيفة "إسرائيل هيوم" المنافسة، المملوكة لعائلة شيلدون أديلسون الراحلة، وقد وجهت النيابة لنتنياهو تهمتي "الاحتيال وخيانة الأمانة"، بينما اتهم موزيس بـ"عرض رشوة".ويتعين على الادعاء للطعن في هذه التهمة، إثبات أن التغطية الإعلامية لصحيفة "يديعوت" كانت سلبية وليست إيجابية، على غرار ما حدث في "القضية 4000" التي تشابهت ظروفها مع موقع "واللا".وقال نتنياهو، اليوم الثلاثاء: "يكفي النظر إلى العناوين الرئيسية" لفهم أن التغطية لم تكن إيجابية بشكل استثنائي، وأضاف أنه تحدث مع العديد من الرؤساء التنفيذيين في ذلك الوقت، مؤكدًا ما سبق أن صرح به أمام المحكمة بأن هدفه كان تنويع المواقف الصحفية في إسرائيل، وهو ما ظل دائمًا من أولوياته، كما انتقد نقص التنوع الإعلامي الحالي.حضر موزيس الجلسة، اليوم الثلاثاء، بينما وصف نتنياهو مزاعم تورطه في الترويج لتشريع ضد "إسرائيل هيوم" بأنه "طرح عبثي".يشار إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بالملفات، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

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